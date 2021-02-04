FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2412 постов • 1027 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Задержанные на пикете журналисты пожаловались на пыточные условия содержания

Задержанные на пикете журналисты пожаловались на пыточные условия содержания (7 фото)

Автор:
04 февраля 2021 13:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ЦВСИГ   арест   журналисты   коллапс   протесты   содержание   спецприемник   
1158
7

27 человек поместили в восьмиместную камеру. Мариноваться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: ЦВСИГ   арест   журналисты   коллапс   протесты   содержание   спецприемник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
778
Дмитрий 41 минуту назад
"В итоге все же расселили по камерам и выдали матрасы! Но телефон забирают"

Да прям мы видим! На ладошку фотографировал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Vladimir 36 секунд назад
Плотнее надо было.
Плотнее надо было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO Минуту назад
Ну пусть не расстраиваются.
Им же вроде навальный обещал всё возместить.
Так, что пусть у него и спросят за базар.
Он теперь то должен понимать, что за базар отвечать нужно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ЦСКА 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Задержанные на пикете журналисты пожаловались на пыточные условия содержания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей С 5 минут назад
Я не понял, а почему, к этим, якобы, журналистам должно быть особое отношение. Эту братию судить по законам военного времени надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Zergos Сергей С Секунду назад
Ты дебил? Это журналисты, которые выполняли свою работу. Приехали освещать событие, которое происходило в столице страны.
А их за это в камеру.
Таких как вы, самих когда будут на бутылку сажать, вы сами будете кричать, что ПРАВИЛЬНО, ТАК И НАДО и ПОЧЕМУ БУТЫЛКА ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
Григорий Бабкин 7 минут назад
Эх, Лёха, Лёха! Нам без тебя так плохо!

Эх, Лёха, Лёха! Нам без тебя так плохо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Племянник Путина 8 минут назад
журналисты? и что у всех есть диплому журфака?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 8 минут назад
Что-то коменты непонятно злорадные. речь идет о задержанных журналистах, которые были на работе. Ну допустим насчет рядовых митингующих у вас определенное политическое воззрение, но журналисты-то совсем другая песня. их задержали 31 числа около 80ти по всей стране со всеми документами и жилетами "пресса". Что это такое?

ну и собственно про содержание уже рядовых митингующих: этим относительно повезло. они в тепле с туалетом, кроватями и вода в кране есть. в Москве полторы суток задержаных держали в промерзающих автобусах, где большинство содержалось стоя, и все без воды-еды и в туалет не водили. Что это как не пыточные условия содержания? Где уполномоченный по правам человека? Это как раз его работа таким заниматься.
Вчера на медузе была статья о том что одну из активисток в полиции душили пакетом и смеялись когда она говорила что без адвоката никаких показаний давать не будет. Как мы до такого дожили?

всё ваше злорадство не уместно от слова совсем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Majul 9 минут назад
Чет слишком уютно у них там, и ни одного сидельца нормального.
Раскидать этих баранов по камерам к обычным зекам.
Полюционеры мамкины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Hemul_D 12 минут назад
Смею спросить, а где на фото журналистЫ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Пётровыч 14 минут назад
Поставные крысята, они там для того и находятся, что бы сидеть и плакаться. Вот когда им по пару лет дадут, тут то будет не до либерализма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 14 минут назад
Там ещё 4 места под шконками и одно возле параши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Vazari Иван 11 минут назад
Видно, ты это не понаслышке знаешь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DNK Иван 11 минут назад
Возле параши - для тебя зарезервировали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов 16 минут назад
Мать твою! Сколько "журналистов" в одном месте! И все, стало быть, оппозиционные. А говорят Путин свободу слова зажимает, прессу закрывает оппозиционную. Вы, уж, определитесь, господа борцы, а то как-то не вяжется, хлопотно в двух направлениях врать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Доктор Джонс Борис Карабанов 7 минут назад
Всякая куйня мнит себя журналистом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Борис Карабанов Доктор Джонс 3 минуты назад
Эт точно! Ну, а хрен ли, коли блохер - звезда номер 1 на политическом небосводе, то заборный писатель - Журналист-профи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
Верните аккаунт суки! 17 минут назад
Ыыыыы. Уже местов тюремных не хватает. Да, кремлеботы?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Иван Полчаса назад
Особенно по этим видно, как их мучают!
Особенно по этим видно, как их мучают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121
Василий Петрович Иван Полчаса назад
Шакальё проплаченое. Шакалята аналята.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
hebpat Полчаса назад
клас фотки, прямо душа радуется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Полчаса назад
"Приплод" будет ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
bagerovo86 просто Дмитрий 24 минуты назад
В петушатнике? Не думаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
Maximka 36 минут назад
"28 человек поместили в восьмиместную камеру." - чувак наверное думал, что бы его в Ритц Карлтон поместят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
turyst 36 минут назад
Это как так, без проверки?
А если они бомбу пронесут или водку?
А почему телефоны у них остались?
Для тренировки работы в колцентре Сбера?
Задержанным же запрещено.
Это как так, без проверки? А если они бомбу пронесут или водку? А почему телефоны у них остались? Для тренировки работы в колцентре Сбера? Задержанным же запрещено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Сойер 36 минут назад
В петушатник надо было всех, скопом....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
318
Олег 36 минут назад
Вот получат срок и будет шконка персональная и простынки выдадут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр Олег 20 минут назад
Про персональную шконку далеко не факт.. даже при наличии свободной шконки, не факт что будет спать не под ней )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 9 комментариев
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео) 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость "Пить надо меньше!": Ефремов написал письмо журналисту из СИЗО "Пить надо меньше!": Ефремов написал письмо журналисту из СИЗО Полицейские в США снова застрелили афроамериканца Полицейские в США снова застрелили афроамериканца Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты Суд в Польше на законодательном уровне фактически запретил аборты Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275012



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Некоторые блатные песни лучше не переводить на украинский язык
4
134
Некоторые блатные песни лучше не переводить на украинский язык
Сатирические и злободневные иллюстрации
27
96
Сатирические и злободневные иллюстрации
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обвинения Навального: предыстория и текущий результат
0
46
Обвинения Навального: предыстория и текущий результат
Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
0
50
Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье (8 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#люди#Россия#кино#аварии#приколы#война#авария дня
#Юмор#интересное#прикол#дтп#позитив#автомир#девушки#сша#Разное#коты
#интересно#история#навальный#новости#СССР#суд#картинки#авто аварии#природа#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться