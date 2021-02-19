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Главу полиции Нижневартовска уволили после урока с имитацией разгона митинга

Главу полиции Нижневартовска уволили после урока с имитацией разгона митинга (4 фото + 3 видео)

Автор:
19 февраля 2021 16:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижневартовск   начальник УМВД   полиция   проверка   разгон митинга   увольнение   урок   
1907
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3

Высшему руководству МВД по ХМАО такой креатив, мягко говоря, не зашел. Еще шестерым высокопоставленным полицейским объявили выговор. Наказали и сотрудников школы - "в соответствии с трудовым законодательством".

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Метки: Нижневартовск   начальник УМВД   полиция   проверка   разгон митинга   увольнение   урок   
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 часа назад
перелизал...
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4k
Странник 2 минуты назад
А что не так? Мероприятие всем понравилось, судя по всему. Полцейские молодцы, провели интересное занятие. Но у нас, похоже, нужны только те, которые взятки берут и нахер шлют при обращении ((((
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19k
Альберт 36 минут назад
А мнением самих детей поинтересовались?
Мне кажется, что им это мероприятие понравилось.
За реальные преступления отделываются увольнением из органов, а здесь, максимум, что можно инкриминировать, это - глупость, за которую можно было бы и пожурить.
Может я чего-то и не понимаю...
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23
URAL73 48 минут назад
путинские мрази охренели в край, херачить .
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4k
Vlad 48 минут назад
Вообще странно. Самому приоритетному для страны делу обучаются сопляки, что не так?
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12k
KOSTELLO 52 минуты назад
Ну да ну да.
И полиция им не та и СК тоже не такой.
Видимо любители свобод считают, что нарушителям порядка надо ноги мыть, как в омерике.
Только, почему-то, совсем по неизвестной причине, если у них украли сумку, или обокрали квартиру, или трахнули в подворотне, такие же любители свобод, они бегут в ту самую поицию.
Вот такой вот интересный парадокс.
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91
Юрий 52 минуты назад
Вероятно, детей решили приучить к мысли, что страна делится на защитников власти и ее врагов. Ну, в принципе пропаганда об этом твердит уже лет 10, не меньше. В чем новость то?
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423
Николай Краснов Час назад
Нынешний режим угробят не митинги и оппозиция, а инициативные идиоты....))
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−17
Салюн Час назад
>>winergy2012 Салюн 43 секунды назад
>>Супер бизон.Ахахаха.Супер
>>ган.дон твое погоняло.

ну взял ты защеку без контрацепции... чего ерепениться то теперь?
обиделся что ли? ну извини, не знал что ты такой нежный
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792
Лучший Друг Час назад
А по моему, прикольно! Жизненно, модно, стильно, молодёжно!

Раз школьники знают про митинги навального, должны знать и обратную сторону. Только для реалистичности демонстрантам надо было раздать арматуру и коктейли молотова
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12k
Toxictofa KOSTELLO 12 минут назад
Не надо искать оправданий!
Не смог сделать - пусть слагает полномочия и дает дорогу другому, который СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ.
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12k
KOSTELLO Toxictofa 8 минут назад
если не можешь сделать, то и НЕ КИЗДИ

Я, конечно его не оправдываю, но это были планы, насколько говорит Путин.
Я сам данных планов/обещаний на слышал, честно признаюсь.
Но у меня два вопроса:
1. На кого менять собираетесь
2. Почему вы слушаете только определенные слова президента и ими жонглируете.
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5
Vladim Toxictofa 7 минут назад
Ты- то как раз и понимаешь
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12k
KOSTELLO Toxictofa 4 минуты назад
Не надо искать оправданий!

Дело не в оправданиях.
Если вы претендуете на звание разумного человека, то должны понимать реальность происходящего и сопоставлять то, как возможно достичь данных обещаний.

