NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении

За неделю пребывания на Красной планете ровер Perseverance отправил на Землю почти 6 тысяч снимков. Из некоторых специалисты собрали круговую картину марсианского пейзажа.
Специалисты НАСА опубликовали круговую панораму окружающего марсоход Perseverance пейзажа, запечатленные камерами Mastcam-Z.
С момента приземления ровер отправил на Землю около 6 тысяч фотографий (их можно посмотреть здесь). Большинство снимков сделаны менее продвинутыми камерами, чем Mastcam-Z, поэтому большинство из них так и останутся в "сыром" виде.
Это вторая панорама, сделанная ровером. Первую выполнили навигационные камеры Navcams 20 февраля, и о качестве снимков там говорить не приходилось.
Но здесь видно каждую деталь:
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Mastcam-Z – это пара камер, расположенных на поворотной мачте, которая и обеспечивает круговой обзор. Камеры находятся друг от друга в 24 сантиметрах на уровне глаз человека. Такое расположение между камерами обеспечивает марсоходу стереоскопическое "зрение", так же как пара человеческих глаз.
В отличие от камер марсохода Curoisity, Mastcam-Z способны регулировать фокусное расстояние, что позволяет ученым с одинаковым успехом снимать как близкие, так и далекие объекты.
Вблизи ровера можно разглядеть детали размером 3-5 миллиметров, а на горизонте - объекты размером 2-3 метра.
Тут специалисты добавили линейку масштаба, чтобы было понятней, какие далекие объекты способна разглядеть Mastcam-Z
Ученые считают, что эти снимки помогут установить геологическую историю кратера Езеро. Также благодаря им специалисты выберут наиболее интересные объекты, к которым направят марсоход и решат, где лучше всего взять пробы грунта для отправки на Землю.
Помимо снимков ровер на днях также прислал аудиозапись с поверхности планеты. В принципе, ничего особенного - порывы ветра там вполне земные:
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И если вдруг не видели: видео с посадкой марсохода, снятое с разных камер:
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А нафига столько лярдов тратить на эти фотки, если до сих пор нашу планету не исследовали?
Нафига космос замирать железом!?
"Велик могучим русский языка!"