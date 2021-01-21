Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе

Сегодня я узнал, что тридцать лет назад у людей было 15-17 минут на то, чтобы покинуть горящий дом. В наше время на это есть лишь 3-5 минут. Это связано с тем, что в домах теперь больше пластика и нефтепродуктов, а также более открытые планировки, больше комнаты и выше потолки.