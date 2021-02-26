Единственный народ России, кто в Гражданскую дружно встал за белых

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Во время Гражданской Войны в России, практически все народы были разделены идеологическими противоречиями, вставали на сторону красных, белых или других "цветных" сил.
Брат шел на брата, сын – на отца. И есть только один народ, который однозначно и почти полностью поддержал Белое движение.
Этот народ – калмыки.
В революционном 1917-м году калмыками была предпринята попытка административного объединения всего калмыцкого народа под знаменем единого калмыцкого казачества - в составе Астраханского казачьего войска. Главой этого объединения должен был стать полковник Данзан Тундутов, адъютант Верховного Главнокомандующего на германском фронте, а с 1915 года – адъютант командующего Кавказским фронтом Великого князя Николая Николаевича.
После Февральской революции Тундутов прибыл на родину и вместе с калмыцким учёным и просветителем Номто Очировым разработал проект объединения народа на землях бывшего Калмыцкого ханства, упразднённого в екатерининскую эпоху.
При царской власти калмыцкий народ не имел собственной автономии и был административно разделённым. Одна часть Калмыцкой степи входила в состав Астраханской губернии, другая – Ставропольской, третья была в составе Области войска Донского.
Калмыцкие кавалерийские части имелись в разных казачьих войсках – Астраханском, Оренбургском, Терском, Моздокском.
28 июля 1917 года в Новочеркасске прошло совещание Союза казачьих войск - при участии калмыков. На нём и было принято решение о принятии всех калмыков в казачество. С началом Гражданской Войны, почти все калмыки, способные носить оружие, в составе казачества поддержали Белое движение. Их кавалерия (особенно из числа калмыков – жителей Области войска Донского) активно участвовала во всех операциях ВСЮР на Юге России и Северном Кавказе.
В составе армий Деникина и Краснова к началу 1919 года действовало пять полновесных национальных калмыцких полков, состоящих исключительно из лиц этой национальности. Кроме того, существенный процент калмыков был ещё в пяти Донских казачьих полках, укомплектованных в Сальском округе.
Этот народ – калмыки.
В революционном 1917-м году калмыками была предпринята попытка административного объединения всего калмыцкого народа под знаменем единого калмыцкого казачества - в составе Астраханского казачьего войска. Главой этого объединения должен был стать полковник Данзан Тундутов, адъютант Верховного Главнокомандующего на германском фронте, а с 1915 года – адъютант командующего Кавказским фронтом Великого князя Николая Николаевича.
После Февральской революции Тундутов прибыл на родину и вместе с калмыцким учёным и просветителем Номто Очировым разработал проект объединения народа на землях бывшего Калмыцкого ханства, упразднённого в екатерининскую эпоху.
При царской власти калмыцкий народ не имел собственной автономии и был административно разделённым. Одна часть Калмыцкой степи входила в состав Астраханской губернии, другая – Ставропольской, третья была в составе Области войска Донского.
Калмыцкие кавалерийские части имелись в разных казачьих войсках – Астраханском, Оренбургском, Терском, Моздокском.
28 июля 1917 года в Новочеркасске прошло совещание Союза казачьих войск - при участии калмыков. На нём и было принято решение о принятии всех калмыков в казачество. С началом Гражданской Войны, почти все калмыки, способные носить оружие, в составе казачества поддержали Белое движение. Их кавалерия (особенно из числа калмыков – жителей Области войска Донского) активно участвовала во всех операциях ВСЮР на Юге России и Северном Кавказе.
В составе армий Деникина и Краснова к началу 1919 года действовало пять полновесных национальных калмыцких полков, состоящих исключительно из лиц этой национальности. Кроме того, существенный процент калмыков был ещё в пяти Донских казачьих полках, укомплектованных в Сальском округе.
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Полноправными лидерами Белого движения Юга России стало сразу четверо калмыков - Данзан Тундутов, Бадьма Уланов, Абуша Алексеев, Азман Батырев.
Попытка создания красной Калмыцкой кавалерийской дивизии на стороне большевиков провалилась – добровольцев для неё нашлось очень мало, а мобилизованные «добровольно-принудительно» при первом удобном случае дезертировали или переходили к белым.
Но в 1919 году атаман Тундутов вступил в конфликт с Деникиным и был вынужден уйти в отставку. А в апреле 1923 года Данзана Тундутова арестовали. Позже – через несколько месяцев – его расстреляют, а реабилитируют только в 1993 году.
Остальные лидеры Калмыцкого воинства эмигрировали из Крыма вместе с Белой армии. В СССР они так и не вернулись.
