FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3672 поста • 912 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе

Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе (31 фото)

Автор:
21 января 2021 14:06
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   интересное   история   познавательное   полезная информация   факты   
1354
31

Как это ни прискорбно, нам никогда не удастся узнать все на свете — но это также значит, что мы не прекращаем учиться и каждый день узнаем что-то новенькое. Лучшее тому доказательство — сообщество «Сегодня я узнал», где 24,6 миллиона пользователей регулярно делятся интересными и познавательными фактами, о которых только что прочитали сами.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Исторические факты   интересное   история   познавательное   полезная информация   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Опиум для народа Час назад
Это какой надо быть последней мразью чтобы посылать ребенка через патрули?

Это какой надо быть последней мразью чтобы посылать ребенка через патрули?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
782
Максим Опиум для народа 51 минуту назад
Отправлял его отец, который был в сопротивлении, а умер он случайно в расположении отряда, когда сбрасывали снаряжение с парашютом, один из пистолетов при ударе о землю выстрелил, убив мальца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ivan 11 минут назад
Кому то подключили интернет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дядюшка Шнеур 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill Полчаса назад
Хочу стать британским ученым и посвятить свою научную деятельность наблюдениям за пьяными рыбками в аквариуме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) Эффект бабочки - это не миф, а реальность! Эффект бабочки - это не миф, а реальность! Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире 20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки 20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки 20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались 20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной Неопрятный бездомный оказался очень приятным мужчиной
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

246329



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
3
17
20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
0
129
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
0
23
Компания Virgin Orbit провела второй испытательный пуск, закончившийся успехом!
Старенький Fiat Panda и гиперкар Ferrari сразились на заснеженной дороге
0
6
Старенький Fiat Panda и гиперкар Ferrari сразились на заснеженной дороге
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
12
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#интересное#Разное#дтп#СССР#авария дня#новости#прикольные
#интересно#животные#прикол#люди#собака#знаменитости#навальный#дети#приколы#подборка
#факты#познавательно#Россия#шоу бизнес#аварии#кино#абсурд#картинки#автомир#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться