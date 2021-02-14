Почему крыши китайских традиционных зданий загнуты вверх?

Основная версия, откуда вообще взялась такая форма крыши – происхождение от шатров кочевников, в которых края кровли поддерживались опорами и задирались вверх, а середина провисала.



Возникшая почти четыре тысячи лет назад традиционная китайская практика гармонии Фэн-Шуй авторитетно объяснила, почему изогнутая крыша – правильная, и с тех пор значимые здания, пагоды, дворцы и богатые дома, строились в соответствии с этим учением. А из Китая архитектурная традиция изогнутой кровли распространилась по всей Юго-Восточной Азии.