Емкости, в которых все были голыми: воспоминания из детства

У каждого из нас есть свои воспоминания об этих предметах - у кого-то это было джакузи, у кого-то простая миска. Но все мы, в любом случае, использовали эти предметы по прямому назначению, радовались пене, теплым маминым или бабушкиным рукам и этому бесконечному детскому счастью.