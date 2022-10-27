Великое ограбление поезда: 59 лет спустя

На дворе были 1960-е - в то время это была колоссальная сумма денег - средняя годовая зарплата англичанина составляла около 1000 фунтов. Столько же примерно стоил новый автомобиль Mini.

Идея наживы пришла в голову уже бывалому вору Брюсу Рейнольдсу. Он планировал грандиозное преступление находясь за решёткой. Когда вышел, собрал команду: по официальным сведениям, было 14 помощников, но в деле могли быть замешаны ещё те, чьи имена до сих пор неизвестны.

Преступление века





7 августа 1963 года в 18:50 с Центрального вокзала Глазго отправился поезд с почтовым вагоном. В нём везли ветхие купюры для переписи номеров и утилизации в сторону Юстон-пост.





В поезде ехали обычные работники почты, которые перебирали письма и посылки прямо в пути для экономии времени. А также инкассаторы, которые от собственной самоуверенности не заперлись изнутри.



8 августа в 03:25 банда сменила сигнал светофора на красный в районе Чеддингтона и поезд вынужденно остановился. Хитрый план сработал: преступникам удалось отцепить денежный вагон и с помощью машиниста отогнать его в район моста Брайдегоу.