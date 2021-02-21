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Медведь устроил засаду в яме под клозетом и ждал, с надеждой глядя на круглый проём над головой

Медведь устроил засаду в яме под клозетом и ждал, с надеждой глядя на круглый проём над головой (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2021 00:38
Сообщество : Животные
Метки: аляска   медведи   новвый   президе   случай   странный   сша   туалет на даче   
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В штат Аляска, США, косолапый забрался в выгребную яму уличного туалета загородного дома, а когда хозяйка посетила и присела по нужде, хищник напал на неё через отверстие в стульчаке.

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Метки: аляска   медведи   новвый   президе   случай   странный   сша   туалет на даче   
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607
Атомный Крот 10 часов назад
"ей приспичило посетить отхожее место, которое находилось на улице."

Это точно про Америку?
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1k
Sergei Ogarkov 22 минуты назад
"В американском нападении черных медведей заканчиваются гибелью человека не в год" - ппц, это же надо было так криво перевести? Даже не понял как это было на английском.
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1k
Пачо Эррера Полчаса назад
Дырка в сортире обычно сантиметров 25-30, не больше. Какой медведь может пролезть в такую дырку? В такую дырку даже крупная собака не пролезет, не то что медведь. Выдумка и брехня.
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6k
Pillin Alex 38 минут назад
Нашёл мишка готовую берлогу и тут на тебе гадят, я бы тоже возмутился!
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37k
Сергей Час назад
""В американском нападении черных медведей заканчиваются гибелью человека не в год.""
Вот как переставить слова, чтобы появился смысл?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
(страшно даже представить, чтобы произошло, если до заветного стульчака первым добрался брат, а не сестра).

Мда. У бабы с тыла все гладко, поэтому не за что зацепиться, А вот брат мог бы потерять кое какие мужские причандалы, от удара медвежьей лапы.
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1k
smokes 3 часа назад
Все правильно, нефиг срать в медвежью берлогу..
А то что до этого там был туалет.. так там до этого не было медведя
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90
анатолий горленко smokes 2 часа назад
+1
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93
bobobo 3 часа назад
Хрена там очко, если медведь пролез.
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1k
Vaskon 3 часа назад
Вернись! Я пошутил!
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545
Миша 4 часа назад
Какой бред, если бы медведь цапнул её за задницу он бы грамм 300 мяса отхватил, как минимум. Это у неё такие сексуальные фантазии.
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3
vijilante 5 часов назад
Сартирный медведь,он же коварный жопокусь: новый виток эволюции.
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18k
InfoVoin 6 часов назад
Попахивает туалетом из сайта Панорама
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4k
Дарвин и аморальная премия 6 часов назад
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−45
vova old 7 часов назад
я такое видел в фильме японском про якудзу там убийца сидел в туалете с мечом ждал жертвую так и дождался. правда вряд ли Медведь смотреть японские фильмы но всё-таки
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1k
Bhaal 7 часов назад
Медведь - ниндзя.
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27k
a.fey 8 часов назад
Какие-то гады разбудили мишку. Искал, где бы поспать. Нашел. А золотой дождь он не заказывал.
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2k
Voldometr Noname 8 часов назад
"Представители этого вида очень редко нападают на людей."

Я бы тоже напал, если бы мне на голову срать начали
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19k
pssst 8 часов назад
Напомнило историю:

В 13 лет я была на редкость некрасивым ребенком: очень худой прыщавый червяк с большой головой и кривыми зубами. Моя мама меня стеснялась и весь пубертатный период старалась держать меня подальше от родных и знакомых, на все лето отправляла меня в пионерский лагерь. Пионерский лагерь состоял из бараков с детьми, домика администрации и четырех туалетов. Туалеты состояли из кирпичной будки, ямы, закрывающего эту яму деревянного настила с дырками и дерьма с хлоркой. Дерьмо с хлоркой воняли, поэтому туалеты предусмотрительно строили далеко от жилых помещений и обсаживали их кустами.

Девочки долгое время думали, что я мальчик. В общем, со мной не дружили. В ту роковую ночь полуночный понос стал моим единственным товарищем.

