"И хорошее настроение не покинет больше вас". Актерские байки и интересные снимки наших любимых актеров

Скоро закончится зима, но далеко не у всех еще весеннее настроение. У каждого из нас на этот случай есть один или несколько любимых советских фильмов, которые побороть хандру. И не обязательно это комедии.. Сразу маленькая просьба - напишите в комментариях какие именно советские фильмы помогают поднять вам настроение.
А пока попробуем сущую малость - вызвать у вас улыбку...
Несравненный Фрунзик Мкртячн. Самый веселый артист с самыми грустными глазами, на долю которого выпало столько испытаний... И который всегда прятал свою боль. " Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся..." Именно этой своей коронной фразой он часто пытался успокоить коллег и друзей, когда у них были неприятности. Его обожали во всем СССР, даже в Тбилиси. Хотя у них был свой герой - Мимино.
Был такой случай. Тбилиси. В кинотеатре показывают " Мимино". У большой афиши, на которой изображен Мкртчян в роли Рубена, стоит толпа тбилисских армян, и все расхваливают артиста. Вот он какой, наш Фрунзик, наш талант, наш гений. Вот он какой! Стоявший чуть поодаль грузин, улучив момент, вставляет: "Все равно не похож". Армяне не обращают внимания на реплику. И еще пуще прежнего восторгаются земляком. А грузин все твердит свое: не похож да не похож. Наконец не выдерживает толпа и сердито спрашивает: "Послушай, на кого не похож? Что ты заладил?!! Да??!!!"
"Как - на кого? - искренне удивляется грузин. - На Чапаева не похож"..
Такая красивая и такая талантливая Людмила Чурсина, которой 20 июля исполнится 80 лет, могла бы стать и звездой Голливуда. После фильма «Журавушка» она получила приглашение и трехгодичный контракт на работу в Голливуде. В контракте было прописано, что она снимается в 15 фильмах! Но ее вызвали в известное всем здание на Лубянке, разговор был коротким.
— Мы рады, что вас так ценят в Голливуде. Но вдруг вам предложат раздеться в фильме. А вы ведь член КПСС!
Вопрос был решен за пару минуту. Ни в какую Америку актриса так и не ухала, оно и к лучшему...
Годы спустя после " Карнавальной ночи" Людмила Гурченко призналась, что в Юрии Белове она большее всего ценила очень тонкую самоиронию, которая, как известно, является признаком ума. Она и помогала ему в тяжелые моменты...
Один раз актеры Евгений Евстигнеев и Виктор Павлов сидели в театральном буфете, после спектакля выпили немного коньячка.
- Ты знаешь, - сказал Павлов, - лет пять назад я так сыграл одну драматическую роль, что рыдала вся съемочная группа. Всю площадку слезами залили, удержаться не могли...
- Это что! - перебил Евстигнеев. - Я как-то раз так здорово сыграл мертвеца, что меня едва не похоронили...
Из воспоминаний Инны Чуриковой: "На вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ экзаменатор глянул на меня и спросил напрямик:
«А знаете ли вы, кто есть Афродита?»
Я замотала головой.
«Это богиня красоты, - назидательно пояснил педагог. - Идите и посмотрите на себя в зеркало!» Я действительно зашла в туалет, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Потом, еще раз всмотревшись в черты своего лица, сказала себе: «У меня своеобразное, необычное лицо, и не каждый может его оценить. Знаете, от себя никуда не уйдешь. Если есть сильное желание, можно сказать – недуг, стать актером, все сложится рано или поздно."
Пусть все сложится и у вас, пусть сбудутся большие мечты и будет много - много маленьких радостных моментов, какие были у наших любимых актеров..
Артист Евгений Матвеев обнимает сразу двух очаровательных актрис - Наталью Гвоздикову и Людмилу Чурсину.
Станислав Ростоцкий, Елена Драпеко, Людмила Зайцева. Весна, тюльпаны и награды за фильм "А зори здесь тихие".
Хорошее настроение надо создавать себе самому. Пусть в деревне, пусть без денег, пусть куча проблем... С гармошкой, трещеткой и балалайкой гоните метлой все печали за тысячу километров.
Источник:
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