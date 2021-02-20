56 идей что подарить брату на 23 февраля

День защитника Отечества – мужской праздник, на который принято поздравлять мальчиков, парней и мужчин всех возрастов. Его символами являются мужественность, сила, отвага и любовь к родине.
Но в первую очередь необходимо поздравить своих родных и любимых. И это не только дедушка и папа – если у вас есть брат, вам нужно выбрать подарок и для него.
ТОП 56 идей Что можно подарить Брату на 23 февраля
- Карманная ключница.
- Набор инструментов в удобном чемоданчике.
- Настольный или настенный биокамин.
- Ручка, выполненная в форме пули.
- Набор для бани с шапкой, веником и мягким полотенцем.
- Термокружка, меняющая цвет при нагревании.
- Солдатский ремень.
- Электрическая зубная щетка.
- Многофункциональная отвертка.
- Набор для ухода за обувью.
- Экобраслет из искусственной кожи.
- Настольная игра на военную тематику (например, «Цивилизация» или «World of Tanks»).
- Перстень-печатка.
- Пижама-камуфляж.
- Вечный календарь.
- Термобелье.
- Копилка в тематическом стиле.
- Деревянная бабочка.
- Формочка для льда в виде пули.
- Триммер для ухода за бородой и усами.
- Сувенирное оружие.
- Сумка-холодильник.
- Электромангал.
- Набор шампуров.
- Хороший дорожный рюкзак.
- Поясная сумка.
- Походная посуда в чехле.
- Медальница.
- Балаклава (головной убор).
- Напульсники.
- Компас.
- Медаль или орден с индивидуальным дизайном.
- Модель старого самолета, танка или автомобиля.
- Кружка с военной символикой.
- Плащ-дождевик.
- Армейский жетон.
- Каска.
- Настольная боксерская мини-груша.
- Набор шахмат с фигурками в виде солдатов.
- Деревянные запонки.
- Подвеска в виде пули.
- Брелок в виде пистолета или другого военного аксессуара.
- Необычный будильник в виде бомбы или гранаты.
- Зажигалка, выполненная в форме патрона.
- Мощный мини-фонарик.
- Гамак.
- Радио, которое работает на батарейках или с помощью аккумулятора.
- Сейф в виде армейского сундука для хранения личных вещей.
- Рация.
- Тапочки в виде танков.
- Подтяжки в стиле милитари.
- Опасная бритва.
- Грунтовый мини-металлоискатель.
- Набор для игры в дартс.
- Патронаж с рюмками.
- Кухонный фартук с мужским дизайном.
Что можно подарить маленькому Брату на 23 февраля
Не только взрослые мужчины празднуют День защитника Отечества. Мамы и сестры поздравляют также маленьких детей, будущих защитников родины.
Именно поэтому следует подобрать подарок в том числе и для младшего брата от 5 лет и старше.
Идеи, что можно подарить маленькому брату на этот праздник:
Кошелек или пенал в военной тематике. Если мальчик учится в школе или только скоро в нее пойдет, а также он проявляет интерес ко всему военному, можно подарить ему тематический кошелек или пенал.
В качестве подарка ребенку подойдет также набор канцелярии, выполненный в камуфляжном стиле. Хорошая идея, что подарить брату на 23 февраля недорого, но практично.
Набор солдатиков. Хороший подарок на День защитника Отечества для малыша, который проявляет интерес к подобным игрушкам.
Также можно купить модель танка или военного самолета, чтобы братику было с чем играть. Выберите подходящий набор, главное – внимательно смотрите на упаковку и покупайте вещь, предназначенную для возраста юного защитника.
Шоколадный набор инструментов. Прекрасная идея, что подарить младшему брату на 23 февраля. Большинство детей просто обожают сладкое. Подарив брату шоколадное оружие или набор инструментов, вы обязательно порадуете сладкоежку, а также сделаете тематический подарок.
Что подарить Брату-подростку на День защитника Отечества
Подарки для мальчика-подростка должны быть подходящими. В этом возрасте будущие защитники начинают интересоваться оружием, автомобилями и всем, что с ними связано.
