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К морским черепахам подселили невероятно реалистичную "черепаху-шпионку"

К морским черепахам подселили невероятно реалистичную "черепаху-шпионку" (21 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 13:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   новости   роботы   технологии   фото   черепахи   
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Технологии не стоят на месте и в дикой природе. В рамках программы Spy in the Wild телеканал BBC отправил на пляж Коста-Рики робота-черепаху, которая засняла удивительный процесс гнездования, и даже отложила собственные "яйца" со встроенными камерами.

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   новости   роботы   технологии   фото   черепахи   
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