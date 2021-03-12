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Опубликованы звуки завывания марсианского ветра, записанные марсоходом Perseverance

Опубликованы звуки завывания марсианского ветра, записанные марсоходом Perseverance (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 07:22
Сообщество : Космос
Метки: nasa   perseverance   аудио   ветер   жизнь   информация   космос   марс   
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NASA сообщило, что Perseverance впервые записал и отправил на Землю, звуки своего лазера на Марсе. .

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Метки: nasa   perseverance   аудио   ветер   жизнь   информация   космос   марс   
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7  комментариев
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1k
Матвей Час назад
На видео прям ждёшь, как RD2D2 и RCPO по пустыне пойдут.
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1k
lekha-fil Минуту назад
Так звук лазера или ветра?
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20k
SerGProS 11 минут назад
Какой лазер?The Chordettes - Mr Sandman
Ссылка www.youtube.com
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2k
Manul Полчаса назад
На Татуин похоже ) Ща пц будет этому марсаходу.
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4k
Бу Полчаса назад
Эта планета больше похожа на кладбище
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1k
Матвей Час назад
На видео прям ожидается путешествие R2D2 и 3PO по пустыне.
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30k
Азат Баширов Час назад
По-моему это кьюриосити
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