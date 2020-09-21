100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны

Ну скажите, что все, что отражено в этих плакатах не актуально сегодня? Ничего не меняется по сути своей и зависит не от страны, а от людей. Пройдет и 200, а проблемы все на месте...
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Проблема в том, что обойти это болото стороной уже невозможно. Вся страна - это такое болото
Я то хоть пруф привести могу, и просто указал на вашу ошибку, что Салтыков щедрин такого не говорил.
сформулируй мысль более развернуто...