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Единственный народ России, кто в Гражданскую дружно встал за белых

Единственный народ России, кто в Гражданскую дружно встал за белых (3 фото)

Автор:
26 февраля 2021 12:56
Метки: история   калмыки   факты   
1741
3
Во время Гражданской Войны в России, практически все народы были разделены идеологическими противоречиями, вставали на сторону красных, белых или других "цветных" сил.
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Метки: история   калмыки   факты   
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20k
BillyBonzz 4 часа назад
Автор, а че не продолжаешь дальше?
27 декабря 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». А в конце того же года началась операция «Улусы», в ходе которой все население Калмыкии было депортировано в восточные районы страны. Что же послужило этому причиной?

Калмыцкий «вермахт»
20 октября 1935 года было вынесено постановление Президиума ЦИК о преобразовании Калмыцкой автономной области в Калмыцкую АССР, приуроченное к 15-летию существования автономии. К 1939 году общая численность населения Калмыкии составила 179,4 тысячи человек.

Летом 1942 года часть республики подверглась оккупации немецко-румынски ми войсками. В столице автономии – Элисте – было создано особое подразделение для борьбы с партизанами и диверсантами во главе с полковником Вольфом. Из местных жителей начали формировать отряды полицаев, а также их набирали для службы в подразделениях вермахта, в частности, Калмыцком кавалерийском корпусе, 1-й казачьей дивизии вермахта и «туркестанском легионе». Кроме того, в период отступления некоторые подразделения Советской армии, состоящие целиком из калмыков, в полном составе дезертировали с фронта и, вернувшись домой, принялись распространять панические слухи.

Многие из них перешли на сторону врага. По разным подсчетам, на стороне Третьего Рейха воевали и действовали от 5 до 7 тысяч калмыков.
Предатели Родины?
19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. 1 января 1943 года ударной группой 28-й армии была освобождена Элиста. На территории республики продолжали действовать группы бывших полицаев, дезертиров и диверсантов, состоявшие из представителей коренного населения, с ними велась активная борьба.

В итоге Сталиным было принято решение об упразднении Калмыцкой автономной республики и депортации всех коренных калмыков в отдельные районы Сибири, Средней Азии и Казахстана по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами и предательстве интересов Родины.

Разумеется, мнение о том, что все калмыки являлись пособниками немецких оккупантов, не было правдивым. В Красной Армии воевало множество лиц калмыцкой национальности, многие калмыки входили в состав партизанских отрядов и диверсионных групп. И, конечно, все они внесли немалый вклад в победу Советского Союза над фашистскими захватчиками.

Операция «Улусы»
Операция под кодовым названием «Улусы» началась в конце декабря 1943 года. До конца января 1944 года НКВД было депортировано около 95 000 человек. Их вывозили эшелонами - в основном в Омскую, Тюменскую и Новосибирскую область, Красноярский и Алтайский край. Так как переселение происходило в зимнее время и у людей часто не было с собой теплых вещей, то многие по пути умирали. В местах переселения несколько раз вспыхивали эпидемии сыпного тифа, которые тоже уносили жизни депортантов.

Некоторые пытались бежать, но в большинстве случаев их задерживали или побеги удавалось предотвратить. По различным данным, последствиями депортации стали потери от трети до половины всего довоенного населения Калмыкии.

Территорию бывшей Калмыцкой АССР разделили между Ставропольским краем, Астраханской, Ростовской и Сталинградской областями, а ее столица Элиста была переименована в Степной. Многие калмыцкие названия заменили русскими, таким образом стирая память о коренной культуре.

Восстановление исторической справедливости
17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 1945 гг.» 17 марта 1956 года было принято постановление о реабилитации калмыков, им разрешили вернуться в родные края.

9 января 1957 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР». Правда, часть бывших калмыцких территорий так и осталась в составе Астраханской области и Ставропольского края. В автономию вошли десять сельских районов с центром в Элисте, общей площадью 75,9 тысячи квадратных километров. За 1957-1959 годы туда возвратились 72 665 человек. 29 июля 1958 года Президиумом Верховного Совета СССР было принято решение о преобразовании области в Калмыцкую автономную республику.

