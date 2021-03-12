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Татьяна Потяева считает, что прекрасному полу нужно меньше работать на работе и больше времени проводить дома, занимаясь хозяйством в тишине и покое.
Заявление уполномоченного по правам человека в Москве всколыхнуло общественность, ведь её слова достаточно провокационны: "Я как уполномоченный по правам человека поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин. Потому что всё-таки у них нагрузка — совмещать работу и все заботы, которые есть. Один день [в неделю], когда женщина одна дома, а мужчина работает — очень и очень важно, мне кажется очень правильным".
Мужчины в соцсетях удивились, точно ли эта дама является уполномоченным по правам человека или только женщин? А россиянки заволновались, будут ли уменьшения и так небольших зарплат? Да и на работу устроиться может стать ещё тяжелее. Хотя некоторые представительницы прекрасного пола и обрадовались возможным перспективам.
Мужчины в соцсетях удивились, точно ли эта дама является уполномоченным по правам человека или только женщин? А россиянки заволновались, будут ли уменьшения и так небольших зарплат? Да и на работу устроиться может стать ещё тяжелее. Хотя некоторые представительницы прекрасного пола и обрадовались возможным перспективам.
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А ведь два года назад Дмитрий Медведев уже указывал на возможность перехода на четырехдневную неделю, но не нашёл поддержки у депутатов.
Интересно, Татьяна Потяева одобряет короткую неделю только для чиновниц? Или продавцы, почтальоны, сметчицы, уборщицы, медсёстры, менеджеры тоже будут меньше работать?
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Метки: 4 дня Москва Татьяна Потяева выходной деньги политика работа уполномоченный по правам человека
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Но тогда люди теряют в деньгах..
Я не знаю как в России , в некоторых странах так делается , там государство доплачивает за каждого ребенка.. Но там еще учитывается общий годовой доход всей семьи. Богатым помощь не выплачивают.
Россиянки оказались умнее этой уполномоченной. Понимают к чему это может привести.