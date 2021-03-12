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Уполномоченный по правам человека предложила женщинам работать четыре дня в неделю

Уполномоченный по правам человека предложила женщинам работать четыре дня в неделю (4 фото)

Автор:
12 марта 2021 11:15
Сообщество : Политика
Метки: 4 дня   Москва   Татьяна Потяева   выходной   деньги   политика   работа   уполномоченный по правам человека   
693
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Татьяна Потяева считает, что прекрасному полу нужно меньше работать на работе и больше времени проводить дома, занимаясь хозяйством в тишине и покое.
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Метки: 4 дня   Москва   Татьяна Потяева   выходной   деньги   политика   работа   уполномоченный по правам человека   
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23  комментария
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9k
ГородДомов 2 часа назад
я хоть и не уполномочен , но предлагаю мужикам ваааще не работать
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2k
−17
wr2x2 Полчаса назад
а один день за коллегу на работе будет работать какой-нибудь мужчина )
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3k
Владимир 36 минут назад
засудить за половую дискриминацию.
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150k
Alf 41 минуту назад
То есть курица всё же птица, а женщина - человек?!
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−36
С миру по нитке 42 минуты назад
Итак куда не зайди в офис до 5 работают бегут сломя голову домой за час до конца смены, а теперь еще и в пятницу их хер поймаешь нет уж я за 12 часов для банковских рабочих учителей итд.
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1k
Евгения Ефимова 42 минуты назад
Я просто люто против! Во-первых нас станут брать на работу с еще меньшей охотой, зарплата ожидаемо снизится и вообще... Это дискриминация. И потом домашнее хозяйство должно делиться на обоих работающих, потому что устают оба, а не спихивать все на женщин. Что в голове у этой дамы?
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35k
dima423 55 минут назад
Ну и чего за дискриминация по половому признаку?)
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35k
dima423 55 минут назад
Тоже самое с пенсией, с какого хрена вообще женщины уходят раньше на пенсию, при том что у мужиков продолжительность жизни меньше?)
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5k
sivanov1079 56 минут назад
Они и так дома одни побудут 5 лет. После 60, когда их ровесник-муж до 65 будет вкалывать
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76k
Ирина Николаевна Автор поста sivanov1079 54 минуты назад
Так теперь женщины уже до 63 лет работают. С внуками не посидеть. Поработал - и в могилу.
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677
Дмитрий 57 минут назад
Одно время работал в сельской местности. На полном серьёзе старались не принимать в смену женщин, потому что в сельской местности у женщин рабочий день короче на час и меньше норма рабочего времени из за этого. При работе в режиме 5/2 это не так заметно, ну ушла на час раньше и ушла. А в смену приходится кому то за неё работать. И из 4-х женщин смену не организовать полноценно. Вывод: это не забота, а выстрел в ногу. Женщин и так избегают из-за декрета, а так вообще шарахаться как от прокажённых будут.
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5k
workmen77 2 часа назад
Эта уполномоченная, сама того не ведая делает "медвежью услугу" женщинам. Если даже и предположить, что такой абсурдный закон примут, то половина баб останется без работы.
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69k
Медведь. 2 часа назад
Здравый смысл у этой идеи есть , особенно для тех у кого маленькие дети.
Но тогда люди теряют в деньгах..
Я не знаю как в России , в некоторых странах так делается , там государство доплачивает за каждого ребенка.. Но там еще учитывается общий годовой доход всей семьи. Богатым помощь не выплачивают.
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1k
Жорик 2 часа назад
и чот все феменистки молчат... а где ответные лозунги типа "НИХУА ! МЫ ХОТИМ РАБОТАТЬ КАК МУЖИКИ, ОБЫЧНУЮ ПЯТИДНЕВКУ!!!" ????
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8k
MakDag 2 часа назад
Если Потяева будет работать 4 дня в неделю, народ только вздохнет с облегчением.
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15k
sanchesS80 2 часа назад
"А россиянки заволновались, будут ли уменьшения и так небольших зарплат? Да и на работу устроиться может стать ещё тяжелее"
Россиянки оказались умнее этой уполномоченной. Понимают к чему это может привести.
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484
Антон Полоскун sanchesS80 Час назад
Ну работающим пенсам уже поднасрали "защитой прав", так что удачный пример имеется, есть на кого посмотреть.
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15k
sanchesS80 Антон Полоскун 57 минут назад
Именно что. Прав надавали, теперь хрен их кто возьмёт на работу, когда возраст уже поджимает.
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12k
Serg2001 2 часа назад
Интересно, кто такую дуру уполномочил?...
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
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