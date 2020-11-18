"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев

Пострадавшие рассказали, что шли на остановку после ужина в одном из заведений общепита. И уже на остановке к ним подошел неадекватный блондин во всем кожаном, который курил трубку, и после непродолжительной беседы начал "фехтовать ножом".





"Он подошёл, сразу телефон отобрал, я сказал вернуть, он сразу нож вытащил и два раза меня ударил. Это всё произошло не быстро, мы боролись, мы пытались его остановить", - рассказал один из пострадавших.