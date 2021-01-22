К морским черепахам подселили невероятно реалистичную "черепаху-шпионку"

Каждый год на пляжах Коста-Рики тысячи черепах откладывают яйца. Около 20 000 рептилий за один день выползают из моря на берег, чтобы продолжить род. Проект Spy in the Wild от BBC предлагает увидеть этот удивительный феномен практически от первого лица - его создатели подсадили на один из пляжей роботизированную модель черепахи, оснащенную видеокамерами. Такой интересный способ позволяет больше узнать о поведении представителей фауны.