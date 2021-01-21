Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе

Как это ни прискорбно, нам никогда не удастся узнать все на свете — но это также значит, что мы не прекращаем учиться и каждый день узнаем что-то новенькое. Лучшее тому доказательство — сообщество «Сегодня я узнал», где 24,6 миллиона пользователей регулярно делятся интересными и познавательными фактами, о которых только что прочитали сами.
Сегодня я узнал, что во время Второй мировой войны собак милосердия тренировали утешать смертельно раненных солдат, пока те умирали в нейтральной зоне.
Сегодня я узнал, что самым молодым героем французского Сопротивления был маленький мальчик, который служил курьером борцам Сопротивления и передавал им сообщения, проскальзывая мимо вражеских патрулей. В 1950 году ему посмертно присвоили звание сержанта Сопротивления. Его звали Марсель Пинте, и он умер за Францию в возрасте шести лет.
Сегодня я узнал, что во время датской колонизации Гренландии миссионер Ханс Эгеде обнаружил, что местные инуиты понятия не имели, что такое хлеб, и изменил текст молитвы «Отче наш» соответственно: «Тюленя нашего насущного дай нам на сей день».
Сегодня я узнал, что увертюра Чайковского «1812 год» изначально должна была включать пушечные залпы и звон соборных колоколов, но синхронизировать их с оркестром оказалось практически невозможно. И только в 1954 году композитор Антал Дорати смешал студийную запись с залпом пушек и колоколами и, наконец, увертюра прозвучала так, как была задумана.
Сегодня я узнал, что бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал венгерскую шахматистку Юдит Полгар «цирковой марионеткой» и сказал, что женщинам нужно рожать детей, а не играть в шахматы. После этого, в сентябре 2002 года, Полгар обыграла Каспарова в матче «Россия против остального мира».
Сегодня я узнал, что если процедить морскую губку через сито в соленой воде, то она соберется обратно в губку. Это единственное известное нам животное, способное на такое.
Сегодня я узнал о Симоне Сегуэн. Она была борцом французского Сопротивления во Второй мировой войне, и на момент вторжения Германии ей было всего 18 лет. Она принимала участие в масштабных операциях — ловила немецких солдат, пускала под откос поезда и проводила другие диверсии. Она все еще жива и только что отметила 95-летие.
Сегодня я узнал, что российский президент Борис Ельцин однажды так напился на банкете, что схватил деревянные ложки и начал барабанить ими по лысине президента Киргизии Аскара Акаева.
Сегодня я узнал о Джудит Кэтчпол, молодой служанке из колонии Мэриленда, которую в 1656 году судили за колдовство и убийство своего новорожденного. Судья созвал жюри присяжных, которое состояло из одних женщин, и те постановили, что Джудит не убивала своего ребенка — более того, на самом деле не было вообще никаких признаков, что Джудит была беременна.
Сегодня я узнал, что в 1830-х шведский флот посадил 300 000 дубов, которые в далеком будущем должны были пойти на производство кораблей. Когда в 1975 году военным сообщили, что деревья полностью выросли, им уже не было до них дела, поскольку современные военные корабли строили из металла.
Сегодня я узнал, что в Саудовской Аравии случайно напечатали тысячи учебников с фотографией, на которой Йода сидит рядом с королем Фейсалом во время подписания устава ООН в 1945 году.
Сегодня я узнал, что в США один мужчина до сих пор живет в «железном легком».
Сегодня я узнал о французском солдате, которого взяли в плен во время войны и в заключении кормили одной картошкой, но он выжил. Мужчина был уверен, что умрет, и после этого поставил себе в жизни цель убедить весь мир в пищевой ценности картофеля. Его могила во Франции украшена картофелем в дань уважения этой истории.
Сегодня я узнал, что Эдвард Мунк написал знаменитую картину «Крик» на картонке.
Сегодня я узнал о Вэйверли Вудсоне, медике, который оказал помощь по меньшей мере 200 раненым во время высадки в Нормандии, хотя был ранен сам. Когда он высадился на берег, снаряд угодил в его десантное судно, и Вудсон получил множественные осколочные ранения. Несмотря на это, он организовал медпункт и в течение тридцати часов оказывал помощь пострадавшим — даже ампутировал кому-то ногу.
