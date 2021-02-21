Медведь устроил засаду в яме под клозетом и ждал, с надеждой глядя на круглый проём над головой





На шум примчался её брат Эрик Стивенс. Он подсветил фонарём стульчак и стал медленно приподнимать крышку сиденья, пытаясь заглянуть во мрак смердящей ямы. «А там на уровне туалетного сиденья или может, сантиметров на пять ниже, на меня пялилась жуткая медвежья морда», - говорит он. Мужчина захлопнул крышку и вместе с сестрой бросился в апартаменты, из которых не высовывали на улицу носа до утра.





После осмотра, рану на заднем месте женщины признали пустяковой, но всё же пришлось промыть и перевязать. «По ощущениям это был единственный укол, - говорит женщина. - Может, даже не укус. Медведь мог ударить меня когтем», - делилась переживаниями после событий у озера Шеннон Стивенс на ресурсе радиостанции KTOO.



