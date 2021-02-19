Журнал «Огонек»: иллюстрации советской жизни

Для пекаря московской фабрики «Большевик» С.И. Мельникова 1950 год закончился удачно — его большой семье дали новую квартиру.

О нем и других новоселах рассказывал «Огонек». После войны люди въезжали в новые квартиры. И тяжелая послевоенная жизнь не мешала им быть счастливыми.

«Вот у пекаря Мельникова — трое ребятишек. А у мастера Горьковского автозавода им. Молотова Николая Григорьевича Корнева — пятеро. Самые маленькие — близняшки Зина и Таня. Но все рекорды побил сторож автозавода Иван Васильевич Зубрилин — у него девять детей. Владимир и Жанета Савицкие — он мастер, она техник-проектировщик — только поженились и ждут пополнения.

А в соседней квартире, где живет семья инвалида войны Алексея Ивановича Киреева, спит малыш. Дома с ребенком жена Киреева, сам же хозяин благодаря советским врачам восстановил утраченное на войне зрение и теперь отдыхает в санатории».