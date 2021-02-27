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Один из самых богатых российских депутатов задержан в Хабаровске: видео

Один из самых богатых российских депутатов задержан в Хабаровске: видео (3 фото)

Автор:
27 февраля 2021 01:17
Сообщество : Криминал
Метки: Кан   Пашов   Россия   арест   допрос   крабы   криминал   сахалин   
852
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Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года в Forbes назвали самым богатым госслужащим России, задержали после допроса по делу, в котором он проходил, как свидетель.

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Метки: Кан   Пашов   Россия   арест   допрос   крабы   криминал   сахалин   
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11  комментариев
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557
Миша 2 часа назад
Всю жизнь считал, что «во главе стола» это в торце стола, как и «во главе колонны» это в начале...
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5k
Эх, Вася, Вася 12 минут назад
В ноты не попадает.
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3k
Свирепый Бамбр 45 минут назад
тупо бандитские разборки между ПУ и КАНом... ПУ-КАН горит )))
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14k
vikklu 2 часа назад
Посягнул на " святое"
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Давно пора и лошадь за вымя подергать
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161
dranvlad 2 часа назад
Почитайте хоть чуть-чуть истории. Взять хотя бы, так обсираемые репрессии 37-38гг, там же таких же "казнили", а не всех подряд. Хоть и были людиди,кто попал по ложному обвинению, но тех единицы. Многие из вас восхищаются расстрелами в КНР и его развитием, и в то же время "строят" из себя так называемых либералов. Это двуличие. Имхо: всю верхушку нужно "протрясти"
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14k
Yorge dranvlad 49 минут назад
не старайся,тупым не докажешь ничего.
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11k
Serg2001 2 часа назад
Какая все-таки богатая у нас страна!
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12k
Алексей 3 часа назад
вот никогда такого не было и вот опять
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