Волгоградского участкового, спасшего тонувшего в ледяной реке подростка, представили к награде

В МВД пообещали поощрить и других участников спасения человека.
Глава МВД России Владимир Колокольцев представил к награждению государственной медалью "За спасение погибавших" старшего лейтенанта полиции Рената Хужахметова, который 26 декабря вытащил из реки тонущего подростка.
Неосмотрительный школьник решил прогуляться по подмерзшей заводи реки в селе Городище и провалился под лёд. Ближе всех к месту происшествия находился участковый уполномоченный полиции Хужахметов. Одновременно с ним на месте оказались неравнодушный гражданин и сотрудник МЧС. Старлея обвязали верёвкой и тот бросился в ледяную воду, попутно ломая тонкий лёд руками, чтобы добраться до утопающего. В течение нескольких минут трое взрослых смогли вытащить на берег 12-летнего школьника. Сообщается, что пострадавший отделался испугом и даже не простудился.
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"За проявленное мужество и самоотверженность при спасении несовершеннолетнего Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Городищенскому району Волгоградской области старшего лейтенанта полиции Рената Хамзяевича Хужахметова к государственной награде Российской Федерации – медали «За спасение погибавших». Лица, оказавшие содействие в спасении мальчика, будут поощрены ведомственными наградами МВД России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как отметили в МВД, без наград не останутся и двое мужчин, которые оказали содействие в спасении школьника. Их также поощрят ведомственными наградами МВД.
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И здоровья.