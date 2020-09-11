Жутковатое видео: гигантский тарантул ест птицу

Пользователь Reddit заснял жутковатую сцену - огромного тарантула, поедающего целую птицу. Автор опубликовал видео на сайте, и вызвал бурную реакцию публики. Изначально автор видео предполагал, что перед ним птицеед-голиаф или Theraphosa blondi - один из самых больших пауков в мире, - однако оказалось, что это другой вид.