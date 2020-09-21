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100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны

100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны (20 фото)

Автор:
21 сентября 2020 12:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: агитация   ауткальность   важное   интересное   исторические факты   плакаты   
10068
20

Ну скажите, что все, что отражено в этих плакатах не актуально сегодня? Ничего не меняется по сути своей и зависит не от страны, а от людей. Пройдет и 200, а проблемы все на месте...

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Метки: агитация   ауткальность   важное   интересное   исторические факты   плакаты   
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37  комментариев
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668
Карл Такойто 4 часа назад
По поводу коррупции,в Союзе она была повсеместной на всех уровнях. Всегда можно было ,,без очереди,, или дефицит какой достать,или путевку козырную выбить-в общем вариантов масса. Но от масштабной коррупции не мелкой а крупной когда пилят миллиардами,СССР был защищён своим устройством-деньги просто некуда было тратить,ну купил ты Волгу,ну квартиркой или домиком обзавелся,в принципе всё(импортная техника и шмотки даже не считаю) Ну и куда ещё?)Ни дворец с бассейном,не построишь,ни Роллс Ройс не купишь,ни заграницу не уедешь,да и рамки приличия приходилось тоже соблюдать чтобы сильно внимание не привлекать))
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1k
Андрей Карл Такойто 4 часа назад
"ну купил ты Волгу,ну квартиркой или домиком обзавелся" - и к тебе в гости придут работники ОБХСС, которые оперативно выпишут "путевку" в колонию да ещё и конфискацию имущества проведут...
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3k
bumtester 17 минут назад
Как метко про коррупцию и взятку.
Проблема в том, что обойти это болото стороной уже невозможно. Вся страна - это такое болото
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3k
hairov 36 минут назад
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
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−18
Роман 42 минуты назад
Комментарий к фото
согласно 28 ст. конституции РФ - с нами Бог.
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346
Алексей Роман 19 минут назад
Комментарий к фото
А после смерти мы все попадем в рай.
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−18
Роман 43 минуты назад
Комментарий к фото
расхитителями чего? если вы тут про наших правителей намекаете - у них все по закону! А обычное ворье и так сидит
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5k
McAir 2 часа назад
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
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7k
Ntvl 3 часа назад
100% правда

100% правда
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1k
Моя Родина - СССР. 3 часа назад
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
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266
пенс Моя Родина - СССР. 2 часа назад
А теперь объясните нам , кто из вашей семьи пьёт и кто ворует?
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12k
Терапевт Моя Родина - СССР. Час назад
Вот только он никогда этого не говорил
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12k
Терапевт Моя Родина - СССР. 43 минуты назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пьют_и_воруют#:~:text=Если я усну и проснусь,фразы историка и писателя Нhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пьют_и_воруют#:~:text=Если я усну и проснусь,фразы историка и писателя Н.

Я то хоть пруф привести могу, и просто указал на вашу ошибку, что Салтыков щедрин такого не говорил.
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346
Алексей Терапевт 19 минут назад
А какая разница, говорил он или не говорил?
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64k
Пётровыч 4 часа назад
Сейчас всё тоже самое, только стало всё наоборот.
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13k
ВОВЧЕГ 4 часа назад
Опять оскорбление чувств верующих. Их доят, а они оскорбляются.
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2k
Юрий Злой 4 часа назад
вот про лечение образом уже как никогда актуально, сколько уже подобных случаев было и до сих бывают и ладно бы бабка 90 лет так нет, пару месяцев назад даже по телеку репортаж был когда мать лечила ребенка которому нужна была операция святой водой, врачи потом еле с того света вытащили
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3k
Regerald Юрий Злой 4 часа назад
...а мамка потом благодарила бога.
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3k
solovei7 4 часа назад
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
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17k
kamanch solovei7 4 часа назад
Не стирай, а меняй!!! Дуры.
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11k
Corvus Corax 5 часов назад
Природа уже стонет, а мы не замечаем - судя по отсутствию удочек, вредитель рыбу тоже настрелял?
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49k
Серый Corvus Corax 4 часа назад
Бредень. В рюкзаке лежит, стопудово.
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12k
Юрий Corvus Corax 4 часа назад
Рыбу ловят только удочкой? Может у него верша ("морда") была поставлена?
Рыбу ловят только удочкой? Может у него верша ("морда") была поставлена?
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13k
ВОВЧЕГ Юрий 4 часа назад
На фото обычный садок!
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12k
Юрий ВОВЧЕГ 2 часа назад
Как ты определил, что это садок не видя второго конца?
Как ты определил, что это садок не видя второго конца?
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13k
ВОВЧЕГ Юрий Час назад
Обыкновенно, если высыпать всю рыбу, то кольца просто упадут. Сравни фото и ту куйню которую ты позже скинул.
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54k
Алекс Юстасов 5 часов назад
Теперь как раз все наоборот.
Теперь как раз все наоборот.
Теперь как раз все наоборот.
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1k
Андрей Алекс Юстасов 4 часа назад
Ссылка coub.com
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24k
Fat Lynx 6 часов назад
предпоследние три оскорбляют чувства заблуждающихся
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24k
Fat Lynx 6 часов назад
Вот это актуально как никогда!

Вот это актуально как никогда!
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54k
Алекс Юстасов Fat Lynx 5 часов назад
Только я сомневаюсь, что это советский плакат. Во-первых, тогда слово коррупция не было распространено, я его впервые услышал после "победы капитализма". Во-вторых, доллары упоминались тогда только в связи с уголовными делами о валюте.
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24k
Fat Lynx Алекс Юстасов 5 часов назад
я про посыл... он то правильный!
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6k
Andrey Fat Lynx 4 часа назад
Этот парень тоже закончил в Шарите???
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24k
Fat Lynx Andrey 4 часа назад
в смысле? что ты хотел сказать?
сформулируй мысль более развернуто...
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40k
6opbka Fat Lynx 3 часа назад
Николай Караченцов
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