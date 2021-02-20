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56 идей что подарить брату на 23 февраля

56 идей что подарить брату на 23 февраля (3 фото)

Автор:
20 февраля 2021 09:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 23 февраля   креатив   подарок   подарок брату   праздник   фото   
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День защитника Отечества – мужской праздник, на который принято поздравлять мальчиков, парней и мужчин всех возрастов. Его символами являются мужественность, сила, отвага и любовь к родине.

Но в первую очередь необходимо поздравить своих родных и любимых. И это не только дедушка и папа – если у вас есть брат, вам нужно выбрать подарок и для него.

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Метки: 23 февраля   креатив   подарок   подарок брату   праздник   фото   
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Taras Kozalupko Полчаса назад
опять опоздали, уже куплены пена и носки
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