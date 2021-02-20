Всё по форме: Президенту России выдали новый паспорт в Татарстане

2087
3
Жительница города Зеленодольска ради исполнения своей мечты обратилась не в какой-нибудь избирком, она пошла прямиком в загс!
К 39 годам уроженка Башкирии решила, что пора бы стать Президентом, а еще неплохо бы, наверное, стать самой матушкой-Россией... И это ей удалось.
От прежней Ирины Калимуллиной, как звалась дамочка еще в июне 2020-го, осталось только отчество Викторовна. Теперь жительница Татарстана не кто-нибудь, а Президент Россия Викторовна. Запоминайте это лицо!
От прежней Ирины Калимуллиной, как звалась дамочка еще в июне 2020-го, осталось только отчество Викторовна. Теперь жительница Татарстана не кто-нибудь, а Президент Россия Викторовна. Запоминайте это лицо!
Сплетники, видимо из зависти, рассказывают о Президенте России разное. Например, что живет с родителями, и ее матушка совсем не рада новой записи в дочкином паспорте и просит ту вернуть прежнее имя. А еще новоявленной Россией недовольны соседи: Президент постоянно курит в подъезде и, возможно, скоро дождется административного штрафа. Подобное наказание уже постигло даму за курение в вагоне поезда Нижневартовск — Москва...
А в сентябре 2019 года в Петербурге родилась девочка, родители которой решили дать дочке необычное имя. Перебирая варианты, остановились на том же - Россия. В этой семье растет еще старший мальчик по имени Марсель, а фамилия у них - Русских. Получается почти лозунг: "Россия для Русских"...
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Накануне центр Питера стал самым безопасным или опасным? Полиции больше чем людей, мимо проходящих...
- На новом президентском сайте выставили Лукашенко без усов
- Склад грязи, двухэтажный театр и казино: что еще есть дома у ВВП
- Псаки опять чудит, но Байдену в этот раз было не смешно: видео
- Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
Помню, у нас был пациент, цыганский барон: по паспорту был Раду Червонец Николаевич. так мало кто обращал внимание на правильность, и называли его Раду, а по фамилии Червонец, хотя было как раз наоборот. Эта мадам тоже будет ПрезидентРоссия Викторовна, а фамилию будут уточнять.
Премьер Министр Иванович,
Спикер Госдумы Петровна,
Министр Экономики Михайловна и много-много разных неадекватов...
Вот они сейчас и отрываются ,по полной на радость Западу ..)))