Поносил весь лагерь: зеленые фрукты, немытые руки повара и всякая дрянь, которую ели пионеры с голода, делали свое дело. Дырки в туалете были обгажены расстроенными желудками четырехсот человек, и девочки ходили в туалет парами: одна гадит, другая светит фонарем, чтобы первая не вляпалась в продукты распада предшественниц. Мне никто не хотел светить фонарем, поэтому в ту ночь я высирала солянку в гордом одиночестве; в тусклом свете фонаря были видны только очертания, и, сидя над дырой, я смирилась с тем, что уже вляпалась в чье-то скользкое дерьмо. Неожиданно какая-то тень метнулась прямо на меня, я заорала, резко дернула неустойчивым туловищем, ноги проехались по чьему-то поносу, и я вошла в очко, как хорошо смазанная гильза. Черт! Летучая мышь загнала меня по пояс в кучу дерьма, над головой смутно виднелось очко, если кто-нибудь сейчас придет гадить, то положение мое сильно ухудшится. Надо было выбираться.

Через полчаса, пыхтя и шепотом ругаясь матом, я дотянулась до очка руками: это было сложно, все твердые опоры были скользкими, как лед. Ухватившись за края дыры, я подтянулась и высунула голову. От свежего воздуха закружилась голова, и я удержалась на завоеванных позициях только волей к свободе. Подтянулась еще и оперлась на локти: нужно за что-то ухватиться, чтобы не соскользнуть. Все вокруг было склизким, зацепиться можно было только за поперечную деревянную балку в полуметре от меня. Я с остервенением пыталась до нее дотянуться, шипя от напряжения:

Ну! Иди же сюда, сука! Дай, я до тебя дотянусь!..

Вдруг меня ослепила вспышка света, потом я услышала какой-то не то вздох, не то стон и глухой стук. Я испугалась и свалилась обратно. Еще полчаса и я снова над очком. Так. Тянемся? Есть! Я схватилась за перекладину и вылезла на бетонный пол, еле дыша от счастья. Отдышавшись, решила идти к реке отмываться. Метрах в пяти от туалета лежал директор, рядом с ним валялся разбитый фонарь... Умер, что ли?! Я побежала на речку, быстренько отмылась как смогла, а потом позвала людей: может, и не умер еще, спасти можно...

Утром нам сказали, что у директора случился удар. Вернулся в лагерь он только под конец смены. Говорить он не мог, сидел весь день на веранде. Ему нравилось, когда к нему ходили дети. Я навещала его часто, он меня особенно любил ведь именно я тогда позвала к нему людей.

На следующий год мы узнали, что перед смертью директор ненадолго пришел в себя. Он сказал, что в ту ночь он обходил территорию, случайно услышал странное пыхтение в туалете и открыл дверь. На него из зловонной дыры лез адский склизлый лупоглазый червяк, тянул к нему щупальца и шипел:

Ну-у-у... Иди же сюда-а... с-с-сука-а... Дай, я до тебя дотянус-с-сь!..

За лупоглазую обидно, конечно.
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10
Вова pssst 8 часов назад
Вам рассказы писать надо, в стиле Кинга, очень увлекательно получается))) Я как будто сам там побывал)
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3k
Михалыч pssst 7 часов назад
"залупоглазая"
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19k
pssst Вова 7 часов назад
баян же
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1k
Vaskon pssst 4 часа назад
Где-то я уже читал эту историю, но всё равно плюс за напоминание.
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17k
Андрей Иванов 9 часов назад
Медведь-ниндзя
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4k
Дядя Сэм 9 часов назад
"В американском нападении черных медведей заканчиваются гибелью человека не в год."
Аффтар - чюркама бесталковамя писатьняма неуметьнаня !
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392
Alexander Kolesnikov 9 часов назад
"страшно даже представить, чтобы произошло, если до заветного стульчака первым добрался брат, а не сестра" --------- А почему?
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8k
Васильевна Alexander Kolesnikov 9 часов назад
Было бы две сестры. Похоже, на это намекает.
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142
Chaim Kushnir Васильевна 8 минут назад
а в идеале могло бы вообще прям по Чехову получиться - "Три сестры"
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