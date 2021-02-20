FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4090 постов • 729 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Всё по форме: Президенту России выдали новый паспорт в Татарстане

Всё по форме: Президенту России выдали новый паспорт в Татарстане (3 фото)

Автор:
20 февраля 2021 21:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   выбор   загс   имя   паспорт   политика   президент   фамилия   
2087
3
Жительница города Зеленодольска ради исполнения своей мечты обратилась не в какой-нибудь избирком, она пошла прямиком в загс!

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   выбор   загс   имя   паспорт   политика   президент   фамилия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Михалыч 2 часа назад
А дурочек на все двести.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tuskub 52 минуты назад
Дураков в России на сто лет припасено....эх, хотелось бы, что бы хотя бы на 10-15, но нет - некоторые идиоты рвут все планы..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vagon1 Час назад
Просто больные люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова Час назад
Отбросив всю безумность этого поступка... вот путаницы-то будет, что у неё имя, что фамилия и как вообще её называть.
Помню, у нас был пациент, цыганский барон: по паспорту был Раду Червонец Николаевич. так мало кто обращал внимание на правильность, и называли его Раду, а по фамилии Червонец, хотя было как раз наоборот. Эта мадам тоже будет ПрезидентРоссия Викторовна, а фамилию будут уточнять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
Юрий 2 часа назад
Столетие назад тоже дурили, имен хватало,типа Ленина, Вилена, потом Сталина, Тракоторина... А когда Русь покрестили, сразу пошли Иваны Марьи. Это неизбежно. Ну хорошо, что сейчас это редкость а не повально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Утренний вечер Юрий Час назад
Знал тётку по имени Революция...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Russo Turisto 2 часа назад
Ждите! Скоро:
Премьер Министр Иванович,
Спикер Госдумы Петровна,
Министр Экономики Михайловна и много-много разных неадекватов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс 2 часа назад
Когда собаке делать нефиг она яйца лижет, и в этом даже больше смысла и пользы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ГородДомов Вепс 2 часа назад
и эти яйца кота !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
МИХАН 3 часа назад
Да уж ,зря закрыли большинство психушек в СССР ..
Вот они сейчас и отрываются ,по полной на радость Западу ..)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий МИХАН 2 часа назад
в сша так вообще психи среди людей ходят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Семья троллей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих... Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо... Псаки опять чудит, но Байдену в этот раз было не смешно: видео Псаки опять чудит, но Байдену в этот раз было не смешно: видео Склад грязи, двухэтажный театр и казино: что еще есть дома у ВВП Склад грязи, двухэтажный театр и казино: что еще есть дома у ВВП На новом президентском сайте выставили Лукашенко без усов На новом президентском сайте выставили Лукашенко без усов
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

170936



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
199
Гражданская позиция в стишках-пирожках
35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе
6
513
35 фотографий о том, что происходит сейчас в замерзшем Техасе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему юристы Великобритании носят парики
1
9
Почему юристы Великобритании носят парики
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
0
60
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#интересное#дтп#позитив#авто аварии#23 февраля#приколы#Разное#девушки
#фото#прикол#интересно#кино#аварии#подборка#автомобили#сша#праздник#дети
#животные#история#Россия#картинки#люди#автомир#дикая природа#прикольные#кот#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться