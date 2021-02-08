"Грязь и кокаин": владелец автопроката пожаловался на Потапа и Настю Каменских

Владелец люксового проката на лазурном берегу Майами рассказал о своей работе со знаменитостями высшего разряда. В его автопарке есть много красивых и редких автомобилей, которые привлекают звёзд. За долгие работы со знаменитостями владелец навидался многое. Не все звёзды ведут себя прилично. Например, его сильно возмутило поведение Потапа и Насти Каменских, передаёт StarHit.

«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Машина обосрана, обоссана и в кокаине. Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак», — поделился бизнесмен.