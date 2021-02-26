Единственный народ России, кто в Гражданскую дружно встал за белых

Присягу на подданство русскому царю они приняли в 1608 - 1609 годах. Царское правительство во второй половине 40-х годов XVII века официально разрешило калмыкам кочевать на Волге, прозванного в русской истории «бунташным». Представляли угрозу для России и напряженные внешнеполитические отношения с Крымских ханством, турками и Польшей. Южное подбрюшье государства нуждалось в нерегулярных пограничных войсках. Эту роль и взяли на себя калмыки.



Русское слово «захолустье» образовано от калмыцкого «заха улус», что значит «пограничные» или «дальние» люди. Тогдашний правитель калмыков тайша Дайчин заявил, что он всегда «государевых непослушников бить готов».



А Калмыцкое ханство в то время представляло из себя мощнейшую силу. Только вдумайтесь, конных воинов у калмыков насчитывалось в размере 70-75 тысяч, тогда как русская армия в те годы состояла 100-130 тысяч человек.



Некоторые историки даже возводят русский боевой клич «Ура!» к калмыцкому «уралан», что переводится как «вперед!» Таким образом, калмыки могли не только надежно оберегать южные границы России, но и направить часть своих воинов на Запад.



Писатель Мурад Аджи отмечал, что «руками калмыков воевала Москва в Степи».



Роль калмыков во внешней военной политике России в XVII веке вообще сложно переоценить. Калмыки вместе с казаками участвовали в крымских и азовских походах русской армии, в 1663 году правитель калмыков Мончак отправил свои отряды на Украину для борьбы с войском гетмана правобережной Украины Петром Дорошенко.



Через два года 17-тысячное калмыцкое войско снова выступило на Украину, участвовало в боях под Белой Церковью, отстаивали интересы русского царя на Украине калмыки и в 1666 году.



В 1697 году, перед «Великим посольством», Петр I возложил на калмыцкого хана Аюка ответственность за защиту южных границ России, а в дальнейшем калмыки принимали участие в подавлении Астраханского мятежа (1705-1706), восстания Булавина (1708) и башкирского восстания 1705-1711 годов.



Их даже прозвали - «Воины белого царя».



Но в первой трети XVIII века в Калмыцком ханстве начались междуусобные распри, в которые непосредственным образом вмешивалась русское правительство. Ситуацию усугубляла колонизация калмыцких земель русскими помещиками и крестьянами. Холодная зима 1767-1768 годов, сокращение пастбищных земель и запрет на свободную продажу хлеба калмыками привели к массовому голоду и падежу скота.



Среди калмыков стала популярной идея возвращения в Джунгарию, находившуюся на тот момент под властью маньчжурской империи Цин.



5 января 1771 году калмыцкие феодалы подняли улусы, кочевавшие по левобережью Волги. Начался исход, обернувшийся для калмыков настоящей трагедией. Они потеряли около 100 000 человек и лишились почти всего скота.



Екатерина II в назидание за исход в октябре 1771 года ликвидировала Калмыцкое ханство. Звание «хан» и «наместник ханства» упразднились. Поэтому-то небольшие группы вернувшихся калмыков и вошли в состав Уральского, Оренбургского и Терского казачьих войск. В конце XVIII века калмыки, жившие на Дону, были зачислены в казачье сословие Области войска Донского.



Несмотря на сложности взаимоотношений с российской властью, калмыки продолжали оказывать значительную поддержку русской армии в войнах, как оружием и личной отвагой, так и лошадьми и скотом. Отличились они в Отечественной войне 1812 года. В борьбе с наполеоновской армией участвовало 3 калмыцких полка, численностью более трех с половиной тысяч человек. За одну только Бородинскую битву более 260 калмыков были удостоены высшими орденами России.



Преданность калмыков русскому царю оставалась всегда! Вот поэтому, похоже, они и в 1917-м не смогли его предать.