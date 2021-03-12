Заявление уполномоченного по правам человека в Москве всколыхнуло общественность, ведь её слова достаточно провокационны: "Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин. Потому что всё-таки у них нагрузка — совмещать работу и все заботы, которые есть. Один день [в неделю], когда женщина одна дома, а мужчина работает — очень и очень важно, мне кажется очень правильным".



Мужчины в соцсетях удивились, точно ли эта дама является уполномоченным по правам человека или только женщин? А россиянки заволновались, будут ли уменьшения и так небольших зарплат? Да и на работу устроиться может стать ещё тяжелее. Хотя некоторые представительницы прекрасного пола и обрадовались возможным перспективам.