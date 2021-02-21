Полицейский поздравил начальство с «международным днём г*ндона»

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Юмореска не зашла. Теперь полицейского-весельчака ждёт проверка.
В объяснительной записке старший оперуполномоченный полиции аэропорта Внуково Владимир Миняев пишет, что 13 февраля отправил своему главруку Александру Козлову смс следующего содержания: «Сан Саныч, поздравляю вас с международным днём Гандона».
Сан Саныч поздравление не оценил и накатал жалобу на своего подчинённого.
Миняев не считает свою выходку оскорбительной, уверяя, что на такие шутки обижаются только «малолетки и приверженцы воровских традиций».
Сан Саныч поздравление не оценил и накатал жалобу на своего подчинённого.
Миняев не считает свою выходку оскорбительной, уверяя, что на такие шутки обижаются только «малолетки и приверженцы воровских традиций».
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Метки: гондон поздравления полиция праздник
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