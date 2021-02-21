Медведь устроил засаду в яме под клозетом и ждал, с надеждой глядя на круглый проём над головой

В штат Аляска, США, косолапый забрался в выгребную яму уличного туалета загородного дома, а когда хозяйка посетила и присела по нужде, хищник напал на неё через отверстие в стульчаке.
Не имеющий прецедентов случай произошёл, когда Шеннон Стивенс из города Хейнс решила провести выходные за городом, на берегу озера Чилкат. Вечером ей приспичило посетить отхожее место, которое находилось на улице. «Прихожу, сажусь на сиденье, и вдруг кто-то снизу, из дырки с урчанием впивается в мою ягодицу, - описывает свой ужас женщина. - Я подпрыгнула и завизжала»..
На шум примчался её брат Эрик Стивенс. Он подсветил фонарём стульчак и стал медленно приподнимать крышку сиденья, пытаясь заглянуть во мрак смердящей ямы. «А там на уровне туалетного сиденья или может, сантиметров на пять ниже, на меня пялилась жуткая медвежья морда», - говорит он. Мужчина захлопнул крышку и вместе с сестрой бросился в апартаменты, из которых не высовывали на улицу носа до утра.
После осмотра, рану на заднем месте женщины признали пустяковой, но всё же пришлось промыть и перевязать. «По ощущениям это был единственный укол, - говорит женщина. - Может, даже не укус. Медведь мог ударить меня когтем», - делилась переживаниями после событий у озера Шеннон Стивенс на ресурсе радиостанции KTOO.
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На следующее утро, как и ожидалось, косолапого охотника за ягодицами, уже и след простыл. Позже, на основании осмотра, этих простывших следов биолог Карл Кох, пришёл к выводу, что во мраке отхожего места, таился вынашивая коварные планы чёрный медведь. (страшно даже представить, чтобы произошло, если до заветного стульчака первым добрался брат, а не сестра).
Барибал , или черный медведь, - наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В американском нападении черных медведей заканчиваются гибелью человека не в год. В Саскачеване таких случаев не было с 1983 года.
Ареал обитания барибалов на Аляске, делят с родичами бурые и белые медведи.
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Это точно про Америку?
Вот как переставить слова, чтобы появился смысл?
Мда. У бабы с тыла все гладко, поэтому не за что зацепиться, А вот брат мог бы потерять кое какие мужские причандалы, от удара медвежьей лапы.
Я бы тоже напал, если бы мне на голову срать начали
В 13 лет я была на редкость некрасивым ребенком: очень худой прыщавый червяк с большой головой и кривыми зубами. Моя мама меня стеснялась и весь пубертатный период старалась держать меня подальше от родных и знакомых, на все лето отправляла меня в пионерский лагерь. Пионерский лагерь состоял из бараков с детьми, домика администрации и четырех туалетов. Туалеты состояли из кирпичной будки, ямы, закрывающего эту яму деревянного настила с дырками и дерьма с хлоркой. Дерьмо с хлоркой воняли, поэтому туалеты предусмотрительно строили далеко от жилых помещений и обсаживали их кустами.
Девочки долгое время думали, что я мальчик. В общем, со мной не дружили. В ту роковую ночь полуночный понос стал моим единственным товарищем.
Поносил весь лагерь: зеленые фрукты, немытые руки повара и всякая дрянь, которую ели пионеры с голода, делали свое дело. Дырки в туалете были обгажены расстроенными желудками четырехсот человек, и девочки ходили в туалет парами: одна гадит, другая светит фонарем, чтобы первая не вляпалась в продукты распада предшественниц. Мне никто не хотел светить фонарем, поэтому в ту ночь я высирала солянку в гордом одиночестве; в тусклом свете фонаря были видны только очертания, и, сидя над дырой, я смирилась с тем, что уже вляпалась в чье-то скользкое дерьмо. Неожиданно какая-то тень метнулась прямо на меня, я заорала, резко дернула неустойчивым туловищем, ноги проехались по чьему-то поносу, и я вошла в очко, как хорошо смазанная гильза. Черт! Летучая мышь загнала меня по пояс в кучу дерьма, над головой смутно виднелось очко, если кто-нибудь сейчас придет гадить, то положение мое сильно ухудшится. Надо было выбираться.
Через полчаса, пыхтя и шепотом ругаясь матом, я дотянулась до очка руками: это было сложно, все твердые опоры были скользкими, как лед. Ухватившись за края дыры, я подтянулась и высунула голову. От свежего воздуха закружилась голова, и я удержалась на завоеванных позициях только волей к свободе. Подтянулась еще и оперлась на локти: нужно за что-то ухватиться, чтобы не соскользнуть. Все вокруг было склизким, зацепиться можно было только за поперечную деревянную балку в полуметре от меня. Я с остервенением пыталась до нее дотянуться, шипя от напряжения:
Ну! Иди же сюда, сука! Дай, я до тебя дотянусь!..
Вдруг меня ослепила вспышка света, потом я услышала какой-то не то вздох, не то стон и глухой стук. Я испугалась и свалилась обратно. Еще полчаса и я снова над очком. Так. Тянемся? Есть! Я схватилась за перекладину и вылезла на бетонный пол, еле дыша от счастья. Отдышавшись, решила идти к реке отмываться. Метрах в пяти от туалета лежал директор, рядом с ним валялся разбитый фонарь... Умер, что ли?! Я побежала на речку, быстренько отмылась как смогла, а потом позвала людей: может, и не умер еще, спасти можно...
Утром нам сказали, что у директора случился удар. Вернулся в лагерь он только под конец смены. Говорить он не мог, сидел весь день на веранде. Ему нравилось, когда к нему ходили дети. Я навещала его часто, он меня особенно любил ведь именно я тогда позвала к нему людей.
На следующий год мы узнали, что перед смертью директор ненадолго пришел в себя. Он сказал, что в ту ночь он обходил территорию, случайно услышал странное пыхтение в туалете и открыл дверь. На него из зловонной дыры лез адский склизлый лупоглазый червяк, тянул к нему щупальца и шипел:
Ну-у-у... Иди же сюда-а... с-с-сука-а... Дай, я до тебя дотянус-с-сь!..
За лупоглазую обидно, конечно.
Аффтар - чюркама бесталковамя писатьняма неуметьнаня !