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Почему крыши китайских традиционных зданий загнуты вверх?

Почему крыши китайских традиционных зданий загнуты вверх? (6 фото)

Автор:
14 февраля 2021 10:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: дома   интересно   китай   крыша   познавательно   фото   
311
6
Крыши в китайской архитектуре имеют не только сугубо практическое, но ещё и мистическое значение.
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Метки: дома   интересно   китай   крыша   познавательно   фото   
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2  комментария
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−139
МИХАН 13 минут назад
Спасибо за инфу автор ! Было интересно читать ..
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14k
Yorge 9 минут назад
Почему почему! Да чтобы ниндзям удобнее было на них сидеть.
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