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"Грязь и кокаин": владелец автопроката пожаловался на Потапа и Настю Каменских

"Грязь и кокаин": владелец автопроката пожаловался на Потапа и Настю Каменских (2 фото)

Автор:
08 февраля 2021 15:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересное   кокаин   не ангелы   парочка   прокат   слив   фото   
3694
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В своём Instagram Настя Каменских выкладывает милые фотографии с мужем и хвастается идеальными отношениями. Однако, если верить владельцу автопроката, парочка любит отдыхать очень весело и "грязно"!

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Метки: знаменитости   интересное   кокаин   не ангелы   парочка   прокат   слив   фото   
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28  комментариев
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29k
Tvgra Час назад
"Ханна, Паша, Нюша" - как клички собачьи!
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Совранский 16 минут назад
Пусть привыкает - новоиспеченные Европейцы 404 пожаловали))))
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2k
твёрдый троечник 16 минут назад
У хохлов в крови это. Обязательно где бы не были насрать надо.
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21k
Тигран Саркисян 19 минут назад
а хто это
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780
Денис Ануфриев 46 минут назад
Простите,какая нах интеллигенция!
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298
Sergo Sz Денис Ануфриев Полчаса назад
Вобщет это не интеллигенция, это бомонд
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10k
Денис Трубочкин 46 минут назад
какой народ, такие и бояре
так что теперь на зеркало пенять...
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24k
Павел Денис Трубочкин Полчаса назад
какие нах бояре? скоморохи
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4k
fin4all Денис Трубочкин 24 минуты назад
Какие бояре? Это ж скоморохи.
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50k
pynh Денис Трубочкин 22 минуты назад
Бояре? Скоморохи!
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1k
Инквизитор РФ 52 минуты назад
Говно, оно в Африки, и в Майами говно. Не переделать.
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50
Племянник Путина 57 минут назад
хохлы, что с них взять..
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А как владелец автопроката узнал,что это именно кокаин: на экспертизу сдал или языком лизнул
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50k
pynh Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
понюхал
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91
bylbatarasich Час назад
спалились по ходу
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1k
aznak bylbatarasich 23 минуты назад
Вот такая вот у нас запара, запара...
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72
Dabudidabudai Час назад
Салом не закидали тачку))))
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559
Вадим Иванов Час назад
Это все? автор ,а не стыдно под желто-обоссаную прессу косить
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642
zu4ara Час назад
Потап там Насте все "трубы" прочистил
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3k
Дарвин и аморальная премия zu4ara Час назад
Завидуешь?
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50k
pynh 2 часа назад
а кокаина много? может им мою "ласточку" погонять дать? глядишь, после уборки новую куплю...
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3k
Andrey Abramov pynh Час назад
Лет через 15
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50k
pynh Andrey Abramov Час назад
"не пойман - не вор"
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12k
Toxictofa pynh Полчаса назад
Вы еще сходите в госдуму, в туалет.
Там на крышках унитазов, говорят, дорожки забывают.
Тоже пособирайте. Может работу там получите.
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pynh Toxictofa Полчаса назад
не буду у тебя хлеб отбирать
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