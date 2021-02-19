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Журнал «Огонек»: иллюстрации советской жизни

Журнал «Огонек»: иллюстрации советской жизни (24 фото)

Автор:
19 февраля 2021 15:57
Метки: Огонек   СССР   фото   
630
24

Счастливые люди с открытыми, спокойными улыбками и ясными глазами, уверенные в завтрашнем дне, готовые к свершениям. Именно такими глядят на нас простые советские граждане со страниц легендарного журнала «Огонек» 50-х годов…

Общенациональный иллюстрированный журнал «Огонек» с момента своего основания в 1899 году призван исследовать жизнь с помощью фотографий и фоторепортажа.

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Метки: Огонек   СССР   фото   
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10  комментариев
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904
Пока живу 2 часа назад
Доброго дня
Хорошие постановочные фотографии, хорошие потому что идеологией занимались умные люди. И кроме негатива о западе давали позитив в стране(хотя бы призрачный), и возможность светлого будущего пусть далёкого. Нынешние же недоучки, пытаются осчастливить всех простым созданием врагов, которые нищают разваливаются и голодают, а местным сыпятся угрозы - хотите как у них?
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−17
Салюн 2 часа назад
>>Не украли,а внушили идиотам,которые сами развалили.

ничего законного в решении трех алкашей не было
а людям просто н-а-п-и-з-д-е-л-и что типа СНГ это быдет то же самое что СССР только в новом формате

а потом поздняк метаться
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Ну на новогоднем фото с младенцем и портретом Сталина. Шикарное клетчатое платье. И что смешит - у всех горящий взгляд.
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2
Ольга 2 часа назад
Журнал Огонек очень был тогда популярен. В детстве очень часто ходила на ферму, помогала тетке доить коров, выкармливать телят. Так вот у завфермы весь кабинет был оклеен вырезками из этого журнала. Там были и фото знаменитостей, просто красивые фото природы или чего-то необычного.
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11k
поручик Ржевский Ольга Час назад
Да, красивый был журнал... Цветной, гладенький... Но я любил "Наука и Жизнь". Выписывали его, а когда в школе макулатуру сдавали, я по вечерам бегал и со школьного двора 3,14здил эти журналы...
Вот такой я расхититель народного достояния...

До сих пор в кладовке лежат (лет за 20-25).
И кто-то обязательно скажет, зачем я храню этот хлам... Сразу отвечу - есть место, где всё это хранить.
И да... Я вырос на этих журналах, в 4-ом классе я прочитывал их, как говориться "от корки до корки"...
Была ещё и "Техника молодёжи", "Юный техник", "Горизонты техники" (но это было что-то из ближнего зарубежья), но вот я на НиЖ "подвис"...
А что сейчас есть? И читает ли сейчас молодёжь журналы? (уж не говоря о книгах)...
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3k
Hugo_RnD 2 часа назад
На первой фотке выпускники ВГИКА 1954. Пока не прочитал название, был уверен, что слева вверху - Д.Певцов...Интересно, кто это на самом деле?
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−17
Салюн 2 часа назад
блин... при фразе "Журнал «Огонек»" у меня рефлекторный блевательный рефлекс возникает

но тут похоже еще нормальный журнал огонек, до горбачевсеого периода
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Такую страну просрали)
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−17
Салюн Варакин Алексей 2 часа назад
не просрали, у нас ее украли
и наследники воров сейчас у руля
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65k
Варакин Алексей Салюн 2 часа назад
Не украли,а внушили идиотам,которые сами развалили. А идиоты, они на то и идиоты ,что даже на своих ошибках не учатся.Я про вас если что,вы ж тупые не поймете.
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