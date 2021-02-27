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Сотрудники Пригожина решили сдать его ФБР

Сотрудники Пригожина решили сдать его ФБР (2 фото)

Автор:
27 февраля 2021 10:01
Сообщество : Политика
Метки: Пригожин   вознаграждение   деньги   политика   фбр   
2229
2
26 февраля ФБР громко и пафосно в очередной раз обвинило несколько российских граждан в том, что они вмешивались в выборы 2016 года. Да еще и вознаграждение пообещали выдать за «содействие в их задержании».

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Метки: Пригожин   вознаграждение   деньги   политика   фбр   
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28  комментариев
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8k
ГородДомов 2 часа назад
А что так можно было ?
мляяя .

Я же знал где он . Я же знал адрес . Каждый день мимо проезжаю .
. Ну почему я не сдал ?
вот я лох .
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2k
Запускайте Берлагу! 23 минуты назад
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70k
Чёрный человек. Полчаса назад
Судя по роже можно сдавать не жалко.
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9k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
И вообще я никуя не понял: все навальнята поголовно, во главе с гульфикфюрером, имеют железные доказательства, обличающие Пригожина в преступлениях - от вмешательства в пендосские выборы и до убийства Кеннеди.
А ФБР не имеет, им приходится просить, награду объявлять...Поучились бы у наших светлоликих, лохи!
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9k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Сотрудники Пригожина решили сдать его ФБР"
================
Сотрудники Пригожина (а, скорее всего, с подачи самогО Пригожина) просто постебались над ФБР - адрес, указанный в сообщении пресс-службы - это фактический адрес офиса "Конкорда".

А комментаторы, как я погляжу, приняли все на "голубом глазу"
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19k
мистер Конвей Твитти Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Во-во.Сам удивляюсь,как можно принять обычный туповатый троллинг за попытку сотрудников компании,принадлежащей повару,сдать его ФБР с потрохами.
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9k
Агент Безопасной Национальности мистер Конвей Твитти Полчаса назад
Ну, туповатым я его бы не назвал - издевка и ирония зачетные.
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18k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Объясните на пальцах то, кто он хоть такой и почему столько шума вокруг? Я вообще впервые про такого бизнесмена слышу.
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1k
Алексей Ватаку Накомоде Полчаса назад
Это друг самого Путина.
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70k
Чёрный человек. Ватаку Накомоде 24 минуты назад
Вор и бандит как и большинство друзей Путина..
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2k
Ivan Ватаку Накомоде 19 минут назад
Начальник тех, кто тут за путина с пеной на губах топит и все разговоры сводит к Навальному-предателю Родины :)
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8k
Medved Полчаса назад
Типа пошутили? Не так это работать не будет. Предположим, что у г-на Пригожина есть заграничная недвижимость или он захочет посетить далекие края вне РФ, вот тогда за 250т$ начнется настоящая борьба. Кто-то сразу сообщит, что он планирует улететь, кто-то сообщит что улетает таким то чартером, кто-то сообщит что видели похожего человека по такому-то адресу. А кто сообщит реальный точный адрес нахождения Пригожина в РФ.

Сейчас у него начнется необычная и насыщенная жизнь. Вокруг одни и те же лица, которым можно доверять и то с опаской. Перемещаться на большие расстояния только инкогнито и всего боятся и от всего шарахаться.

Лучше бы супы варил.
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25k
Ashabad Полчаса назад
Как обычно заголовок не соответствует содержанию поста.
Попытка принять желаемое за действительное.
Мы не собираемся сдавать Иосифа Пригожина, потому что нам нравятся песни Валерии.

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1k
Mais Profoza Ashabad 23 минуты назад
это и есть твой юмор? плоско однако....
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25k
Ashabad Mais Profoza 22 минуты назад
Каков пост, такой и комент.
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70k
Чёрный человек. Ashabad 20 минут назад
Валерия старая бездарность.. А лысый черт, вор и бандит.. Как говорится Сатана им в помощь..
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155
etheral Полчаса назад
Конкорд троллит фбрщиков, видно же %)
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3k
Петрович Час назад
Попрыгает еще, это только цветочки
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1k
Tiana Час назад
Американы не лохи, денюжку только после ареста дадут. Пригожин теперь накрепко в РФ заперт. Ни в Сирию теперь, ни в Африку.
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1k
додик Tiana 53 минуты назад
А...ть может за ФБР еще арестовать, доставить , наказать? Бабки самому себе заплатить ,а они потом возместят.
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238
Юрий Час назад
Я думаю, что у Навального отберут ручку и блокнот на зоне, а остальному населению страны поднимут налоги. Впрочем, это сделали бы в любом случае. )))) Ибо тут два пути или ты конкурируешь и борешься участвуя в глобальной экономике, или троллишь и самоизолируешься.
Внешняя политика страны все больше напоминает сетевой троллинг. И таки Европа с США походу приняли вызов и стали играть по этим правилам. Им это тоже вполне на руку. Вот такая теперь война. Немного даже скучно, но без жертв, кроме репутационных. НО это уже никого не волнует.
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1k
Horovo Games Час назад
Эти сведения не приведут к его аресту, поэтому денежек не дадут. Вот если потихоньку настучать, что "тогда-то тогда он тайно поедет в Ниццу отдохнуть под именем Зибермана" и там его арестуют, тогда да.
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19k
мистер Конвей Твитти Час назад
Какой-то жалкий троллинг ФБР.Хотя судя по недавнему художественному творчеству от рогозина,где он примерно на том-же уровне угорал над НАСА,с чувством юмора у приближенных путина как-то не очень...
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24k
Павел 2 часа назад
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4k
Сергей 2 часа назад
А можно ещё претендентов! прикольно как то.врагов народа преследует не народ а госдеп.я вообще уже нехуа не понимаю.
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458
Антон Полоскун Сергей Полчаса назад
Да всё просто. Этот рой бидрил как чайки гадит везде и всюду. Рабсеянам норм, им в говне жить привычно и по нраву. А вот остальному миру утираться не нравится вот и реагируют.
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