В Петербурге неравнодушная женщина наказала парня за то, что он воровал деньги с постамента

Ему даже пришлось некоторое время повисеть в воздухе.
В Петербурге много памятников, порой - весьма интересных. Есть даже в честь кошек блокадного Ленинграда.
По традиции, проходящие мимо закидывают в него монетку и нередко там скапливаются неплохие суммы. И эти деньги решил прикарманить юный воришка: он притащил часть ограждения, приставил к стене дома и полез за «кладом».
Но мимо проходила женщина, которой это явно не понравилось и она решила проучить парня - убрала железяку и отчитала горе-расхитителя, пока он стоял враскорячку и пытался найти опору.
Хорошо бы, чтоб этот безобидный урок пошёл ему на пользу. А то ведь скоро подрастёт и одними кошками может не ограничиться.
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АНТИФИШКИ
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Кстати, а к кому эта мелочь должна попадать в идеале?