По закону РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» эти деяния были признаны актом геноцида. В 2004 году 28 декабря было объявлено памятным днем жертв депортации калмыцкого народа. В республике этот день является нерабочим.
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20k
BillyBonzz 4 часа назад
Батька усатый не зря ни калмыкам ни чеченам не доверял, были на то основания.
Батька усатый не зря ни калмыкам ни чеченам не доверял, были на то основания.Посмотреть
Батька усатый не зря ни калмыкам ни чеченам не доверял, были на то основания.
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1k
Андрей Еделькин Час назад
А как же Ока Городовиков, если не ошибаюсь он и командовал в начале Гражданской калмыцкой частью.
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
Ну это один из примеров, во что превратилась бы, наша страна, победи белые.
Какой-то калмыцкий салдафон, под дудочку февральской революции, "лукавый, презлым заплатил царю за предобрейшее!.. Сам хотел царствовати и всем владети!.." (с), решил урвать кусок во время белого бардака. Как раз, Антанта Россию делила. Подтянул ученого, нужной национальности, и взбаламутил целый народ. Промыл мозги и погубил будущее целых поколений.
Хорошо, что красные, весь этот либеральный сброд, который народ сбивал, к ногтю придавили, как солдат окопную вошь.
Резонно, к ним, "репрессии" (наказание) применили.
И у Власова, они верно-благородно служили.
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21
Юденич 2 часа назад
Статья интересная но как-то очень обобщена. Наверняка среди калмыков, как кстати и среди предствителей других народов кто- то был за белых а кто- то за красных. И среди них тоже в те времена полнейшей политической неразбернихи брат шел на брата а отец на сына, как принято было говорить, потому что были разные мнения на виденье ситуации. Но в статье почему-то звучит утверждение что все калмыки как один приняли сторону белых.
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54k
Алекс Юстасов 3 часа назад
Калмыцкое казачество и калмыцкий народ - это не одно и тоже. Вы еще русский народ отождествите с "космонавтами", которые херачут дубинками свой народ. А нынешние казаки - это вообще...
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65k
Варакин Алексей Алекс Юстасов 3 часа назад
Космонавты херачут не народ,а противоправный элемент. Они за это зарплату получают,им похрену сторонник ты навального или кого то бандита.И сдается мне, когда придут навальнята к власти они космонавтов хер распустят...Посмотри на холяндию
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2k
Том Джоуд Алекс Юстасов Час назад
Нет, Алекс, Вы здесь не правы. То что происходит у нас в стране, в последнее время - это не огонь Революции. Это свои херачут своих. Обычная дележка. Плохо то, что "хомяков" в свои разборки вовлекают. Детей, маргиналов и слаборазвитых. Пример - бывшая УССР. У НИХ НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО. только стало хуже. А пришли более "голодные". И очередные интервенты. И посадили в правление таких же наместников из местных. Только нужных в данное время. Никто ведь из Европы не предоставил Украине рынок сбыта продукции, не помог с производством... Как и Прибалтике, в свое время.
Так было бы и у нас, приди подобные Навальному. Просто и со вкусом.
Наши властьдержащие держатся за своё. Потому что нигде не нужны, кроме как в России. А таким как Навальный похер - сегодня здесь, завтра там.
Не гоже менять шило, на мыло. Это не вариант.
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54k
Алекс Юстасов Варакин Алексей 54 минуты назад
Дурачок ты.
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54k
Алекс Юстасов Том Джоуд 49 минут назад
Навальный - это не наш человек. Но это не значит, что надо топить за обнулятора. Нам пытаются рассказать, что у нас только выбор из этих двух бед. Нет, нам с обоими не по пути. А большинство людей, которые выходили вместе с Навальным, выходили не за него.
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8k
Сергей Попов Алекс Юстасов Полчаса назад
В том-то и дело, что мало, кто понимает, что нужно выходить не абы с кем. Как ответил Высоцкий на каверзные вопросы западных журналистов – у меня есть претензии к моему государству, но обсуждать их я буду не с вами. То есть нельзя просто взять и выйти под знамена Навального только потому, что он тоже против. А те, кто вышел все таки вместе с Навальным, но не за него - такие же предатели Родины, как и Навальный.
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Вся их верность сводилась к одному. Калмыцкие казаки были приравнены в правах с русским казачеством. И теряли они вольностей и привилегий при Советах изрядно.
Так что не надо искать здесь некие "великие порывы души". Это та самая рубаха,которая ближе к телу.
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67
Ольга 4 часа назад
Давали присягу царю, но царь как-то спешно отрекся от престола. С кем они были и против кого воевали - это всего лишь были тогда малообразованные в своей массе и легко идейнообработанные люди.
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57k
Опиум для народа 4 часа назад
-"Единственный народ России, кто в Гражданскую дружно встал за белых"- -ты так это пишешь,как будто это хорошо.