Те, кто не смог эмигрировать, подверглись репрессиям со стороны советской власти. Всего за годы гражданской войны погибло 55 тыс. калмыков – около четверти (!) всего калмыцкого народа. В процентном отношении ни один народ России не дал Белой армии больше воинов, чем калмыцкий.
Так почему же калмыки так рьяно заняли сторону белых?
Попытка создания красной Калмыцкой кавалерийской дивизии на стороне большевиков провалилась – добровольцев для неё нашлось очень мало, а мобилизованные «добровольно-принудительно» при первом удобном случае дезертировали или переходили к белым.
Но в 1919 году атаман Тундутов вступил в конфликт с Деникиным и был вынужден уйти в отставку. А в апреле 1923 года Данзана Тундутова арестовали. Позже – через несколько месяцев – его расстреляют, а реабилитируют только в 1993 году.
Остальные лидеры Калмыцкого воинства эмигрировали из Крыма вместе с Белой армии. В СССР они так и не вернулись.
Те, кто не смог эмигрировать, подверглись репрессиям со стороны советской власти. Всего за годы гражданской войны погибло 55 тыс. калмыков – около четверти (!) всего калмыцкого народа. В процентном отношении ни один народ России не дал Белой армии больше воинов, чем калмыцкий.
Так почему же калмыки так рьяно заняли сторону белых?
Присягу на подданство русскому царю они приняли в 1608 - 1609 годах. Царское правительство во второй половине 40-х годов XVII века официально разрешило калмыкам кочевать на Волге, прозванного в русской истории «бунташным». Представляли угрозу для России и напряженные внешнеполитические отношения с Крымских ханством, турками и Польшей. Южное подбрюшье государства нуждалось в нерегулярных пограничных войсках. Эту роль и взяли на себя калмыки.
Русское слово «захолустье» образовано от калмыцкого «заха улус», что значит «пограничные» или «дальние» люди. Тогдашний правитель калмыков тайша Дайчин заявил, что он всегда «государевых непослушников бить готов».
А Калмыцкое ханство в то время представляло из себя мощнейшую силу. Только вдумайтесь, конных воинов у калмыков насчитывалось в размере 70-75 тысяч, тогда как русская армия в те годы состояла 100-130 тысяч человек.
Некоторые историки даже возводят русский боевой клич «Ура!» к калмыцкому «уралан», что переводится как «вперед!» Таким образом, калмыки могли не только надежно оберегать южные границы России, но и направить часть своих воинов на Запад.
Писатель Мурад Аджи отмечал, что «руками калмыков воевала Москва в Степи».
Роль калмыков во внешней военной политике России в XVII веке вообще сложно переоценить. Калмыки вместе с казаками участвовали в крымских и азовских походах русской армии, в 1663 году правитель калмыков Мончак отправил свои отряды на Украину для борьбы с войском гетмана правобережной Украины Петром Дорошенко.
Через два года 17-тысячное калмыцкое войско снова выступило на Украину, участвовало в боях под Белой Церковью, отстаивали интересы русского царя на Украине калмыки и в 1666 году.
В 1697 году, перед «Великим посольством», Петр I возложил на калмыцкого хана Аюка ответственность за защиту южных границ России, а в дальнейшем калмыки принимали участие в подавлении Астраханского мятежа (1705-1706), восстания Булавина (1708) и башкирского восстания 1705-1711 годов.
Их даже прозвали - «Воины белого царя».
Но в первой трети XVIII века в Калмыцком ханстве начались междуусобные распри, в которые непосредственным образом вмешивалась русское правительство. Ситуацию усугубляла колонизация калмыцких земель русскими помещиками и крестьянами. Холодная зима 1767-1768 годов, сокращение пастбищных земель и запрет на свободную продажу хлеба калмыками привели к массовому голоду и падежу скота.
Среди калмыков стала популярной идея возвращения в Джунгарию, находившуюся на тот момент под властью маньчжурской империи Цин.
5 января 1771 году калмыцкие феодалы подняли улусы, кочевавшие по левобережью Волги. Начался исход, обернувшийся для калмыков настоящей трагедией. Они потеряли около 100 000 человек и лишились почти всего скота.
Екатерина II в назидание за исход в октябре 1771 года ликвидировала Калмыцкое ханство. Звание «хан» и «наместник ханства» упразднились. Поэтому-то небольшие группы вернувшихся калмыков и вошли в состав Уральского, Оренбургского и Терского казачьих войск. В конце XVIII века калмыки, жившие на Дону, были зачислены в казачье сословие Области войска Донского.
