"И хорошее настроение не покинет больше вас". Актерские байки и интересные снимки наших любимых актеров

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Гражданская позиция в стишках-пирожках Гражданская позиция в стишках-пирожках В мыле, шампуне и курице: запрещенные передачки в тюрьму, которые так и не удалось пронести В мыле, шампуне и курице: запрещенные передачки в тюрьму, которые... 15 примеров человеческой глупости 15 примеров человеческой глупости Два героя. Сравним? Два героя. Сравним? Папа, и как я тебя сразу не узнал-то?!! Папа, и как я тебя сразу не узнал-то?!! NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ Подборка адского черного юмора, собранная без участия РПЦ В России призвали оторвать пиявку «ядовитого» доллара от тела экономики страны В России призвали оторвать пиявку «ядовитого» доллара от тела... Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в изнасиловании Падчерица довела отчима до самоубийства, ложно обвинив его в... Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения домов с с самолетами Не 11-м сентября едины: 15 катастрофических моментов столкновения... Люди и лица Люди и лица Гифки Гифки Winterstorm-2021: жители Техаса поделились фото того, как выживали в аномальных для штата условиях Winterstorm-2021: жители Техаса поделились фото того, как выживали... Два инфаркта и мат от министра обороны: как Леонид Быков снимал последний фильм «Аты-баты, шли солдаты» Два инфаркта и мат от министра обороны: как Леонид Быков снимал... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Что ты вообще такое? Что ты вообще такое?
"И хорошее настроение не покинет больше вас". Актерские байки и интересные снимки наших любимых актеров

"И хорошее настроение не покинет больше вас". Актерские байки и интересные снимки наших любимых актеров (9 фото)

Автор:
25 февраля 2021 19:50
Метки: актеры   байки   интересно   
780
9

Скоро закончится зима, но далеко не у всех еще весеннее настроение. У каждого из нас на этот случай есть один или несколько любимых советских фильмов, которые побороть хандру. И не обязательно это комедии.. Сразу маленькая просьба - напишите в комментариях какие именно советские фильмы помогают поднять вам настроение.

А пока попробуем сущую малость - вызвать у вас улыбку...

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актеры   байки   интересно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Tuskub 3 часа назад
+ за позитивность!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 56 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Пумба 2 часа назад
Мой любимый фильм - "Формула любви". Любимый персонаж - доктор.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Квизо 2 часа назад
Верные друзья. За спичками. Эти два фильма никогда не надоедает смотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
valns 3 часа назад
Класс, но Фрунзику фамилию поправьте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Караганда 3 часа назад
хорошая подборка-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Peter Griffin 3 часа назад
Вот эти люди-бессмертны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Быдло-отец матом отчитывал ребенка на глазах у изумленных прохожих Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма 30 известных ролей, которые изначально предлагались совсем другим актерам 30 известных ролей, которые изначально предлагались совсем другим актерам Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3547050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
208
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Другая судьба Юрия Сенкевича
7
116
Другая судьба Юрия Сенкевича
﻿
Набирающие популярность
В корпусе российского модуля МКС обнаружены шесть трещин
0
25
В корпусе российского модуля МКС обнаружены шесть трещин
Вино в банках - модная новинка для пикников и вечеринок
0
26
Вино в банках - модная новинка для пикников и вечеринок
У Ротенберга нашли особняк в Крыму на участке за 35 миллионов долларов (2 фото + видео)
У Ротенберга нашли особняк в Крыму на участке за 35 миллионов долларов (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#дтп#авто аварии#автомобили#знаменитости#автомир#авария дня#СССР
#фото#интересное#Россия#история#актеры#картинки#приколы#прикольные#настроение#собака
#интересно#животные#кино#аварии#подборка#люди#сша#Разное#позитив#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться