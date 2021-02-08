"Грязь и кокаин": владелец автопроката пожаловался на Потапа и Настю Каменских

В своём Instagram Настя Каменских выкладывает милые фотографии с мужем и хвастается идеальными отношениями. Однако, если верить владельцу автопроката, парочка любит отдыхать очень весело и "грязно"!
Владелец люксового проката на лазурном берегу Майами рассказал о своей работе со знаменитостями высшего разряда. В его автопарке есть много красивых и редких автомобилей, которые привлекают звёзд. За долгие работы со знаменитостями владелец навидался многое. Не все звёзды ведут себя прилично. Например, его сильно возмутило поведение Потапа и Насти Каменских, передаёт StarHit.
«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Машина обосрана, обоссана и в кокаине. Бросили авто в аэропорту, он просто смс мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак», — поделился бизнесмен.
Правда такие случаи скорее исключение. В основном, предприниматель с удовольствием общается со звездами.
«Тимати давали машину, так легко было, все просто. Макс Барских очень душевный человек. С большим удовольствием даем ему наши автомобили. Ханна, Пашу, Нюша — очень приятные», — рассказал директор проката.
Источник:
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так что теперь на зеркало пенять...
Там на крышках унитазов, говорят, дорожки забывают.
Тоже пособирайте. Может работу там получите.