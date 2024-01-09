Волгоградского участкового, спасшего тонувшего в ледяной реке подростка, представили к награде

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил к награждению государственной медалью "За спасение погибавших" старшего лейтенанта полиции Рената Хужахметова, который 26 декабря вытащил из реки тонущего подростка.

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Неосмотрительный школьник решил прогуляться по подмерзшей заводи реки в селе Городище и провалился под лёд. Ближе всех к месту происшествия находился участковый уполномоченный полиции Хужахметов. Одновременно с ним на месте оказались неравнодушный гражданин и сотрудник МЧС. Старлея обвязали верёвкой и тот бросился в ледяную воду, попутно ломая тонкий лёд руками, чтобы добраться до утопающего. В течение нескольких минут трое взрослых смогли вытащить на берег 12-летнего школьника. Сообщается, что пострадавший отделался испугом и даже не простудился.