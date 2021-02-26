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Проституция и соски: плакаты прошлого, которые выглядят странно с точки зрения сегодняшнего восприятия

Проституция и соски: плакаты прошлого, которые выглядят странно с точки зрения сегодняшнего восприятия (19 фото)

Автор:
26 февраля 2021 12:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Союз   истоия   плакаты   проституция   смешно   странное   
2005
19

И да, мы, да и весь мир, меняется со временем. И то, что раньше говорилось без всякого намека, сегодня многими воспринимается со смехом. И наоборот - казалось, что когда-то об этом не думали, а оказывается и знали, и думали, и предупреждали...

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Метки: Исторические факты   Союз   истоия   плакаты   проституция   смешно   странное   
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Доктор Джонс Полчаса назад
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Юра Гагарин 7 секунд назад
я видел много советских плакатов,
но таких, ни разу
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Доктор Джонс Полчаса назад
Игорь Ертеньев (поэт):
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?
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