Несмотря на сложности взаимоотношений с российской властью, калмыки продолжали оказывать значительную поддержку русской армии в войнах, как оружием и личной отвагой, так и лошадьми и скотом. Отличились они в Отечественной войне 1812 года. В борьбе с наполеоновской армией участвовало 3 калмыцких полка, численностью более трех с половиной тысяч человек. За одну только Бородинскую битву более 260 калмыков были удостоены высшими орденами России.
Преданность калмыков русскому царю оставалась всегда! Вот поэтому, похоже, они и в 1917-м не смогли его предать.
Русское слово «захолустье» образовано от калмыцкого «заха улус», что значит «пограничные» или «дальние» люди. Тогдашний правитель калмыков тайша Дайчин заявил, что он всегда «государевых непослушников бить готов».
А Калмыцкое ханство в то время представляло из себя мощнейшую силу. Только вдумайтесь, конных воинов у калмыков насчитывалось в размере 70-75 тысяч, тогда как русская армия в те годы состояла 100-130 тысяч человек.
Некоторые историки даже возводят русский боевой клич «Ура!» к калмыцкому «уралан», что переводится как «вперед!» Таким образом, калмыки могли не только надежно оберегать южные границы России, но и направить часть своих воинов на Запад.
Писатель Мурад Аджи отмечал, что «руками калмыков воевала Москва в Степи».
Роль калмыков во внешней военной политике России в XVII веке вообще сложно переоценить. Калмыки вместе с казаками участвовали в крымских и азовских походах русской армии, в 1663 году правитель калмыков Мончак отправил свои отряды на Украину для борьбы с войском гетмана правобережной Украины Петром Дорошенко.
Через два года 17-тысячное калмыцкое войско снова выступило на Украину, участвовало в боях под Белой Церковью, отстаивали интересы русского царя на Украине калмыки и в 1666 году.
В 1697 году, перед «Великим посольством», Петр I возложил на калмыцкого хана Аюка ответственность за защиту южных границ России, а в дальнейшем калмыки принимали участие в подавлении Астраханского мятежа (1705-1706), восстания Булавина (1708) и башкирского восстания 1705-1711 годов.
Их даже прозвали - «Воины белого царя».
Но в первой трети XVIII века в Калмыцком ханстве начались междуусобные распри, в которые непосредственным образом вмешивалась русское правительство. Ситуацию усугубляла колонизация калмыцких земель русскими помещиками и крестьянами. Холодная зима 1767-1768 годов, сокращение пастбищных земель и запрет на свободную продажу хлеба калмыками привели к массовому голоду и падежу скота.
Среди калмыков стала популярной идея возвращения в Джунгарию, находившуюся на тот момент под властью маньчжурской империи Цин.
5 января 1771 году калмыцкие феодалы подняли улусы, кочевавшие по левобережью Волги. Начался исход, обернувшийся для калмыков настоящей трагедией. Они потеряли около 100 000 человек и лишились почти всего скота.
Екатерина II в назидание за исход в октябре 1771 года ликвидировала Калмыцкое ханство. Звание «хан» и «наместник ханства» упразднились. Поэтому-то небольшие группы вернувшихся калмыков и вошли в состав Уральского, Оренбургского и Терского казачьих войск. В конце XVIII века калмыки, жившие на Дону, были зачислены в казачье сословие Области войска Донского.
Несмотря на сложности взаимоотношений с российской властью, калмыки продолжали оказывать значительную поддержку русской армии в войнах, как оружием и личной отвагой, так и лошадьми и скотом. Отличились они в Отечественной войне 1812 года. В борьбе с наполеоновской армией участвовало 3 калмыцких полка, численностью более трех с половиной тысяч человек. За одну только Бородинскую битву более 260 калмыков были удостоены высшими орденами России.
Преданность калмыков русскому царю оставалась всегда! Вот поэтому, похоже, они и в 1917-м не смогли его предать.
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27 декабря 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». А в конце того же года началась операция «Улусы», в ходе которой все население Калмыкии было депортировано в восточные районы страны. Что же послужило этому причиной?
Калмыцкий «вермахт»
20 октября 1935 года было вынесено постановление Президиума ЦИК о преобразовании Калмыцкой автономной области в Калмыцкую АССР, приуроченное к 15-летию существования автономии. К 1939 году общая численность населения Калмыкии составила 179,4 тысячи человек.
Летом 1942 года часть республики подверглась оккупации немецко-румынски ми войсками. В столице автономии – Элисте – было создано особое подразделение для борьбы с партизанами и диверсантами во главе с полковником Вольфом. Из местных жителей начали формировать отряды полицаев, а также их набирали для службы в подразделениях вермахта, в частности, Калмыцком кавалерийском корпусе, 1-й казачьей дивизии вермахта и «туркестанском легионе». Кроме того, в период отступления некоторые подразделения Советской армии, состоящие целиком из калмыков, в полном составе дезертировали с фронта и, вернувшись домой, принялись распространять панические слухи.
