Детские рисунки на 23 февраля

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Не забудьте поздравить мужчин с Днём защитника Отечества, дедушку, папу, брата, друга. Нарисуйте рисунок на 23 февраля, им будет очень приятно получить такую открытку, сделанную собственными руками.
1.
В школе часто дают такое задание детям и проводят конкурс рисунков на тему Дня Защитника Отечества. В этой статье подобраны рисунки для срисовки с традиционными символами праздника — военной техникой и солдатами.
2.
«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии.
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