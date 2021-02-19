Журнал «Огонек»: иллюстрации советской жизни

Счастливые люди с открытыми, спокойными улыбками и ясными глазами, уверенные в завтрашнем дне, готовые к свершениям. Именно такими глядят на нас простые советские граждане со страниц легендарного журнала «Огонек» 50-х годов…
Общенациональный иллюстрированный журнал «Огонек» с момента своего основания в 1899 году призван исследовать жизнь с помощью фотографий и фоторепортажа.
В 50-х огромная страна только пришла в себя после страшной войны. В то время люди были полны энтузиазма и надежд на светлое будущее, а страницы «Огонька» пестрели яркими кадрами, иллюстрирующими бодрые истории о трудовых подвигах и социалистических стройках.
Конечно же, эти фото были постановочными и тщательно отретушированными, но это не просто снимки, это иллюстрации к жизни целого поколения, целой эпохи, которая так кардинально отличается от нашей с вами.
Агитатор Зоя Титова читает журнал удмуртским колхозницам, Малопургинский район, фото Михаила Савина, 1950 год
Для пекаря московской фабрики «Большевик» С.И. Мельникова 1950 год закончился удачно — его большой семье дали новую квартиру.
О нем и других новоселах рассказывал «Огонек». После войны люди въезжали в новые квартиры. И тяжелая послевоенная жизнь не мешала им быть счастливыми.
«Вот у пекаря Мельникова — трое ребятишек. А у мастера Горьковского автозавода им. Молотова Николая Григорьевича Корнева — пятеро. Самые маленькие — близняшки Зина и Таня. Но все рекорды побил сторож автозавода Иван Васильевич Зубрилин — у него девять детей. Владимир и Жанета Савицкие — он мастер, она техник-проектировщик — только поженились и ждут пополнения.
А в соседней квартире, где живет семья инвалида войны Алексея Ивановича Киреева, спит малыш. Дома с ребенком жена Киреева, сам же хозяин благодаря советским врачам восстановил утраченное на войне зрение и теперь отдыхает в санатории».
Богатый урожай пшеницы собран в этом году в колхозе имени Сталина Новоалександровского района Ставропольского края. Колхозница Анастасия Николаевна Прилепина с зерном нового урожая. Фотограф Яков Рюмкин, 1951 год.
В период боевых действий на Черном море линкор совершил 15 боевых походов, прошел в сложных боевых условиях около 8 тысяч миль; его орудия главного калибра произвели 10 стрельб (более 3 тысяч выстрелов) по позициям противника под Севастополем и на Керченском полуострове; его зенитная артиллерия участвовала в отражении 21 атаки авиации противника, сбив 3 самолета.
Студент Московского областного пединститута Роберт Зубцов — чемпион СССР среди юношей по метанию диска. Фото Олега Кнорринга, 1952 год.
Гвардии младший сержант В. Агапов — командир одного из лучших расчетов Н-ской гвардейской части. Фотографы Г. Макаров, А. Становов, 1952 год.
В Павлове на Оке комнатные лимоны можно встретить везде, даже в химической лаборатории. «Он знаменит на всю страну. Знают о нем и за границей. Его зовут павловский лимон. Достоверно известно, откуда в старинном городе на Оке, где живут кустари-металлисты, появился комнатный лимон.
В начале XIX века скупщик кустарных изделий Корачистов, сбывавший хитроумные павловские “крестовые” замки на Южном Кавказе, привез гостинцы — плоды лимонов. Ими увлекся некто Елагин, родственник предприимчивого купца. Это он вырастил первые лимоны из семян и начал их размножать». Сейчас павловские лимоны официально признаны символом старинного города, а местные поэты посвящают им стихи.
Московский инструментальный завод. Рационализатор кузнец Крыгин Иван Васильевич и конструктор Букашкина Нина Юрьевна, помогающая ему в осуществлении его предложений. О. Кнорринг, 1953 год.
Увы, автор снимка не указан. Графский кучер Иван Егоров пережил и своего хозяина, и даже Великую Отечественную. И долго еще после войны правил лошадьми в толстовской усадьбе, оставаясь живой достопримечательностью Ясной Поляны.
Подруги Мария Кипаренко и София Борщ (на фото слева) приехали в Северный Казахстан по комсомольским путевкам и трудились на машинно-тракторной станции.
Ужгородский университет получил от Московского в подарок принадлежности и оборудование для физико-математического факультета, 1954 год.
В семье шофера Свалявского леспромхоза Эрнста Вагнера. Жена Клара, сын Федор, дочь Катя. Фото Николая Козловского, 1954 год.
«Шофер Свалявского леспромхоза Эрнст Вагнер только что кончил смену. Но дома его ждет новая “работа”: нужно помочь жене выкупать дочь», — писал «Огонек», рассказывая о новом, социалистическом быте Закарпатья, только лет 10 как присоединившегося к советской семье народов.
Черты новой жизни в леспромхозе налицо: во-первых, нет профессии лесоруб, есть электропильщики, машинисты лебедок и трактористы-трелевщики. Во-вторых, социалистическое планирование положило конец расхищению лесных богатств. Но и традиции тоже живы — за лентами шляп работники леспромхоза носят, как и их отцы, зеленые веточки. «Совсем иной стала их жизнь», — подытоживает «Огонек».
Источник:
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Хорошие постановочные фотографии, хорошие потому что идеологией занимались умные люди. И кроме негатива о западе давали позитив в стране(хотя бы призрачный), и возможность светлого будущего пусть далёкого. Нынешние же недоучки, пытаются осчастливить всех простым созданием врагов, которые нищают разваливаются и голодают, а местным сыпятся угрозы - хотите как у них?
ничего законного в решении трех алкашей не было
а людям просто н-а-п-и-з-д-е-л-и что типа СНГ это быдет то же самое что СССР только в новом формате
а потом поздняк метаться
Вот такой я расхититель народного достояния...
До сих пор в кладовке лежат (лет за 20-25).
И кто-то обязательно скажет, зачем я храню этот хлам... Сразу отвечу - есть место, где всё это хранить.
И да... Я вырос на этих журналах, в 4-ом классе я прочитывал их, как говориться "от корки до корки"...
Была ещё и "Техника молодёжи", "Юный техник", "Горизонты техники" (но это было что-то из ближнего зарубежья), но вот я на НиЖ "подвис"...
А что сейчас есть? И читает ли сейчас молодёжь журналы? (уж не говоря о книгах)...
но тут похоже еще нормальный журнал огонек, до горбачевсеого периода
и наследники воров сейчас у руля