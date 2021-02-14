Почему крыши китайских традиционных зданий загнуты вверх?

Крыши в китайской архитектуре имеют не только сугубо практическое, но ещё и мистическое значение.
Бытует мнение, что традиция строить изогнутые крыши на востоке имеет прагматические причины: такие здания меньше уязвимы при землетрясении и хорошо отводят от стен дома потоки воды в ливень.
Однако такие крыши строят и в засушливых районах Тибетского нагорья, где странно было бы бояться дождя. А в плане сейсмической безопасности большее значение имеют особенные приемы крепления частей здания, чем форма кровли.
Однако такие крыши строят и в засушливых районах Тибетского нагорья, где странно было бы бояться дождя. А в плане сейсмической безопасности большее значение имеют особенные приемы крепления частей здания, чем форма кровли.
Основная версия, откуда вообще взялась такая форма крыши – происхождение от шатров кочевников, в которых края кровли поддерживались опорами и задирались вверх, а середина провисала.
Возникшая почти четыре тысячи лет назад традиционная китайская практика гармонии Фэн-Шуй авторитетно объяснила, почему изогнутая крыша – правильная, и с тех пор значимые здания, пагоды, дворцы и богатые дома, строились в соответствии с этим учением. А из Китая архитектурная традиция изогнутой кровли распространилась по всей Юго-Восточной Азии.
Возникшая почти четыре тысячи лет назад традиционная китайская практика гармонии Фэн-Шуй авторитетно объяснила, почему изогнутая крыша – правильная, и с тех пор значимые здания, пагоды, дворцы и богатые дома, строились в соответствии с этим учением. А из Китая архитектурная традиция изогнутой кровли распространилась по всей Юго-Восточной Азии.
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В Фэн-Шуе огромное значение уделяется потокам энергии, которые создаются каждым предметом, и траекториям циркуляции этой энергии в пространстве.
Любые острые концы – критические источники негативного потока энергии, поэтому, например, приверженцы Фэн-Шуя стараются скруглять углы, где это возможно, или направлять острые углы так, чтобы они не могли повредить людям. Задранные вверх углы крыши как раз и призваны отводить формирующиеся негативные потоки энергии вверх, где они никому не помешают.
Любые острые концы – критические источники негативного потока энергии, поэтому, например, приверженцы Фэн-Шуя стараются скруглять углы, где это возможно, или направлять острые углы так, чтобы они не могли повредить людям. Задранные вверх углы крыши как раз и призваны отводить формирующиеся негативные потоки энергии вверх, где они никому не помешают.
Кроме того, китайцы верили, что недобрые потусторонние силы передвигаются только по прямым линиям. Изогнутые элементы конструкции кровли мешали злым духам исполнить свои планы и не давали им вредить людям, с этой же целью не делали идеально прямых дорожек и даже тротуаров.
А все утилитарные преимущества изогнутых крыш сформировались уже в ходе тысячелетней практики строительства – не зря в разных местностях Юго-Восточной Азии форма и внешний вид крыши очень неодинаковы. Где-то ее строят так, чтобы отводить потоки в дождь, а где-то, напротив, чтобы дождевую воду собирать, где-то карнизы устраивают так, чтобы усилить летнюю тень, а где-то, чтобы на стены попадало больше света зимой.
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