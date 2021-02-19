Главу полиции Нижневартовска уволили после урока с имитацией разгона митинга

Высшему руководству МВД по ХМАО такой креатив, мягко говоря, не зашел. Еще шестерым высокопоставленным полицейским объявили выговор. Наказали и сотрудников школы - "в соответствии с трудовым законодательством".
Временно исполняющего обязанности начальника УМВД Нижневартовска Олега Сураева уволили из органов после мероприятия в школе №42, где полицейские вместе со старшеклассниками сымитировали разгон акции протеста.
Показательная тренировка с использованием спецсредств прошла 15 февраля в рамках "Дня мужества". Полицейские облачили школьников в обмундирование ОМОНа, а второй группе старшеклассников предложили сыграть роль протестующих. Также на уроке было отработано задержание провокаторов и несколько приемов, в числе которых - выпад из-за щита и смыкание рядов
После публикации ролика из спортивного зала школы, где проходило мероприятие, разразился скандал. И в УМВД по ХМАО было решено провести служебную проверку.
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«Комиссия УМВД России по ХМАО-Югре закончила служебную проверку... В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по городу Нижневартовску Олега Сураева», - говорится в сообщении УМВД по ХМАО.
Также в ведомстве сообщили о неполном служебном соответствии трех сотрудников полиции: начальника отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Антона Шишкина и старшего специалиста группы по связям со СМИ Инги Сединкиной, а также врио начальника отдела информации и общественных связей окружного управления МВД Андрея Воронцова.
И помимо этого, строгий выговор объявили замначальнику окружного управления по работе с личным составом Александру Азевичу, специалистам отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом городского управления МВД Вадиму Зайнуллину и Ямилу Бикбову, а также специалисту группы по связям со СМИ УМВД по Нижневартовску Екатерине Васильевой.
От наказания не ушли и сотрудники школы, которые отвечали за организацию мероприятия в честь "Дня мужества". Директор Галина Гасымова не пострадала. Однако все, кто отвечал за этот урок "понесли наказание в соответствии с трудовым законодательством".
Во время мероприятия школьникам была представлена экспозиция полицейских фуражек со всего мира. И было бы лучше остановиться на этом...
И еще немного креатива от силовых ведомств. Вчера Следственный комитет опубликовал поздравление 14-летним подросткам, в котором напомнил, что они вступили в возраст личной ответственности по некоторым уголовным преступлениям. Пользователи Сети встретили это то ли поздравление, то ли угрозу с недоумением и смехом. После чего СК пришлось оперативно удалять это видео из своего YouTube-канала.
Но интернет помнит все. Вот этот ролик:
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Сегодня по горячим следам правозащитная организация "Комитет против пыток", признанная в России "иностранным агентом", выпустила свою пародию на поздравление СК. В своем ролике сотрудники "Комитета" поздравляют полицейских с заступлением на службу и напоминают, что с этого дня у них начинается личная ответственность за получение взятки, подлог, халатность и превышение должностных обязанностей.
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Мне кажется, что им это мероприятие понравилось.
За реальные преступления отделываются увольнением из органов, а здесь, максимум, что можно инкриминировать, это - глупость, за которую можно было бы и пожурить.
Может я чего-то и не понимаю...
И полиция им не та и СК тоже не такой.
Видимо любители свобод считают, что нарушителям порядка надо ноги мыть, как в омерике.
Только, почему-то, совсем по неизвестной причине, если у них украли сумку, или обокрали квартиру, или трахнули в подворотне, такие же любители свобод, они бегут в ту самую поицию.
Вот такой вот интересный парадокс.
>>Супер бизон.Ахахаха.Супер
>>ган.дон твое погоняло.
ну взял ты защеку без контрацепции... чего ерепениться то теперь?
обиделся что ли? ну извини, не знал что ты такой нежный
Раз школьники знают про митинги навального, должны знать и обратную сторону. Только для реалистичности демонстрантам надо было раздать арматуру и коктейли молотова
Не смог сделать - пусть слагает полномочия и дает дорогу другому, который СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ.
Я, конечно его не оправдываю, но это были планы, насколько говорит Путин.
Я сам данных планов/обещаний на слышал, честно признаюсь.
Но у меня два вопроса:
1. На кого менять собираетесь
2. Почему вы слушаете только определенные слова президента и ими жонглируете.
Дело не в оправданиях.
Если вы претендуете на звание разумного человека, то должны понимать реальность происходящего и сопоставлять то, как возможно достичь данных обещаний.
Вот к примеру.
Вы обещали жене купить шубу ыерез 5 лет.
Но через 3 года у вас сломалась машина, а потом, вам зарплату урезали.
Что делать будете?
А жена вам будет говорить, что это ее не колышит, обещали и все тут
пеленги болотные самые мерзкие я то же всегда их выбираю
>>помнишь?
где то 40 около того
прошлый аккаунт кстати не забанен (ну там где я Супер Бизон)
там даже +20 по моему была карма,просто пароль забыл )))
и да... фантазия у меня не закончилась, просто на фоне внезапной ностальгии скачал "космические рейнжеры" а там есть квест тюрьма
и там супер-бизон
вот вся разгадка)))
кстати... ну просто ради себя лень писать, но если тебе нужно могу написать софт по накрутке лайков (оплата по факту после тестирования)
Для меня лично, плсле недавних событий, омоновцы (особенно белорусские) гамного хуже маньяков и бл@дей.
Как политик он-говно.
Далее: я за конституционное право на собрания и категорически против применения сил против мирных(!) протестов.
Считаю действия ОМОНовцев отвратительными в 90% случаев. В 10% случаев это оправданно, как в ситуации с АМР, когда простому водителю глаз выбили!
Но конкретно в этой ситуации-по моему очень прикольно! В старших классах я бы с радостью так развлекся. Да и сейчас тоже! Прикольное, мужское развлечение.
А на глубокие смыслы и намеки мне плевать. Я их никогда не понимал.