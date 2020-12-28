"Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы

В морозные дни новосибирцы не только ходят в шортах и купаются в проруби, но и участвуют в традиционном "дубак-челлендже". Для него необходима кружка кипятка и отрицательная температура. А последнее условие в области соблюдается неукоснительно.



На холоде кипяток превращается в ледяной фейерверк, что особенно эффектно выглядит на замедленной съемке. Причудливые фото участники челленджа выкладывают в Сеть и предупреждают всех, кто решится присоединиться к этой забаве: будьте осторожны и не забывайте про технику безопасности!