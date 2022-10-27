Великое ограбление поезда: 59 лет спустя

Неделю назад я открыл для себя историю о том, как банда преступников напала на почтовый поезд, следовавший из Глазго в Лондон, и похитила 120 мешков с деньгами. Грабители сами не ожидали, что нарвутся на такой большой куш: обычно в вагоне находились 300 тыс. фунтов стерлингов, но в этот раз оказалось — 2,6 млн фунтов.
На дворе были 1960-е - в то время это была колоссальная сумма денег - средняя годовая зарплата англичанина составляла около 1000 фунтов. Столько же примерно стоил новый автомобиль Mini.
Идея наживы пришла в голову уже бывалому вору Брюсу Рейнольдсу. Он планировал грандиозное преступление находясь за решёткой. Когда вышел, собрал команду: по официальным сведениям, было 14 помощников, но в деле могли быть замешаны ещё те, чьи имена до сих пор неизвестны.
Преступление века
7 августа 1963 года в 18:50 с Центрального вокзала Глазго отправился поезд с почтовым вагоном. В нём везли ветхие купюры для переписи номеров и утилизации в сторону Юстон-пост.
В поезде ехали обычные работники почты, которые перебирали письма и посылки прямо в пути для экономии времени. А также инкассаторы, которые от собственной самоуверенности не заперлись изнутри.
8 августа в 03:25 банда сменила сигнал светофора на красный в районе Чеддингтона и поезд вынужденно остановился. Хитрый план сработал: преступникам удалось отцепить денежный вагон и с помощью машиниста отогнать его в район моста Брайдегоу.
После чего пятнадцать мужчин в лыжных масках, шлемах и комбинезонах железнодорожников ворвались в вагон, связали сотрудников, которые пытались им помешать, и захватили 120 мешков с деньгами. Судя по информации из официальных источников всего было 128 мешков, но время поджимало, пришлось брать не все.
Воры приказали связанным не двигаться пол часа. Этот факт дал потом наводку полицейским, что искать следует поблизости — в местах, куда можно добраться за 30 минут. На грузовике и двух внедорожных Лэндроверах преступники направились на ферму Лезерслейд.
Расследование
В укрытии удалось пробыть недолго — всего 5 дней вместо запланированных двух недель. Банда преждевременно покинула ферму, когда услышала по радио, что полиция ведёт тотальные поиски в радиусе 30 миль (50 километров) от места ограбления.
Прибыв на ферму полицейские обнаружили признаки недавнего присутствия группы людей, которые в спешке оставили бардак. Больше всего отпечатков было найдено на старой потёртой игре, возможно — Монополии. А так как многие из участников дела ранее привлекались к уголовной ответственности, сопоставить отпечатки с картотекой не составило труда. Первого члена банды поймали уже через 9 дней.
К апрелю 1964 года 12 участников преступления из 15 были осуждены. Остальные найдены в течение 5 лет.
От того, что воры без оружия смогли завладеть огромной суммой, ограбление тогда сочли самым громким и наглым за всю историю Лондона. Большая часть похищенного так и не была найдена.
Выводы
Выводы сделали далеко не только в Британии - во всем мире государственные органы задумались о повышении безопасности перевозки денег. Возможно ли совершить подобное в наши дни? Я немного погуглил на эту тему.
Например, в России купюры и драгметаллы перевозит в 99% случаев Спецсвязь. Это государственное предприятие, не частники. Для ж/д перевозок используются специальные вагоны РЖД, которые курсируют в составах скорых, пассажирских и почтово-багажных поездов.
Эти вагоны специально оборудованы, внутри обшиты толстыми бронелистами, оборудованы решетками на окнах и специальными (усиленными) замками.
Сопровождаются, как правило, 2 проводниками от РЖД, которые отвечают за вагон, и 2 вооруженными фельдъегерями от Спецсвязи, которые отвечают за сохранность груза. Во время остановок состава фельдъегери не выходят из вагона прогуляться или купить пирожков, да и в целом дверь вагона не открывается если нет погрузки/выгрузки.
Необходимо учитывать и развитие технологий - тревожная кнопка и система позиционирования приведут к незамедлительной реакции силовых структур при попытке грабежа. Видеонаблюдение установлено на станциях, внутри вагона и даже на некоторых участках ЖД - значительно упрощает установление личностей преступников.
Аналогичные меры принимаются при транспортировке особо важных грузов по ЖД в большинстве стран мира, что сводит вероятность такого наглого хищения практически к нулю.
Что посмотреть по теме - фильмы “Великое ограбление поезда” (2013) и “Бастер” (1988).
Что почитать по теме - про поезд Варшава - Санкт Петербург в 1908 году, крайне любопытная и неоднозначная история
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АНТИФИШКИ
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