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Емкости, в которых все были голыми: воспоминания из детства

Емкости, в которых все были голыми: воспоминания из детства (29 фото)

Автор:
10 февраля 2021 13:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ванночка   Исторические факты   Союз   детство   корыто   купание   таз   шайка   
1029
29

У каждого из нас есть свои воспоминания об этих предметах - у кого-то это было джакузи, у кого-то простая миска. Но все мы, в любом случае, использовали эти предметы по прямому назначению, радовались пене, теплым маминым или бабушкиным рукам и этому бесконечному детскому счастью.

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Метки: Ванночка   Исторические факты   Союз   детство   корыто   купание   таз   шайка   
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Сибиряк 55 минут назад
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Aleksandr 12 минут назад
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Алексей 2 часа назад
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