Бывшего нацистского охранника депортировали из США в Германию

Иммиграционное и таможенное управление США подтвердило, что Бергер, сохранивший немецкое гражданство, был депортирован из страны. Информация о том, где он работал во время войны, была подтверждена с помощью учетной карточки, обнаруженной на затонувшем корабле, и и еще в феврале 2020 года суд Мемфиса вынес решение выдворить Бергера из США.



Мужчина утверждает, что пробыл в качестве охранника в концлагере всего несколько недель в конце Второй мировой войны, когда ему было 19 лет, и что ему было просто приказано это сделать. По его словам, он не был причастен ни к одному случаю убийства или жестокого обращения. Единственное, что можно вменить ему в вину - что он предотвращал побеги заключенных и не просил о переводе с должности охранника концлагеря.