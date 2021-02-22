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Бывшего нацистского охранника депортировали из США в Германию

Бывшего нацистского охранника депортировали из США в Германию (3 фото)

Автор:
22 февраля 2021 15:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: возмездие   вторая мировая   депортация   концлагерь   нацист   охранник   сша   
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95-летний Фридрих Карл Бергер в 1945 году был охранником в концентрационном лагере Нойенггамме. В 1959 году он переехал в США и прожил там 60 лет. Теперь его депортировали обратно в Германию за участие в "актах преследования, осуществляемых нацистами".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возмездие   вторая мировая   депортация   концлагерь   нацист   охранник   сша   
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16k
Anna Час назад
смешно ему
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20k
Батончик с маком 44 секунды назад
сжечь живьём всех кого он наплодил. прям при нём, чтоб ему смешно было.
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9k
Агент Безопасной Национальности 7 минут назад
"Я не могу понять, как может случиться в такой стране"
==============
Во-во, непонятно. Принимали таких, как он, в десна целовали, и тут нА тебе - депортируют...
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12k
MrForstd 9 минут назад
Это действительно смешно, потому что тот же Карл Дёниц был освобождён 1 октября 1956 из тюрьмы Шпандау в Западном Берлине. Он поселился в маленькой деревне Аумюле, в Шлезвиг-Гольштейне на севере Западной Германии, где и прожил остаток своей жизни. Дёниц получал пенсию от западногерманского правительства по званию «капитан-цур-зее», которое отказалось выплачивать адмиральскую, поскольку Дёниц получил адмиральские звания после начала Второй мировой войны. А был, на секудочку, гроссадмирал (1943). Командующий подводным флотом (1939 1943), главнокомандующий военно-морским флотом нацистской Германии (1943 1945), глава государства и главнокомандующий вооружёнными силами нацистской Германии с 30 апреля по 23 мая 1945 года.
После освобождения написал 3 книги и никогда не раскаивался в своих фашистских взглядах.

Что сейчас хотят от деда, которому было 18 лет в тот момент не понятно.
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9k
Агент Безопасной Национальности 9 минут назад
"Спустя 75 лет это смешно"
==============
Ага. Особенно потомкам заключенных концлагеря и тем заключенным, кто еще жив.
Обхохочешься.
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8k
Kucher 20 минут назад
Да? А космическая программа США была белым и пушистым антифашистом разработана? Сколько народа на заводах фон Брауна (высокопоставленного офицера СС, прошу заметить) убили? Или это другое?
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7k
hetrick Полчаса назад
Собака башенная, смешно ему. Упырь.
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3k
Shtoppi 39 минут назад
И что толку что ему там что-то вминят? Смысл о уже какой? Этот упырь уже жизнь прожил как у Христа за пазухой, а теперь вдруг встрепенулись о нем. Не кажется что не много поздновато?
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18k
ПаганецЪ 51 минуту назад
60 лет никому не был нужен, а тут вдруг понеслось. Раньше-то куда смотрели?
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33k
kalinser 57 минут назад
А как же Фон Браун?
Он ведь тоже не хотел делать ракеты для обстрела Англии!
Но очень хотел помочь штатам выйти в космос!
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2k
Timka Час назад
Приказали, не хотел... Сейчас может что хочешь лепить
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49k
smakido Час назад
Лучше поздно, чем никогда!
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