Сегодня я узнал, что Великий смог 1952 года в Лондоне был настолько сильным, что пешеходы не могли разглядеть собственных ног. Какая-то часть 4 000 человек, погибших за эти пять дней, скончалась не из-за проблем с легкими — эти люди упали в Темзу и утонули, потому что не увидели реку.
Сегодня я узнал о Мэри Энн Браун Паттен, которая взяла на себя командование торговым судном в 1856 году после того, как капитан корабля, ее муж, заболел, и выяснилось, что первый помощник саботирует рейс, поскольку поставил деньги на конкурента. Она подавила попытку мятежа и благополучно вернула корабль в порт.
Сегодня я узнал, что тридцать лет назад у людей было 15-17 минут на то, чтобы покинуть горящий дом. В наше время на это есть лишь 3-5 минут. Это связано с тем, что в домах теперь больше пластика и нефтепродуктов, а также более открытые планировки, больше комнаты и выше потолки.
Сегодня я узнал, что в США нет платных туалетов из-за инициативы четырех школьников в 70-х. Они основали организацию, которую назвали CEPTIA, и успешно лоббировали эту проблему. 8 лет спустя платных туалетов в США уже практически не существовало.
Сегодня я узнал, что один из совладельцев/основателей Macy’s [одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США] погиб на Титанике вместе с женой, потому что отказался садиться в шлюпку, пока не спасут всех женщин и детей. Его жена тоже отказалась, поскольку хотела остаться с мужем, и они погибли вместе на борту Титаника.
Сегодня я узнал, что если напоить рыбку данио и выпустить ее в аквариум к другим рыбкам данио, то трезвые рыбки признают ее своим лидером и будут следовать за этой пьянчугой по всему аквариуму.
Сегодня я узнал, что аварийная разблокировка багажников автомобилей появилась благодаря супругам, которые избежали попытки похищения, и боролись за эту функцию до тех пор, пока она не стала обязательным требованием.
Сегодня я узнал, что в 2007 году на мужчину в инвалидном кресле наехала фура. Ручки кресла застряли в решетке, и фура толкала его по шоссе несколько миль на скорости более 96 км/ч. Поразительно, но мужчина совсем не пострадал.
Сегодня я узнал, что самая страшная ядерная авария в Британии могла обернуться гораздо хуже, если бы не сэр Джон Дуглас Кокрофт, который настоял на установке фильтров в выхлопной шахте АЭС Уиндскейл. Когда произошла авария, это сократило выброс радиоактивной пыли на 95%.
Сегодня я узнал, что Рейган и Горбачев согласились приостановить холодную войну в случае нападения инопланетян.
Сегодня я узнал, что у Дэниела Рэдклиффа, который сыграл Гарри Поттера, была аллергия на очки персонажа. Оказалось, у него была аллергия на никель, и он несколько недель страдал от загадочных воспалений вокруг глаз в тех местах, где кожи касались очки. Никелевые очки затем заменили гипоаллергенными.
Сегодня я узнал, что фраза «Turn a blind eye» [закрывать глаза на что-то, смотреть сквозь пальцы, дословно — «повернуться слепым глазом»] появилась в 1801 году и произошла от адмирала лорда Нельсона, который во время битвы при Копенгагене предпочитал смотреть в телескоп своим поврежденным глазом всякий раз, когда хотел проигнорировать сигналы своего командира, и это привело к победе.
Сегодня я узнал о гарвардском исследовании, которое показало, что отсутствие друзей так же смертельно опасно, как курение. Исследователи нашли связь между одиночеством и уровнем белка в крови, который может вызывать сердечные приступы и инсульты.
Сегодня я узнал, что известные нам данные о продолжительности жизни в средние века включают младенческую смертность. Таким образом в момент рождения ожидаемая продолжительность жизни английских вельмож 13-го века составляла 30 лет, но, когда им исполнялось 21, она увеличивалась до 64 лет.
Сегодня я узнал, что в 2012 году по результатам опроса населения Восточной Германии там не удалось найти ни единого человека в возрасте до 28 лет, кто бы верил в Бога.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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