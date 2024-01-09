FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1103 поста • 47 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Волгоградского участкового, спасшего тонувшего в ледяной реке подростка, представили к награде

Волгоградского участкового, спасшего тонувшего в ледяной реке подростка, представили к награде

Автор:
09 января 2024 13:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Волгоградская область   Спасение   городище   медаль   подросток   река   участковый   
1143
1
1

В МВД пообещали поощрить и других участников спасения человека.

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил к награждению государственной медалью "За спасение погибавших" старшего лейтенанта полиции Рената Хужахметова, который 26 декабря вытащил из реки тонущего подростка.

×
×


Неосмотрительный школьник решил прогуляться по подмерзшей заводи реки в селе Городище и провалился под лёд. Ближе всех к месту происшествия находился участковый уполномоченный полиции Хужахметов. Одновременно с ним на месте оказались неравнодушный гражданин и сотрудник МЧС. Старлея обвязали верёвкой и тот бросился в ледяную воду, попутно ломая тонкий лёд руками, чтобы добраться до утопающего. В течение нескольких минут трое взрослых смогли вытащить на берег 12-летнего школьника. Сообщается, что пострадавший отделался испугом и даже не простудился.

"За проявленное мужество и самоотверженность при спасении несовершеннолетнего Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Городищенскому району Волгоградской области старшего лейтенанта полиции Рената Хамзяевича Хужахметова к государственной награде Российской Федерации – медали «За спасение погибавших». Лица, оказавшие содействие в спасении мальчика, будут поощрены ведомственными наградами МВД России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Как отметили в МВД, без наград не останутся и двое мужчин, которые оказали содействие в спасении школьника. Их также поощрят ведомственными наградами МВД.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Волгоградская область   Спасение   городище   медаль   подросток   река   участковый   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
93k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Успешной службы старлею.
И здоровья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Flint 57 минут назад
Правильный участковый и правильный ЧЕЛОВЕК! И новость правильная, под стать сайту хорошего настроения. Побольше бы таких!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук Час назад
Герой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

192740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Весёлые картинки
Весёлые картинки
Как снимали фильм "Игла"
Как снимали фильм "Игла"
Набирающие популярность в сообществах
Николасу Кейджу 60 лет
Николасу Кейджу 60 лет
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
Желания, которые сбылись
Желания, которые сбылись
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#аварии#авто аварии#фильм#природа#забавно#конфликт#шоу бизнес#Жизнь
#факты#животные#ДТП#в мире#люди#история#знаменитости#задержание#внешность#собака
#машина#автомир#интересно#кино#Прикол#роль#СССР#сарказм#Юмор#Россия
Желания, которые сбылись Желания, которые сбылись «Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт коммуникаций потратили 632 миллиона рублей «Сталина на них нет»: в Волгоградской области случился коммунальный коллапс, хотя на ремонт... «Они понесут ответственность»: двукратный чемпион мира Николай Валуев обвинил организаторов уральского турнира по боксу в смерти 14-летнего мальчика «Они понесут ответственность»: двукратный чемпион мира Николай Валуев обвинил организаторов... Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего Участковый бросился в ледяную воду, чтобы спасти утопающего Тигрёнок со сломанными лапками не сможет жить в дикой природе Тигрёнок со сломанными лапками не сможет жить в дикой природе

На что жалуетесь?

Вернуться