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"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев

"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев (11 фото)

Автор:
18 ноября 2020 18:54
Сообщество : Криминал
Метки: нападение   ограбление   полиция   приезжие   реконструктор   санкт-петербург   
1320
11

Пострадавшие говорят, к ним подошел неадекватный человек и, покуривая трубу, начал фехтовать. После непродолжительной дуэли оба оказались в больнице с колотыми ранениями. Однако знакомые "разбойника" не верят, что фехтовальщик первым обидел приезжих.

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Метки: нападение   ограбление   полиция   приезжие   реконструктор   санкт-петербург   
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23  комментария
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1k
Peter Griffin 50 минут назад
Это были кавказцы кардинала.
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236
Brontozavr1 3 минуты назад
А чего он телефон украл? Как то не романтично получилось.
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1k
integral11 5 минут назад
Ага, и армяне на них в Карабахе напали ни за что!
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−79
im240 13 минут назад
вывод? видишь чурку, коли его шпагой наглухо, а то будут бегать по погонам и скулить.
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4k
Андрей Крылов 14 минут назад
Почти наверняка "гости" сами нарвались, пытаясь толпой (а их наверняка было даже не два) напасть и побить мастера - оружейника. Но у того было чем и умение себя защитить. Очень надеюсь, что удастся выяснить что и как было и наказать настоящих виновных.
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2k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Он отомстил за своих овец,которых обесчестила собака азербайджарцев
Он отомстил за своих овец,которых обесчестила собака азербайджарцев
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56
Альберт Ильдарович Полчаса назад
Канальи)
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13k
vikklu Полчаса назад
Вот же падлы черножопые! Как нападать кагалом, так они смелые, а как звизды получили, так сразу пострадавшими стали. Ненавижу.
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683
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Держись, тёзка!
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5k
SR Полчаса назад
Две капли сверкнут, сверкнут на дне,
Эфес о ладонь согреешь.
И жизнь хороша, хороша вдвойне,
Коль ей рисковать умеешь!
Pourquoi pas, Pourquoi pas-почему бы нет?
Pourquoi pas, Pourquoi pas,
Коль жизнью рискнуть сумеешь!
Pourquoi pas, Pourquoi pas, почему бы нет?
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25k
Fat Lynx 38 минут назад
1. Как скучно я живу!
2. Презираю этих "южан" именно за то, что если они и рамсили, то не признаются в этом: "засем, насяльника! мы ночь ни хулиганима! ми спокойна шли с кабака тиха-тиха, а она напалама!".
3. Болеть буду за Дункана
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56k
Опиум для народа Fat Lynx Полчаса назад
Более чем уверен что чувак типа косплеил,а эти решили поржать и постебаться,как они любят. Ну и постебались на свои черные сраки...)
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6
Гигантопитек 39 минут назад
Хачи [мат] складно. Небось и мусорам приплатили
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18k
Добрый Алабай 39 минут назад
Молодец. Не надо стесняться выражать свои чувства по отношению к дикарям с гор. Всех не пересажают. Дикари быстрей закончатся.
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96
Kalina Sergey 40 минут назад
Рафики ни в чем не виноваты...
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7k
Шурум-бурум 42 минуты назад
айзеры без ножей - значит фейк
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25k
Fat Lynx Шурум-бурум 36 минут назад
Что нож против шпаги?
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56k
Опиум для народа Fat Lynx Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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56k
Опиум для народа 44 минуты назад
Ну так нападать не честно,один на всего двоих.Не по-кавказски.
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14k
Игорь Хомченко 47 минут назад
Исколол...А мог бы и расчленить.
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5k
Дельфин Красивый Игорь Хомченко 38 минут назад
от Ударников до Фонтанки далеко
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33k
jonnyD 47 минут назад
"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев
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1k
Vladimir Taranovich 51 минуту назад
задержан по статье «Каналья с применением холодного оружия»?
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