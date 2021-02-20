56 идей что подарить брату на 23 февраля

ТОП 56 идей Что можно подарить Брату на 23 февраля

Карманная ключница. Набор инструментов в удобном чемоданчике. Настольный или настенный биокамин. Ручка, выполненная в форме пули. Набор для бани с шапкой, веником и мягким полотенцем. Термокружка, меняющая цвет при нагревании. Солдатский ремень. Электрическая зубная щетка. Многофункциональная отвертка. Набор для ухода за обувью. Экобраслет из искусственной кожи. Настольная игра на военную тематику (например, «Цивилизация» или «World of Tanks»). Перстень-печатка. Пижама-камуфляж. Вечный календарь. Термобелье. Копилка в тематическом стиле. Деревянная бабочка. Формочка для льда в виде пули. Триммер для ухода за бородой и усами. Сувенирное оружие. Сумка-холодильник. Электромангал. Набор шампуров. Хороший дорожный рюкзак. Поясная сумка. Походная посуда в чехле. Медальница. Балаклава (головной убор). Напульсники. Компас. Медаль или орден с индивидуальным дизайном. Модель старого самолета, танка или автомобиля. Кружка с военной символикой. Плащ-дождевик. Армейский жетон. Каска. Настольная боксерская мини-груша. Набор шахмат с фигурками в виде солдатов. Деревянные запонки. Подвеска в виде пули. Брелок в виде пистолета или другого военного аксессуара. Необычный будильник в виде бомбы или гранаты. Зажигалка, выполненная в форме патрона. Мощный мини-фонарик. Гамак. Радио, которое работает на батарейках или с помощью аккумулятора. Сейф в виде армейского сундука для хранения личных вещей. Рация. Тапочки в виде танков. Подтяжки в стиле милитари. Опасная бритва. Грунтовый мини-металлоискатель. Набор для игры в дартс. Патронаж с рюмками. Кухонный фартук с мужским дизайном.

Что можно подарить маленькому Брату на 23 февраля

Не только взрослые мужчины празднуют День защитника Отечества. Мамы и сестры поздравляют также маленьких детей, будущих защитников родины.

Именно поэтому следует подобрать подарок в том числе и для младшего брата от 5 лет и старше.





Идеи, что можно подарить маленькому брату на этот праздник:

Кошелек или пенал в военной тематике. Если мальчик учится в школе или только скоро в нее пойдет, а также он проявляет интерес ко всему военному, можно подарить ему тематический кошелек или пенал.

В качестве подарка ребенку подойдет также набор канцелярии, выполненный в камуфляжном стиле. Хорошая идея, что подарить брату на 23 февраля недорого, но практично.

Набор солдатиков. Хороший подарок на День защитника Отечества для малыша, который проявляет интерес к подобным игрушкам.







Также можно купить модель танка или военного самолета, чтобы братику было с чем играть. Выберите подходящий набор, главное – внимательно смотрите на упаковку и покупайте вещь, предназначенную для возраста юного защитника.

Шоколадный набор инструментов. Прекрасная идея, что подарить младшему брату на 23 февраля. Большинство детей просто обожают сладкое. Подарив брату шоколадное оружие или набор инструментов, вы обязательно порадуете сладкоежку, а также сделаете тематический подарок.

Что подарить Брату-подростку на День защитника Отечества

Подарки для мальчика-подростка должны быть подходящими. В этом возрасте будущие защитники начинают интересоваться оружием, автомобилями и всем, что с ними связано.

Вот некоторые идеи, что подарить брату на 23 февраля, если его возраст составляет от 10 лет:

Вертолет на радиоуправлении. Прекрасная идея подарка для мальчика на 12 лет или старше, хотя даже взрослые мужчины будут рады получить в подарок вертолет, машину, лодку или другую игрушку на радиоуправлении.

О таком презенте многие мечтают с самого детства. Подобрать можно недорогую, но прикольную модель.





Турник или другой домашний спортивный инвентарь. Подростковый возраст – самое время для занятия спортом и привлечения к здоровому образу жизни. Именно спорт поможет молодому человеку держать себя в форме.

Такой подарок будет как раз кстати, если виновнику торжества 15 лет или больше.

Пазл. Бюджетный подарок на 23 февраля для человека с пытливым умом. Пазл может быть обычным, металлическим, деревянным, магнитным или даже выполненным в технике 3D.

Когда брат соберет его, он увидит картину, связанную с военной тематикой – фотографию танка, корабля и другой техники либо изображение каких-либо военных событий.