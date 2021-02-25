"И хорошее настроение не покинет больше вас". Актерские байки и интересные снимки наших любимых актеров

Скоро закончится зима, но далеко не у всех еще весеннее настроение. У каждого из нас на этот случай есть один или несколько любимых советских фильмов, которые побороть хандру. И не обязательно это комедии.. Сразу маленькая просьба - напишите в комментариях какие именно советские фильмы помогают поднять вам настроение.

А пока попробуем сущую малость - вызвать у вас улыбку...