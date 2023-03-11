Конфликт в красноярском автобусе завершился стрельбой

В Красноярске обычная ссора между тремя пассажирами переросла в конфликт. Видео инцидента появилось в социальных сетях.
Мужчины начали спор ещё во время поездки. После чего водитель остановил автобус и высадил дебоширов, нарушающих общественный порядок. Мужчины покинули общественный транспорт и продолжили конфликтовать уже на остановке.
Как сообщили после расследования инцидента представители ГУ МВД по Красноярскому краю, в ходе всё больше накалявшегося конфликта один из участников достал газовый баллончик и распылил содержимое в своих оппонентов.
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А в качестве последнего аргумента использовал травматический пистолет. Выстрелил в воздух, а затем и в участников конфликта, один из которых был ранен в руку.
Пострадавшему была на месте оказана срочная медицинская помощь. Второй потерпевший от неё отказался и самостоятельно покинул место конфликта. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелявшего, которым оказался местный житель 1977 года рождения. В настоящее время следственными органами проводится проверка и опрос свидетелей с целью выяснения причин конфликта, завершившегося стрельбой.
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