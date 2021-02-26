Проституция и соски: плакаты прошлого, которые выглядят странно с точки зрения сегодняшнего восприятия

2005
19
И да, мы, да и весь мир, меняется со временем. И то, что раньше говорилось без всякого намека, сегодня многими воспринимается со смехом. И наоборот - казалось, что когда-то об этом не думали, а оказывается и знали, и думали, и предупреждали...
×
После 1929 года в прессе об отечественной проституции ничего не упоминалось, за исключением исследований венерологов. Вместе с тем у социологов тема была табуирована. Но плакаты писались и издавались
И еще немного занимательных плакатов из СССР, которые сегодня воспринимаются несколько иначе
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Российский художник превратил персонажей мультфильмов в героев самых мрачных фильмов ужасов
- 100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
- 25 исторических плакатов от тех, кто дрожал в страхе перед коммунистами
- Кислый вкус детства: самая необходимая вещь для техники прошлого
- Совпадения, в которые сложно поверить
44
Понравилось44
Новости партнёров
Загрузка...
но таких, ни разу
Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?