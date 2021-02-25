NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении

В отличие от камер марсохода Curoisity, Mastcam-Z способны регулировать фокусное расстояние, что позволяет ученым с одинаковым успехом снимать как близкие, так и далекие объекты.





Вблизи ровера можно разглядеть детали размером 3-5 миллиметров, а на горизонте - объекты размером 2-3 метра.