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Детские рисунки на 23 февраля

Детские рисунки на 23 февраля (27 фото)

Автор:
20 февраля 2021 08:39
Сообщество : Календарные фишки
Метки: 23 февраля   армия   дети   праздник   рисунки   рисунки на 23 февраля   солдат   
50
27
Не забудьте поздравить мужчин с Днём защитника Отечества, дедушку, папу, брата, друга. Нарисуйте рисунок на 23 февраля, им будет очень приятно получить такую открытку, сделанную собственными руками.
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Метки: 23 февраля   армия   дети   праздник   рисунки   рисунки на 23 февраля   солдат   
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3  комментария
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19k
BillyBonzz Час назад
Я и рисовал в детстве и аппликации делал и выжигал открытки на фанерке выжигателем для отца к 23-му февраля, даже успевал для двух дедов сделать открытки заранее чтобы отправить по почте, т.к. жили они далеко от нас в других городах. К 8-марта аналогично.
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6k
AIRON_FIRST Час назад
Комментарий к фото
срисовано с американской БМП М2 "Бредли", надо было горящим нарисовать)
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80k
Taras Kozalupko AIRON_FIRST 15 минут назад
Комментарий к фото
Да, похож, согласен!
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