Полицейский поздравил начальство с «международным днём г*ндона»

В объяснительной записке старший оперуполномоченный полиции аэропорта Внуково Владимир Миняев пишет, что 13 февраля отправил своему главруку Александру Козлову смс следующего содержания: «Сан Саныч, поздравляю вас с международным днём Гандона».

Сан Саныч поздравление не оценил и накатал жалобу на своего подчинённого.



Миняев не считает свою выходку оскорбительной, уверяя, что на такие шутки обижаются только «малолетки и приверженцы воровских традиций».