Впрочем,калмыки верный народ.Только хорошо ли это для русских...

К удивлению Вермахта, КККК (Калмыцкий кавалерийский карательный корпус) отличился в ряду всех национальных частей войск вермахта тем, что в его рядах не было зафиксировано ни одного случая предательства. © Источник: https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?p=63690&sid=97114ad54fda7ec0bbbc677c42069c8d#p63690https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?p=63690&sid=97114ad54fda7ec0bbbc677c42069c8d#p63690
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12k
DjnZ 4 часа назад
У друга отец воевал, так рассказывал: они в 42 нападали на отступающие отряды, рубили шашками.
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9k
Енот Полиграфович 4 часа назад
По той же причине они и на стороне фашистов пособниками против партизан воевали? Против частей РККА они воевать оказались неспособны.
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35k
dima423 4 часа назад
Респект калмыкам, поумнее русских оказались)
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35k
dima423 Hexo4uha 2 часа назад
Это Ленин был немецкий выкормыш, и растили его и поддерживали как сейчас навального поддерживают, чтобы страну развалить...чего и добились в 17... а то что дальше для запада еще хуже получилось, то это просто косяк их стратегических аналитиков))
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63k
Максим dima423 2 часа назад
опять ты дурачок старый бред про, - ленин немецкий агент, из под ковра вытащил)) не смеши людей, чучело либеральное. ты даже истории не знаешь.. Скажи ещё, - Ленин скинул царя)
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179
Hexo4uha dima423 2 часа назад
Про "немецкие деньги Ленина" уже сколько раз садились в лужу, так и не сумев их найти. А вот немецкие/английские/французские/японские деньги давались белым офицерам вполне легально и задокументировано. Колчак и вовсе был штатным английским военным.
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35k
dima423 Hexo4uha 2 часа назад
англичане и американцы и тех и тех поддерживали, как и во 2 мировую сперва гитлера поддерживали а потом и союз... им смута нужна была у нас... Я не пойму мы о чем спорим то? просто ответь, ты бы красных поддерживал в то время?
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3k
Вадим Игнатьев dima423 6 минут назад
К делегатам от Петлюры вышел адьютант Деникина :" Главнокомандующий сказал, что не знает никаких украинцев, но приказал, пока, всё же вас не пороть". Делегация не мешкая, отбыла обратно.... (С). М. Булгаков.
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179
Hexo4uha 4 часа назад
Где царь, а где белые? Белые в своей массе были не монархисты, а февралисты. То бишь по нынешним меркам - демократы-республиканцы
. Плюс всей остальной твари по паре - иностранные наймиты, местные царьки, возжелавшие свою маленькую вотчину, радикалы-националисты. Все те, кого сейчас принято называть правыми.
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74k
Броненосец Потелкам Hexo4uha 4 часа назад
Думаю, калмыкам эти тонкости они не рассказывали
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179
Hexo4uha Броненосец Потелкам 4 часа назад
Учиться, учиться и еще раз учиться. Только тогда и сможешь отличить Че Гевару от Навального, а белых от монархистов.
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63k
Максим Hexo4uha 4 часа назад
Долго ли задурить голову.. Там все внешне были за царя.. на деле хорошо если тко-то один мечтал о возвращении.. 90% белых лидеров не монархию восстанавливали, а мечтали о собственном княжестве, а остальное пусть забирает Англия, Франция, Япония, германия (смотря от кого получали деньги)
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179
Hexo4uha Максим 3 часа назад
Да и внешне они уже в полный рост за интервентов были. Тот же Колчак вообще был в штате английской армии и официально прибыл в Россию по приказу британской короны.
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