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Полицейский поздравил начальство с «международным днём г*ндона»

Полицейский поздравил начальство с «международным днём г*ндона» (1 фото)

Автор:
21 февраля 2021 22:07
Сообщество : Юмор
Метки: гондон   поздравления   полиция   праздник   
471
1
Юмореска не зашла. Теперь полицейского-весельчака ждёт проверка.

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Метки: гондон   поздравления   полиция   праздник   
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6  комментариев
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12k
KOSTELLO 5 часов назад
Миняев не считает свою выходку оскорбительной

Он на премию рассчитывал?
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winergy2012 3 часа назад
Автор,тебе тоже мои поздравления.
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1k
Никита 4 часа назад
Напомнило:Когда нашего начальника нет на работе,то все занимаются тем же,но выполнять работу приятней...
Это как секс без презерватива...
Вывод: наш босс-гандон.
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5k
Pterodactyl 5 часов назад
а в чём он не прав? в той гнилой системе,которую создала питерская подворотня,наверх поднимаются, только г@ндоны,это закон.
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80k
Taras Kozalupko 5 часов назад
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