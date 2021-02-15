Как русские матросы создали островное государство в Балтийском море

Несмотря на то, что гарнизон Наргена обладал достаточной огневой мощью, чтобы защитить остров и прикрыть город, он решил бежать. 26 февраля, не оказав сопротивления и даже не взорвав укрепления и орудия, матросы погрузились на корабли и ушли в Гельсингфорс (Хельсинки), а оттуда — в Петроград (Санкт-Петербург). При этом на острове они бросили десяток мертвецки пьяных товарищей.



После бесславного конца Наргенской республики ее лидер Степан Петриченко не только не канул в лету, но даже сыграл ключевую роль в событии, всколыхнувшем всю советскую Россию. В марте 1921 года в военно-морской базе в Кронштадте рядом с Петроградом тысячи матросов Балтийского флота, «краса и гордость революции», восстали под его руководством против диктатуры большевиков.