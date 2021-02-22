Бывшего нацистского охранника депортировали из США в Германию

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95-летний Фридрих Карл Бергер в 1945 году был охранником в концентрационном лагере Нойенггамме. В 1959 году он переехал в США и прожил там 60 лет. Теперь его депортировали обратно в Германию за участие в "актах преследования, осуществляемых нацистами".
Иммиграционное и таможенное управление США подтвердило, что Бергер, сохранивший немецкое гражданство, был депортирован из страны. Информация о том, где он работал во время войны, была подтверждена с помощью учетной карточки, обнаруженной на затонувшем корабле, и и еще в феврале 2020 года суд Мемфиса вынес решение выдворить Бергера из США.
Мужчина утверждает, что пробыл в качестве охранника в концлагере всего несколько недель в конце Второй мировой войны, когда ему было 19 лет, и что ему было просто приказано это сделать. По его словам, он не был причастен ни к одному случаю убийства или жестокого обращения. Единственное, что можно вменить ему в вину - что он предотвращал побеги заключенных и не просил о переводе с должности охранника концлагеря.
Мужчина утверждает, что пробыл в качестве охранника в концлагере всего несколько недель в конце Второй мировой войны, когда ему было 19 лет, и что ему было просто приказано это сделать. По его словам, он не был причастен ни к одному случаю убийства или жестокого обращения. Единственное, что можно вменить ему в вину - что он предотвращал побеги заключенных и не просил о переводе с должности охранника концлагеря.
Германия отказалась от дела против Бергера в прошлом году, однако теперь он передан следователям земли Гессен для допроса, и ему могут быть выдвинуты новые обвинения. Представитель полиции, однако, сообщил изданию Guardian, что в настоящее время Бергер не под стражей и никакого расследования не ведется.
В разговоре с Washington Post об этом деле Бергер сказал, что не понимает, что происходит.
"Спустя 75 лет это смешно. Я не могу в это поверить. Я не могу понять, как может случиться в такой стране. Вы выгоняете меня из дома, - заявил он. - Мне было 19 лет. Мне приказали пойти туда".
В разговоре с Washington Post об этом деле Бергер сказал, что не понимает, что происходит.
"Спустя 75 лет это смешно. Я не могу в это поверить. Я не могу понять, как может случиться в такой стране. Вы выгоняете меня из дома, - заявил он. - Мне было 19 лет. Мне приказали пойти туда".
В своем заявлении для прессы исполняющий обязанности генерального прокурора Монти Уилкинсон сказал, что депортация Бергера - доказательство того, что США неизменно привержены тому, чтобы не быть убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека".
Министерство юстиции США заявило, что по сей день Бергер получает государственную пенсию в Германии за свою прошлую работу в стране с учетом его "военной службы". И подтвердило, что Бергер является 70-м человеком, который был идентифицирован как бывший нацистский офицер и депортирован из США.
Министерство юстиции США заявило, что по сей день Бергер получает государственную пенсию в Германии за свою прошлую работу в стране с учетом его "военной службы". И подтвердило, что Бергер является 70-м человеком, который был идентифицирован как бывший нацистский офицер и депортирован из США.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Во-во, непонятно. Принимали таких, как он, в десна целовали, и тут нА тебе - депортируют...
После освобождения написал 3 книги и никогда не раскаивался в своих фашистских взглядах.
Что сейчас хотят от деда, которому было 18 лет в тот момент не понятно.
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Ага. Особенно потомкам заключенных концлагеря и тем заключенным, кто еще жив.
Обхохочешься.
Он ведь тоже не хотел делать ракеты для обстрела Англии!
Но очень хотел помочь штатам выйти в космос!