В сентябре Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие «Монерон», которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке.

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P.S. Проницательные читатели, посмотрев ролик до конца, должно быть, поняли туманные мотивы задержания.

Вызывает интерес - вот такой ещё процесс:

Как награбленное грабят? С вазелином или без?

Шутка.

Но Буратину будут трясти, причём не по-детски.