Вот к примеру.
Вы обещали жене купить шубу ыерез 5 лет.
Но через 3 года у вас сломалась машина, а потом, вам зарплату урезали.
Что делать будете?
А жена вам будет говорить, что это ее не колышит, обещали и все тут
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12k
Toxictofa KOSTELLO 2 минуты назад
У него постоянно что-то мешает: то США с НАТО, то Великая Отечественная, то Революция, то Первая Мировая, потом французы с Наполеоном, а потом вообще печенеги и половцы.
Ссылка www.youtube.com
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16k
nobody® 2 часа назад
Ну так а причины какие? Какие формулировки. С моей точки зрения "за тупость", но это не очень-то официально звучит.
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82
Племянник Путина 2 часа назад
пошутковал олежка...
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9k
Kharun Akhbajeff 2 часа назад
Вах! Адекватное руководство МВД в ХМАО, однако!
Не везде еще дно пробито и это радует!
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561
zu4ara 2 часа назад
А что случилось, разве они какую то военную тайну выдали ? Почему вдруг такая паника ?
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9k
Kharun Akhbajeff zu4ara 2 часа назад
Хм, вот лично я не хочу чтобы ОМОН учил моих детей разгонять мирные митинги, чтобы вообще готовил смену из детей мерзавцам, кто избивает невинных людей.
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561
zu4ara Kharun Akhbajeff 2 часа назад
Ну так там обе стороны показаны, дети должны знать, что нечего им там делать на этих митингах вообще.
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27k
winergy2012 Kharun Akhbajeff Час назад
Да да.Совсем неуиноуны.
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57k
Опиум для народа zu4ara 18 минут назад
А на этих?
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−17
Салюн 2 часа назад
>> Кстати, я за пеленгов
пеленги болотные самые мерзкие я то же всегда их выбираю
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7k
Караганда 2 часа назад
чуток переборщил и попутал понятие патриотическое воспитание,которое не имеет ни какого отношения к методичке по разгону незаконных демонстраций.это дело профессионалов,а не школьников.а последним наверное надо лучше историю изучать и учителям зарплату повысить.
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−17
Салюн 2 часа назад
>>NONAME Салюн Минуту назад вован, какой по счёту аккаунт сам хоть
>>помнишь?

где то 40 около того

прошлый аккаунт кстати не забанен (ну там где я Супер Бизон)
там даже +20 по моему была карма,просто пароль забыл )))

и да... фантазия у меня не закончилась, просто на фоне внезапной ностальгии скачал "космические рейнжеры" а там есть квест тюрьма
и там супер-бизон


вот вся разгадка)))

кстати... ну просто ради себя лень писать, но если тебе нужно могу написать софт по накрутке лайков (оплата по факту после тестирования)
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277
Nane First NameLast Салюн 2 часа назад
Ты супер мамонт, если во вторых Рейнджеров рубасишься
Кстати, я за пеленгов. У них корпус крутецки выглядит
Да и в заставке Йцухен тоже некисло отжигает.
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27k
winergy2012 Салюн Час назад
Супер бизон.Ахахаха.Супер ган.дон твое погоняло.
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16k
Олег 2 часа назад
Не понимаю, а что противозаконного совершили в школе? Этак скоро работу пожарных показывать запретим...
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16k
Олег Kharun Akhbajeff Час назад
Уважаемый, я что то о митингах написал? Я уточнил, что противозаконного произошло во время мероприятия. В школах есть такое направление как профориентация. Там рассказывают о различных профессиях, в том числе о работе пожарных, полицейских, медиков. И если в ходе рассказа покажут работу пожарного расчёта на учебном пожаре, бригады медиков с реанимацией манекена или разгон несанкционированного митинга - что в этом плохого? Тем более, если это заставит детей задуматься о последствиях нарушения закона.
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16k
Олег Kharun Akhbajeff Час назад
Да, вот еще. Штраф по ст. 5.35 на родителей - от 300 до 500 рублей. Никак не бешеные тысячи. И нормальный человек не будет гулять там, где громкоговоритель просит разойтись и не нарушать закон.
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9k
Kharun Akhbajeff Олег Час назад
То есть показывать "работу" ублюдков, борящихся не с преступностью, а с собственным мирным народом это норма? Давайте в таком случае знакомить детей в игровой форме с "работой" известных маньяков, девочек с "работой" проституток.
Для меня лично, плсле недавних событий, омоновцы (особенно белорусские) гамного хуже маньяков и бл@дей.
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16k
Олег Kharun Akhbajeff Час назад
Извини, я привык дискутировать с адекватными людьми...
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9k
Kharun Akhbajeff Олег Час назад
Извини, я тоже тебя не могу понять.
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277
Nane First NameLast 2 часа назад
Это ужасно! Чему детей учат. В них будут лететь не мячики баскетбольные. Не-не! Мешается бензин с постным маслом. На горлышке пакля. Это дело поджигается и бросается во врага. Никакой щит от этого не поможет. И попробуй эту сбрую снять с себя пока горишь! Это ужасно! Не доводите гражданских до крайних мер!
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2k
Ivan 2 часа назад
Блин. Сложно без пояснений: я категорически против путина. За Навального я исключительно в суде, так как считаю, что КАЖДЫЙ гражданин имеет право на честный суд, а не судилище.
Как политик он-говно.
Далее: я за конституционное право на собрания и категорически против применения сил против мирных(!) протестов.
Считаю действия ОМОНовцев отвратительными в 90% случаев. В 10% случаев это оправданно, как в ситуации с АМР, когда простому водителю глаз выбили!

Но конкретно в этой ситуации-по моему очень прикольно! В старших классах я бы с радостью так развлекся. Да и сейчас тоже! Прикольное, мужское развлечение.
А на глубокие смыслы и намеки мне плевать. Я их никогда не понимал.
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−40
Тони Крабовый 2 часа назад
вся суть эрэфии
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