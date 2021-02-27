"Сотрудники Пригожина решили сдать его ФБР"

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26 февраля ФБР громко и пафосно в очередной раз обвинило несколько российских граждан в том, что они вмешивались в выборы 2016 года. Да еще и вознаграждение пообещали выдать за «содействие в их задержании».
Одним из первых на это заявление отреагировал Евгений Пригожин, он, кстати, тоже числится в этом списке. Бизнесмен сообщил, что подобными акциями власти США просто хотят отвлечь своих граждан от проблем внутри Америки. А вот пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, не стала пускаться в философские размышления.
За «голову» их начальника забугорные спецслужбы пообещали выплатить 250 000 долларов. Согласитесь, сумма небольшая, но приятная.
За «голову» их начальника забугорные спецслужбы пообещали выплатить 250 000 долларов. Согласитесь, сумма небольшая, но приятная.
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Метки: Пригожин вознаграждение деньги политика фбр
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мляяя .
Я же знал где он . Я же знал адрес . Каждый день мимо проезжаю .
. Ну почему я не сдал ?
вот я лох .
А ФБР не имеет, им приходится просить, награду объявлять...Поучились бы у наших светлоликих, лохи!
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Сотрудники Пригожина (а, скорее всего, с подачи самогО Пригожина) просто постебались над ФБР - адрес, указанный в сообщении пресс-службы - это фактический адрес офиса "Конкорда".
А комментаторы, как я погляжу, приняли все на "голубом глазу"
Сейчас у него начнется необычная и насыщенная жизнь. Вокруг одни и те же лица, которым можно доверять и то с опаской. Перемещаться на большие расстояния только инкогнито и всего боятся и от всего шарахаться.
Лучше бы супы варил.
Попытка принять желаемое за действительное.
Мы не собираемся сдавать Иосифа Пригожина, потому что нам нравятся песни Валерии.
Внешняя политика страны все больше напоминает сетевой троллинг. И таки Европа с США походу приняли вызов и стали играть по этим правилам. Им это тоже вполне на руку. Вот такая теперь война. Немного даже скучно, но без жертв, кроме репутационных. НО это уже никого не волнует.