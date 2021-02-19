Главу полиции Нижневартовска уволили после урока с имитацией разгона митинга

Также в ведомстве сообщили о неполном служебном соответствии трех сотрудников полиции: начальника отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Антона Шишкина и старшего специалиста группы по связям со СМИ Инги Сединкиной, а также врио начальника отдела информации и общественных связей окружного управления МВД Андрея Воронцова.



И помимо этого, строгий выговор объявили замначальнику окружного управления по работе с личным составом Александру Азевичу, специалистам отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом городского управления МВД Вадиму Зайнуллину и Ямилу Бикбову, а также специалисту группы по связям со СМИ УМВД по Нижневартовску Екатерине Васильевой.