Напомним, что марсоход NASA Perseverance совершил успешную посадку на Красную планету в феврале. В настоящее время Ровер собирает и отправляет на Землю разнообразную информацию, в том числе если представится такая возможность - доказательства существования внеземной жизни.

А мы, в свою очередь, следим за развитием событий: найдёт ли "Упорный" Ровер доказательства или внеземная жизнь первой доберётся до него?