Емкости, в которых все были голыми: воспоминания из детства

У каждого из нас есть свои воспоминания об этих предметах - у кого-то это было джакузи, у кого-то простая миска. Но все мы, в любом случае, использовали эти предметы по прямому назначению, радовались пене, теплым маминым или бабушкиным рукам и этому бесконечному детскому счастью.
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В чем нас, наших отцов и дедов не "замачивали" - в шайке, миске, корыте, кастрюле - что угодно лишь бы помыть ребенка
эпоху до появления стиральных машин использовалось для белья, могло также служить в качестве ванночки для купания. А в сельской местности — и для прочих хозяйственных нужд.
Шайки
Для санитарно-гигиенических процедур пользовались такими вот оцинкованными изделиями. Например, в общественных банях они прослужили до самых 90-х.
Лично меня купали в таком вот тазу - до сих пор помню как мама грела воду, таскала ее, а ты сидишь, весь в пене и смотришь на свое отражение в окне кухни
Такие баки назывались выварками и в них, в основном, вываривали белье, но иногда купали и детишек
Ну и те, кому повезло больше всех - купание в советской чугунной ванной - идеальном месте для детской радости
Авторский пост
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