К морским черепахам подселили невероятно реалистичную "черепаху-шпионку"

Технологии не стоят на месте и в дикой природе. В рамках программы Spy in the Wild телеканал BBC отправил на пляж Коста-Рики робота-черепаху, которая засняла удивительный процесс гнездования, и даже отложила собственные "яйца" со встроенными камерами.
Каждый год на пляжах Коста-Рики тысячи черепах откладывают яйца. Около 20 000 рептилий за один день выползают из моря на берег, чтобы продолжить род. Проект Spy in the Wild от BBC предлагает увидеть этот удивительный феномен практически от первого лица - его создатели подсадили на один из пляжей роботизированную модель черепахи, оснащенную видеокамерами. Такой интересный способ позволяет больше узнать о поведении представителей фауны.
В этой важной миссии к роботу-черепахе присоединился механический стервятник, оснащенный камерами, которые обеспечивают вид на ползущую армию черепах с высоты птичьего полета. Район Остионаля - одно из самых больших мест гнездования морских черепах. Именно здесь с сентября по декабрь они откладывают яйца, тщательно пряча их в песок, чтобы защитить от стервятников.
Роботизированной черепахе удалось заснять процесс гнездования вблизи, а кроме того - отложить собственные "яйца", которые на самом деле являются шариками со встроенными камерами. После того, как робот-черепаха вырыла ямку и отложила яйца, к гнезду сразу подоспели голодные стервятники. Правда, они остались разочарованными - расколоть белые шарики клювом не получилось.
Оливковые черепахи (Lepidochelys olivacea) распространены в тропических тёплых водах Тихого и Индийского океана. Длина взрослых особей достигает 60-70 см, вес составляет до 45 кг. Из-за медленного роста особей и значительного влияния человеческой деятельности, популяции оливковых черепах оказываются крайне уязвимы.
"Шпионка" откладывает яйца, которые на самом деле являются шариками со встроенными камерами
Удивительный процесс гнездования с роботом-черепахой на видео
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