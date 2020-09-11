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Жутковатое видео: гигантский тарантул ест птицу

Жутковатое видео: гигантский тарантул ест птицу (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 15:38
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   жутко   паук   пауки   природа   тарантул   фото   
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Пользователь Reddit опубликовал видео, на котором заснял жуткий момент - огромный тарантул перекусывает целой птицей. Это оказался так называемый розовый тарантул, или Avicularia avicularia. Обычно эти особи не едят птиц, однако, в меню тарантулов всегда есть исключения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   дикая природа   жутко   паук   пауки   природа   тарантул   фото   
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9  комментариев
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17k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Зоология 7й класс.
На видео тарантул не ест жертву, он не способен кусать и переваривать твердую пищу.
Кто в школе изучал, а не "проходил" зоологию знает, что у пауков внешнее пищеварение. Он впрыскивает в нее яд. Потом он бросит ее, спустя несколько часов яд растворит внутренности жертвы, а паук высосет этот "питательный сок".
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11k
Inlex 52 минуты назад
по моему он выпивает кровь и всасывает прочую мякоть
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22k
Sergey 54 минуты назад
Ну хоть один Птицеяд стал птицеедом!
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4k
Михаил 59 минут назад
вы ишо и не так выглядите когда свой шашлык наяриваете за обе щеки :)
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16k
SerGProS Час назад
Жду видео, где тарантул перекусывает пиццей
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