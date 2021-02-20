Всё по форме: Президенту России выдали новый паспорт в Татарстане

К 39 годам уроженка Башкирии решила, что пора бы стать Президентом, а еще неплохо бы, наверное, стать самой матушкой-Россией... И это ей удалось.



От прежней Ирины Калимуллиной, как звалась дамочка еще в июне 2020-го, осталось только отчество Викторовна. Теперь жительница Татарстана не кто-нибудь, а Президент Россия Викторовна. Запоминайте это лицо!