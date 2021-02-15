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Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море

Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море (5 фото)

Автор:
15 февраля 2021 08:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: балтийское море   интересно   история   матросы   островное государство   факт   факты   фото   
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Несмотря на крохотные размеры и мизерное население, эта «республика» обладала внушительной военной мощью.
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Метки: балтийское море   интересно   история   матросы   островное государство   факт   факты   фото   
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11k
alexis Час назад
Россия тогда еще не успела отойти от только что произошедшего большевистского переворота (С) А после буржуазного переворота прям жировала.
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52k
Андрей 12 минут назад
"...в Кронштадте рядом с Петроградом тысячи матросов Балтийского флота, «краса и гордость революции», восстали под его руководством против диктатуры большевиков."
Кто-нибудь сомневается в том, что было бы дальше, случись этому мятежу быть успешным?
Хотя-а... "Мятеж не может кончится удачей, в противном случае зовётся он иначе."
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26k
Антон 2 часа назад
Типичные каратели - отлично воюют только против мирного населения.
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4k
ваня панкин Антон Час назад
а потом эту всю анархию к стенке... прочитай или посмотри пьесу "оптимистическая трагедия"... хоть не документ, но все же...
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alexis ваня панкин Час назад
-А где вожак? Я его тысячу лет не видел! Его еще мучила изжога... Теперь как?
-Теперь больше не мучает!

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