Вот некоторые идеи, что подарить брату на 23 февраля, если его возраст составляет от 10 лет:
Вертолет на радиоуправлении. Прекрасная идея подарка для мальчика на 12 лет или старше, хотя даже взрослые мужчины будут рады получить в подарок вертолет, машину, лодку или другую игрушку на радиоуправлении.
О таком презенте многие мечтают с самого детства. Подобрать можно недорогую, но прикольную модель.
Турник или другой домашний спортивный инвентарь. Подростковый возраст – самое время для занятия спортом и привлечения к здоровому образу жизни. Именно спорт поможет молодому человеку держать себя в форме.
Такой подарок будет как раз кстати, если виновнику торжества 15 лет или больше.
Пазл. Бюджетный подарок на 23 февраля для человека с пытливым умом. Пазл может быть обычным, металлическим, деревянным, магнитным или даже выполненным в технике 3D.
Когда брат соберет его, он увидит картину, связанную с военной тематикой – фотографию танка, корабля и другой техники либо изображение каких-либо военных событий.
Что можно подарить взрослому Брату на 23 февраля
Мужчина растет, становятся другими его увлечения. То, что интересовало подростка, может быть уже не интересно взрослому.
Если вы подбираете сюрприз для взрослого брата, вам необходимо обязательно учитывать хобби виновника торжества.
Взрослому, в том числе старшему брату можно подарить следующие подарки:
Мультифункциональная лопата. Прекрасная идея, что можно подарить брату на 23 февраля, если ему не чужда работа по дому или на дачном участке.
Такая лопата оборудована набором разных инструментов, обычно это топор, пила, открывалка, нож, а также огниво и даже свисток. Хороший подарок для настоящего мужчины.
Армейский сухой паек. Набор продуктов, которые входят в паек солдата – обычно это консервы, хлебцы, чай, повидло. Можно также оставить упаковку, но внутрь положить какие-либо деликатесы, чтобы сделать презент особенным.
Такой подарок подойдет не только папе и брату, но также другим родственникам и даже друзьям.
Аппарат для приготовления пива в домашних условиях. Прекрасный подарок на 23 февраля для ценителя пенных напитков – теперь брат сможет делать его самостоятельно, не выходя из дома.
Если виновник торжества не употребляет спиртные напитки, можно подарить ему устройство для изготовления домашних хот-догов.
Лучшие идеи подарков Брату на 23 февраля от сестры
Подарок, выбранный для любимого брата, должен быть особенным, если его собирается дарить сестренка.
В этот день каждый ждет теплых поздравлений и внимания от своих близких родственников.
Список идей, что подарить брату на 23 февраля от сестры:
Шкатулка для часов. Если у брата есть часы, подарите ему красивую шкатулку для их хранения. Как вариант, можно купить красивый чехол для очков или других аксессуаров.
Шкатулку также можно подарить от младшей сестры, это недорого, но интересно – купите простую деревянную основу и задекорируйте ее своими руками.
Дорожный набор в камуфляжной расцветке. Подойдет такой набор для брата, который часто путешествует либо много времени проводит в командировках.
В него обычно входит маска и подушка для сна, беруши, а также гигиенические принадлежности – зубная паста и щетка, мыльница и мыло.
Качественная электробритва. Мужчины вынуждены бриться, и делать это им необходимо довольно часто. Подарить современную электрическую бритву можно от старшей сестры мальчику-подростку или уже взрослому мужчине.
С помощью такого презента брат сможет всегда следить за своей внешностью, а бритье будет комфортным и быстрым.
Что можно подарить Брату на 23 февраля от брата
Не только девушки и женщины в этот особенный день поздравляют своих родных.
Подарок от брата, который также празднует и принимает поздравления на День защитника Отечества, может быть таким:
Браслет из паракорда. Украшение, а также многофункциональный инструмент. Браслет сплетен из синтетической многослойной нити, которая может пригодиться в разных критических ситуациях.
