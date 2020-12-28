"Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы

В город пришла ну очень настоящая зима. Столбик термометра опустился до -36 градусов мороза, однако новосибирцы не пали духом и показали, как себя вести в это время года.
Жителям Новосибирска к морозам не привыкать, но нынешней зимой они и правда довольно серьезные. Как горожане провели прошедшие выходные - в наших фото и видео.
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Сибирские Деды Морозы и Снегурочки искупались в проруби, а перед этим устроили забег, одаривая прохожих на проспекте Карла Маркса улыбками и конфетами.
В Новосибирске ежегодно устраивают забег раздетых Дедушек. В любой мороз! ❄— Записки Славянина (@NotesOfTheSlav) December 26, 2020
А вы думали Дед Мороз только в шубе ходит? pic.twitter.com/2aMKtMuEyx
А эти парни из турклуба "Панда" привыкли к суровым условиям. Конечно, они не каждый день ходят в шортах и футболках, но уверяют, что наступившие морозы - это нормально и "ничего особенного".
В морозные дни новосибирцы не только ходят в шортах и купаются в проруби, но и участвуют в традиционном "дубак-челлендже". Для него необходима кружка кипятка и отрицательная температура. А последнее условие в области соблюдается неукоснительно.
На холоде кипяток превращается в ледяной фейерверк, что особенно эффектно выглядит на замедленной съемке. Причудливые фото участники челленджа выкладывают в Сеть и предупреждают всех, кто решится присоединиться к этой забаве: будьте осторожны и не забывайте про технику безопасности!
На холоде кипяток превращается в ледяной фейерверк, что особенно эффектно выглядит на замедленной съемке. Причудливые фото участники челленджа выкладывают в Сеть и предупреждают всех, кто решится присоединиться к этой забаве: будьте осторожны и не забывайте про технику безопасности!
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Много или нет пока не знаю
Знаю лишь одно скажу об этом
Хорошо мне с ним зимой и летом!!!!!!
Новосиб!
С наступающим!