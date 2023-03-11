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Конфликт в красноярском автобусе завершился стрельбой

Конфликт в красноярском автобусе завершился стрельбой

Автор:
11 марта 2023 16:53
Сообщество : Криминал
Метки: Травматический пистолет   автобус   конфликт   красноярск   оппонент   подозреваемый   потерпевший   спор   ссора   стрельба   
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В Красноярске обычная ссора между тремя пассажирами переросла в конфликт. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Мужчины начали спор ещё во время поездки. После чего водитель остановил автобус и высадил дебоширов, нарушающих общественный порядок. Мужчины покинули общественный транспорт и продолжили конфликтовать уже на остановке.

Как сообщили после расследования инцидента представители ГУ МВД по Красноярскому краю, в ходе всё больше накалявшегося конфликта один из участников достал газовый баллончик и распылил содержимое в своих оппонентов.

А в качестве последнего аргумента использовал травматический пистолет. Выстрелил в воздух, а затем и в участников конфликта, один из которых был ранен в руку.

Пострадавшему была на месте оказана срочная медицинская помощь. Второй потерпевший от неё отказался и самостоятельно покинул место конфликта. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелявшего, которым оказался местный житель 1977 года рождения. В настоящее время следственными органами проводится проверка и опрос свидетелей с целью выяснения причин конфликта, завершившегося стрельбой.

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Метки: Травматический пистолет   автобус   конфликт   красноярск   оппонент   подозреваемый   потерпевший   спор   ссора   стрельба   
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3  комментария
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Мужик не стрелял, а защищался. Не пострадавший, а нападавший.
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1k
КАКАнгел 13 минут назад
один против двоих хулиганов , при чем на него напали со спины. (обычно 1 не начинает бычить на двоих без причины. )
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327
Damvrot Hohlam 24 минуты назад
экшена мала , давай поновой .
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