Но даже если брат не бывает в таких ситуациях, подарите ему браслет в качестве аксессуара – паракорды бывают разных плетений и расцветок, смотрятся стильно и необычно.
Фляжка. Если вы хотите сделать подарок брату на 23 февраля, задумайтесь о покупке фляги.
Это универсальная вещь, которую можно использовать не только на охоте, рыбалке и в путешествиях, но и на работе и дома. Чтобы сделать подарок персонализированным, нанесите на него поздравительную гравировку.
Мультитул. Практичный и незаменимый подарок брату на День защитника Отечества от брата. Содержит нож, открывалку, штопор, шило, консервный нож, а также универсальную отвертку с несколькими битами.
Содержание мультитула может быть разным в зависимости от конкретной модели, поэтому следует подбирать его, руководствуясь нуждами и интересами виновника торжества.
Как выбрать Что подарить Брату на 23 февраля
Если вы определились с тем, что можно подарить брату на 23 февраля, пришло время понять, как правильно это сделать.
Чтобы День защитника Отечества прошел на «ура» и обязательно запомнился виновнику торжества, воспользуйтесь следующими советами.
Подобрать хороший подарок можно, даже если у вас нет возможности купить что-то дорогостоящее. В магазинах продается множество тематических сувениров или полезных вещей, которые обрадуют виновника торжества. Помните о том, что главное – это ваше внимание, а не количество денег, потраченных на сюрприз.
День защитника Отечества – важный праздник для мужчин, они с самого детства ждут приятных сюрпризов от родных и близких. Но чтобы хорошо подготовиться к празднику, необходимо располагать временем. Начните выбор подарка заранее, чтобы не торопиться и подобрать что-то действительно стоящее.
Не забудьте красиво упаковать подарок – для этого подойдет ящик, аккуратная коробка или упаковочная бумага в камуфляжной расцветке. Обязательно скажите несколько добрых и теплых слов с поздравлениями, чтобы брат почувствовал вашу любовь и заботу.
Если брат не служил в армии, не обязательно дарить ему вещи с ярко выраженной армейской направленностью. В этом случае он просто не поймет ценность подарка. Лучше выбрать что-то символичное или практичное, но не связанное с армией.
Беспроигрышная идея подарка брату на 23 февраля – вещь с упором на мужественность. Хотя подарок не обязательно должен быть тематическим или связанным с военной атрибутикой, он должен предназначаться для настоящего мужчины.
Что лучше не дарить Брату на 23 февраля
Некоторые вещи точно дарить не стоит – они не вызовут никакой радости, а в некоторых случаях могут обидеть виновника торжества или поставить его в неловкое положение.
Если вы хотите сделать хороший подарок брату на 23 февраля, откажитесь от покупки следующих вещей:
- Деньги. Даже в том случае, если вы подыскиваете подарок для младшего брата, дарить деньги не стоит. На День защитника Отечества принято дарить символичные, памятные или практичные подарки, а вот от дарения ценных бумажек лучше всего отказаться.
- Носки и прочие банальности. Каждому хочется вручить своему родному человеку оригинальный подарок – уже давно носки и подарочные наборы для бритья перестали быть таковыми. Если вы хотите купить брату на 23 февраля что-то действительно креативное, обратите внимание на другие идеи.
- Дорогой подарок. От дорогих подарков также следует отказаться. Возможно, это поставит брата в неловкое положение и заставит чувствовать смущение.
- Подарки «с приколом». Шуточные подарки следует дарить только в том случае, если вы точно уверены, что брат обладает отменным чувством юмора. В ином случае лучше ограничиться более сдержанным и символическим сюрпризом.
- Одежда. Не всегда член семьи может с точностью угадать размер той или иной вещи, также не стоит дарить одежду, если вы не знаете вкусов и предпочтений виновника торжества.
- Подарки-впечатления. Если брат не любит активности, не следует покупать ему сертификат на прыжки с парашютом. Если он не любит театр, не стоит покупать ему билеты на новую постановку. От подобных подарков лучше вовсе отказаться или покупать билеты со свободной датой.
Источник:
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