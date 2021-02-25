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NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении

NASA опубликовало первую панораму Марса в высоком разрешении (6 фото + 5 видео)

Автор:
25 февраля 2021 14:19
Сообщество : Космос
Метки: nasa   perseverance   rover   Панорама   видео   марс   фото   
1684
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За неделю пребывания на Красной планете ровер Perseverance отправил на Землю почти 6 тысяч снимков. Из некоторых специалисты собрали круговую картину марсианского пейзажа.

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Метки: nasa   perseverance   rover   Панорама   видео   марс   фото   
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13  комментариев
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10k
Великий Кормчий 53 минуты назад
В принципе норм. Но всего один вопрос; -
А нафига столько лярдов тратить на эти фотки, если до сих пор нашу планету не исследовали?
Нафига космос замирать железом!?
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83
Youtube's Best Channel Великий Кормчий 42 минуты назад
Потому что это просто ох*енно!
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23k
Sergey 57 секунд назад
Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами.
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1k
kotkot 8 минут назад
Планета Железяка, живых существ нет, населена роботами...
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1k
Roman 9 минут назад
Ну и где сама панорама? Новость ради новости.
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445
uid-5j7c27kq 16 минут назад
На днях по Дискавери о Марсе смотрел, там только говорили что 2020 прилетит и будет больше инфы, и вот не прилетел.
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13k
Ser 24 минуты назад
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2k
Ilya Volodin Полчаса назад
Слышал, что они во время своего научного окна с орбиты поищут наш Мар-3.
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2k
Агасфер Полчаса назад
А селфи в УЗКОМ разрешении у вас нема?
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−45
Денис Полуничев 42 минуты назад
Наедалово каое то, и не проверишь)
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5k
geg13 58 минут назад
Фото "в широком разрешении" неплохие, но лучше в "высоком".
"Велик могучим русский языка!"
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2k
Михаил geg13 47 минут назад
Широкие фото в высоком разрешении.
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