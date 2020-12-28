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"Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы

"Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы (16 фото)

Автор:
28 декабря 2020 09:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирска   дубак-челлендж   зима   морозы   прорубь   россии   
1795
16
В город пришла ну очень настоящая зима. Столбик термометра опустился до -36 градусов мороза, однако новосибирцы не пали духом и показали, как себя вести в это время года.
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Метки: Новосибирска   дубак-челлендж   зима   морозы   прорубь   россии   
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9k
Олегbl4 Час назад
Никогда не думал, что для Новосиба -36, это уже аномальные холода в декабре...
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7k
Alex 19 секунд назад
"Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы
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−3
Anastasya222 3 минуты назад
ХОРОШИХ ЭКСТРАСЕНСОВ, МАГОВ И ГАДАЛОК МАЛО, которые действительно могут на что-то повлиять!!! Я могу говорить об этом с уверенностью, так как на своём опыте убедилась в этом. Мне повезло найти такого специалиста в тот момент, когда я уже перестала надеяться. Это потомственная гадалка и ясновидящая Анна Альбертовна . Говорят её бабушка на весь город была, так сказать на расхват. Все к ней бежали и хотели чтобы она им помогла. А это вроде как ее внучка. Она занимается своим делом на высочайшем профессиональном уровне. То, что Анна Альбертовна для меня сделала, иначе как чудом не назвать. Она МАСТЕР с большой буквы с сильнейшим даром! Спасибо ей за всё! Кому нужно вот ее контакты, звоните+380999646275 вайбер , WhatsApp
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3k
magic32 6 минут назад
115 лет Новосибирску
Много или нет пока не знаю
Знаю лишь одно скажу об этом
Хорошо мне с ним зимой и летом!!!!!!
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3k
aleksei 15 минут назад
Я вырос в Красноярском крае, с каких пор -36 это аномалия? В моем детстве каждую зиму было -45, а теперь замерзли? Поправте меня, Новосибирск больше не Сибирь?
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3k
Петрович 46 минут назад
Нучо норм живут пацаны. Как то был на Новой Земле, так когда после -43 потеплело до -34, так все в расстегнутых полушубках хрдили.
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10k
Великий Кормчий 51 минуту назад

Новосиб!
С наступающим!
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15k
sanchesS80 55 минут назад
Лучше уж так, чем как у нас в Петербурге - 30-31.12 ожидается +2 и снег с дождём. Задолбало встречать новый год под дождём, уже не первый год вподряд
В прошлом году вообще 31.12 еще трава росла.
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8k
arhshed sanchesS80 Полчаса назад
У вас там +2 переносится хуже, чем во многих местах -15. Влажность и ветер
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7k
Cornho sanchesS80 22 минуты назад
Вот именно. И опять грязевики вместо снеговиков? Сегодня ездил по городу и подумал: колёса этой зимой придётся менять вообще? Или теперь круглый год на лете ездить?
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