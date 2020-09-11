Жутковатое видео: гигантский тарантул ест птицу

Пользователь Reddit опубликовал видео, на котором заснял жуткий момент - огромный тарантул перекусывает целой птицей. Это оказался так называемый розовый тарантул, или Avicularia avicularia. Обычно эти особи не едят птиц, однако, в меню тарантулов всегда есть исключения.
Пользователь Reddit заснял жутковатую сцену - огромного тарантула, поедающего целую птицу. Автор опубликовал видео на сайте, и вызвал бурную реакцию публики. Изначально автор видео предполагал, что перед ним птицеед-голиаф или Theraphosa blondi - один из самых больших пауков в мире, - однако оказалось, что это другой вид.
Один из комментаторов, сотрудник Музея естественной истории Института эволюции и биоразнообразия Лейбница в Германии, определил, что на видео - так называемый розовый тарантул или Avicularia avicularia. Жертвой паука пал домовый крапивник.
Розовые тарантулы встречаются преимущественно в Бразилии. Взрослая особь может достигать 15 сантиметров в длину. Хотя этот вид обычно не питается птицами, в рационе тарантулов часто бывают исключения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На видео тарантул не ест жертву, он не способен кусать и переваривать твердую пищу.
Кто в школе изучал, а не "проходил" зоологию знает, что у пауков внешнее пищеварение. Он впрыскивает в нее яд. Потом он бросит ее, спустя несколько часов яд растворит внутренности жертвы, а паук высосет этот "питательный сок".