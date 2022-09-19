В Петербурге неравнодушная женщина наказала парня за то, что он воровал деньги с постамента

В Петербурге много памятников, порой - весьма интересных. Есть даже в честь кошек блокадного Ленинграда.

По традиции, проходящие мимо закидывают в него монетку и нередко там скапливаются неплохие суммы. И эти деньги решил прикарманить юный воришка: он притащил часть ограждения, приставил к стене дома и полез за «кладом».

Но мимо проходила женщина, которой это явно не понравилось и она решила проучить парня - убрала железяку и отчитала горе-расхитителя, пока он стоял враскорячку и пытался найти опору.

Хорошо бы, чтоб этот безобидный урок пошёл ему на пользу. А то ведь скоро подрастёт и одними кошками может не ограничиться.