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В Петербурге неравнодушная женщина наказала парня за то, что он воровал деньги с постамента

В Петербурге неравнодушная женщина наказала парня за то, что он воровал деньги с постамента

Автор:
19 сентября 2022 15:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   вор   женщина   ленинград   памятник   постамент   
680
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Ему даже пришлось некоторое время повисеть в воздухе.

В Петербурге много памятников, порой - весьма интересных. Есть даже в честь кошек блокадного Ленинграда.

По традиции, проходящие мимо закидывают в него монетку и нередко там скапливаются неплохие суммы. И эти деньги решил прикарманить юный воришка: он притащил часть ограждения, приставил к стене дома и полез за «кладом».

Но мимо проходила женщина, которой это явно не понравилось и она решила проучить парня - убрала железяку и отчитала горе-расхитителя, пока он стоял враскорячку и пытался найти опору.

Хорошо бы, чтоб этот безобидный урок пошёл ему на пользу. А то ведь скоро подрастёт и одними кошками может не ограничиться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Петербург   вор   женщина   ленинград   памятник   постамент   
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7  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Конкурентка?))
Кстати, а к кому эта мелочь должна попадать в идеале?
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1k
naf-naf Час назад
У кого украл то? У кошки?
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48k
dima423 2 часа назад
прям воровал... прям деньги... прям с постамента... Епать, а куда они должны пойти эти деньги? В бюджет Санкт-Петербурга?))
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