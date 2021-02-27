"Сотрудники Пригожина решили сдать его ФБР"

Одним из первых на это заявление отреагировал Евгений Пригожин, он, кстати, тоже числится в этом списке. Бизнесмен сообщил, что подобными акциями власти США просто хотят отвлечь своих граждан от проблем внутри Америки. А вот пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, не стала пускаться в философские размышления.

За «голову» их начальника забугорные спецслужбы пообещали выплатить 250 000 долларов. Согласитесь, сумма небольшая, но приятная.