Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года в Forbes назвали самым богатым госслужащим России, задержали после допроса по делу, в котором он проходил, как свидетель.
Стало известно, что Пашов прилетел в Хабаровск в командировку и был вызван на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности, по которому уже истёк. Речь шла о видео, где «крабовый король» Олег Кан, отдыхает в обществе представителей российской власти, в частности, и Дмитрия Пашова. На котором депутат в упоении водкой и пивом, расслабившись в криминальной среде, использует толкушку для картофеля в качестве микрофона и томным голосом поёт: "Пусть тебе приснится Пальма-де-Мальорка...".
Источник уточняет, что чиновника допросили из-за этого видео, а затем предъявили обвинение по делам, по которым Кан находится в международном розыске. Предположительно его на время оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.
В начале прошлого года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана по делу об убийстве конкурента — предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования он скрылся — по некоторым данным, уехал из России в Японию, где у него тоже имеется недвижимость.
В сентябре Forbes назвал Пашова самым богатым депутатом России. Доходы его семьи по итогам 2019 года оценивались в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие «Монерон», которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке.
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P.S. Проницательные читатели, посмотрев ролик до конца, должно быть, поняли туманные мотивы задержания.
Вызывает интерес - вот такой ещё процесс:
Как награбленное грабят? С вазелином или без?
Шутка.
Но Буратину будут трясти, причём не по-детски.
Источник:
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