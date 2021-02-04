Задержанные на пикете журналисты пожаловались на пыточные условия содержания

27 человек поместили в восьмиместную камеру.
Мариноваться.
Арестованных за участие в несогласованном митинге после оглашения приговора Алексею Навальному свозят в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), расположенном в деревне Сахарово (Новая Москва), где критически не хватает мест.
Среди задержанных оказался главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, который поведал об ужасных условиях содержания задержанных. По его словам, автозак с задержанными заехал на территорию ЦВСИГ в 4:30 ночи, и спустя 15 минут, не проводя никакой проверки их вещей, 27 человек поместили в камеру, рассчитанную на 8 человек (с четырьмя двухъярусными кроватями).
Если верить другим участникам акции, то в автобусах они провели не менее 16 часов. А после бессонной ночи заключенным приходилось спать кто-где - за столом или по трое на одной кровати.
Все сотрудники в Сахаровскрм при этом очень вежливые, пишет Смирнов. Но для понимания, как сейчас в камере люди спят: pic.twitter.com/68qFKCcWVd— Смирнов (@sssmirnov) February 4, 2021
Тем не менее, как передает Смирнов, с заключенными обходились весьма вежливо и просили немного потерпеть.
Тем временем уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что самолично посетила спецприемник в Сахарово и пообщалась с двадцатью пятью задержанными. Жалоб на размещение, по ее словам, не поступало. Жаловались только на бытовые условия, подчеркнула чиновница.
А вот так дела обстояли в женской камере:
Участница акции протеста в поддержку Навального Мария Силантьева, отбывающая арест в спецприемнике в Сахарово, показала условия содержания в переполненной женской камере. pic.twitter.com/F3msWCMzyU— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 4, 2021
И в мужской:
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Буквально час назад задержанных наконец-то расселили по более комфортным камерам и выдали матрасы.
Хорошо, что показали, а то бы так и сидели толпой в одной камере.— Galyaro (@gal_yaro) February 4, 2021
Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова задержали 30 января у подъезда дома, когда он выходил погулять с ребенком. Тверской суд назначил ему административный арест сроком 25 суток. Причиной ареста стал ретвит смешной картинки о сходстве Смирнова с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. Фотография была проиллюстрирована указанием времени проведения несогласованной акции. Так, суд посчитал, что Смирнов "совершил организацию публичного мероприятия".
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Да прям мы видим! На ладошку фотографировал!
Им же вроде навальный обещал всё возместить.
Так, что пусть у него и спросят за базар.
Он теперь то должен понимать, что за базар отвечать нужно
А их за это в камеру.
Таких как вы, самих когда будут на бутылку сажать, вы сами будете кричать, что ПРАВИЛЬНО, ТАК И НАДО и ПОЧЕМУ БУТЫЛКА ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ?
ну и собственно про содержание уже рядовых митингующих: этим относительно повезло. они в тепле с туалетом, кроватями и вода в кране есть. в Москве полторы суток задержаных держали в промерзающих автобусах, где большинство содержалось стоя, и все без воды-еды и в туалет не водили. Что это как не пыточные условия содержания? Где уполномоченный по правам человека? Это как раз его работа таким заниматься.
Вчера на медузе была статья о том что одну из активисток в полиции душили пакетом и смеялись когда она говорила что без адвоката никаких показаний давать не будет. Как мы до такого дожили?
всё ваше злорадство не уместно от слова совсем.
Раскидать этих баранов по камерам к обычным зекам.
Полюционеры мамкины
А если они бомбу пронесут или водку?
А почему телефоны у них остались?
Для тренировки работы в колцентре Сбера?
Задержанным же запрещено.