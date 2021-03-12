NASA сообщило, что Perseverance впервые записал и отправил на Землю, звуки своего лазера на Марсе. .
"Данные с инструмента поступили в операционный центр французского космического агентства в Тулузе, они включают первые аудиозаписи звука лазера на другой планете", — заявили в агентстве.
Всего доступно три аудиофайла, один из которых записался через 18 часов после посадки марсохода на поверхность Красной планеты. На первой и второй аудиозаписях слышен марсианский ветер, а третий файл содержит щелчки лазера, который был направлен на скалу с расстояния примерно в три метра. Благодаря характеристикам этих ударов, удалось получить информацию об относительной структуре разных объектов, сообщил источник.
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Напомним, что марсоход NASA Perseverance совершил успешную посадку на Красную планету в феврале. В настоящее время Ровер собирает и отправляет на Землю разнообразную информацию, в том числе если представится такая возможность - доказательства существования внеземной жизни.
А мы, в свою очередь, следим за развитием событий: найдёт ли "Упорный" Ровер доказательства или внеземная жизнь первой доберётся до него?
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