Многие из них перешли на сторону врага. По разным подсчетам, на стороне Третьего Рейха воевали и действовали от 5 до 7 тысяч калмыков.
Предатели Родины?
19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. 1 января 1943 года ударной группой 28-й армии была освобождена Элиста. На территории республики продолжали действовать группы бывших полицаев, дезертиров и диверсантов, состоявшие из представителей коренного населения, с ними велась активная борьба.
В итоге Сталиным было принято решение об упразднении Калмыцкой автономной республики и депортации всех коренных калмыков в отдельные районы Сибири, Средней Азии и Казахстана по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами и предательстве интересов Родины.
Разумеется, мнение о том, что все калмыки являлись пособниками немецких оккупантов, не было правдивым. В Красной Армии воевало множество лиц калмыцкой национальности, многие калмыки входили в состав партизанских отрядов и диверсионных групп. И, конечно, все они внесли немалый вклад в победу Советского Союза над фашистскими захватчиками.
Операция «Улусы»
Операция под кодовым названием «Улусы» началась в конце декабря 1943 года. До конца января 1944 года НКВД было депортировано около 95 000 человек. Их вывозили эшелонами - в основном в Омскую, Тюменскую и Новосибирскую область, Красноярский и Алтайский край. Так как переселение происходило в зимнее время и у людей часто не было с собой теплых вещей, то многие по пути умирали. В местах переселения несколько раз вспыхивали эпидемии сыпного тифа, которые тоже уносили жизни депортантов.
Некоторые пытались бежать, но в большинстве случаев их задерживали или побеги удавалось предотвратить. По различным данным, последствиями депортации стали потери от трети до половины всего довоенного населения Калмыкии.
Территорию бывшей Калмыцкой АССР разделили между Ставропольским краем, Астраханской, Ростовской и Сталинградской областями, а ее столица Элиста была переименована в Степной. Многие калмыцкие названия заменили русскими, таким образом стирая память о коренной культуре.
Восстановление исторической справедливости
17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 1945 гг.» 17 марта 1956 года было принято постановление о реабилитации калмыков, им разрешили вернуться в родные края.
9 января 1957 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР». Правда, часть бывших калмыцких территорий так и осталась в составе Астраханской области и Ставропольского края. В автономию вошли десять сельских районов с центром в Элисте, общей площадью 75,9 тысячи квадратных километров. За 1957-1959 годы туда возвратились 72 665 человек. 29 июля 1958 года Президиумом Верховного Совета СССР было принято решение о преобразовании области в Калмыцкую автономную республику.
По закону РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» эти деяния были признаны актом геноцида. В 2004 году 28 декабря было объявлено памятным днем жертв депортации калмыцкого народа. В республике этот день является нерабочим.
Какой-то калмыцкий салдафон, под дудочку февральской революции, "лукавый, презлым заплатил царю за предобрейшее!.. Сам хотел царствовати и всем владети!.." (с), решил урвать кусок во время белого бардака. Как раз, Антанта Россию делила. Подтянул ученого, нужной национальности, и взбаламутил целый народ. Промыл мозги и погубил будущее целых поколений.
Хорошо, что красные, весь этот либеральный сброд, который народ сбивал, к ногтю придавили, как солдат окопную вошь.
Резонно, к ним, "репрессии" (наказание) применили.
И у Власова, они верно-благородно служили.
Так было бы и у нас, приди подобные Навальному. Просто и со вкусом.
Наши властьдержащие держатся за своё. Потому что нигде не нужны, кроме как в России. А таким как Навальный похер - сегодня здесь, завтра там.
Не гоже менять шило, на мыло. Это не вариант.
Так что не надо искать здесь некие "великие порывы души". Это та самая рубаха,которая ближе к телу.
Впрочем,калмыки верный народ.Только хорошо ли это для русских...
К удивлению Вермахта, КККК (Калмыцкий кавалерийский карательный корпус) отличился в ряду всех национальных частей войск вермахта тем, что в его рядах не было зафиксировано ни одного случая предательства. © Источник: https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?p=63690&sid=97114ad54fda7ec0bbbc677c42069c8d#p63690https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?p=63690&sid=97114ad54fda7ec0bbbc677c42069c8d#p63690
. Плюс всей остальной твари по паре - иностранные наймиты, местные царьки, возжелавшие свою маленькую вотчину, радикалы-националисты. Все те, кого сейчас принято называть правыми.