Задержанные на пикете журналисты пожаловались на пыточные условия содержания

Арестованных за участие в несогласованном митинге после оглашения приговора Алексею Навальному свозят в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), расположенном в деревне Сахарово (Новая Москва), где критически не хватает мест.





Среди задержанных оказался главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, который поведал об ужасных условиях содержания задержанных. По его словам, автозак с задержанными заехал на территорию ЦВСИГ в 4:30 ночи, и спустя 15 минут, не проводя никакой проверки их вещей, 27 человек поместили в камеру, рассчитанную на 8 человек (с четырьмя двухъярусными кроватями).