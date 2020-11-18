"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев

Пострадавшие говорят, к ним подошел неадекватный человек и, покуривая трубу, начал фехтовать. После непродолжительной дуэли оба оказались в больнице с колотыми ранениями. Однако знакомые "разбойника" не верят, что фехтовальщик первым обидел приезжих.
В Санкт-Петербурге задержали известного реконструктора-мушкетера и мастера ковки Дмитрия Круглова, также известного под псевдонимами Дункан Мак-Мастер и Жером. Полицейские нагрянули в квартиру Дмитрия в ночь на 18 ноября. 42-летнего мужчину подозревают в разбое на улице Ударников. Следователи считают, что это именно он сутками ранее исколол и ограбил двух азербайджанцев.
В квартире Жерома оперативники нашли и изъяли почти две сотни шпаг и рапир, а также два мушкета с порохом и телефон "Самсунг", который предположительно принадлежит одному из пострадавших.
В ночь на 17 ноября полиция приехала на вызов бдительного гражданина, который сообщил о драке под окнами. Однако наряд полицейских застал на месте только пострадавших, которых на тот момент отправляли в больницу. Южане 44 и 52 лет получили колотые ранения живота, бедра и голени.
Пострадавшие рассказали, что шли на остановку после ужина в одном из заведений общепита. И уже на остановке к ним подошел неадекватный блондин во всем кожаном, который курил трубку, и после непродолжительной беседы начал "фехтовать ножом".
"Он подошёл, сразу телефон отобрал, я сказал вернуть, он сразу нож вытащил и два раза меня ударил. Это всё произошло не быстро, мы боролись, мы пытались его остановить", - рассказал один из пострадавших.
Пользователи соцсетей, обсуждая инцидент, уже окрестили Дмитрия Д’Артаньяном и Робином Гудом. Примерно также считают все знакомые Круглова. А у него их немало. Они не допускают даже мысли, что Дмитрий мог напасть первым.
Генеральный директор Международной академии фехтовальных искусств Сергей Мишенёв характеризует Дмитрия как волевого и ответственного человека, которому не свойственна агрессия, а вот защитить свою честь и достоинство он был готов всегда.
"Я совершенно уверен, что история про «нападение» Дмитрия на двух гостей города — откровенный вымысел. Агрессивное поведение Диме совершенно не свойственно. А вот в том, что он всегда готов защищать собственное достоинство, я не сомневаюсь. Я готов всеми силами содействовать объективному расследованию случившегося", - поделился Сергей Мишинёв.
К слову, Дмитрий Круглов активно изготавливает холодное оружие для российских фильмов. К примеру, в сериале "Мушкетеры Екатерины" все бутафорские шпаги были изготовлены его руками. Также он приманил участие в съемках фильма "Трудно быть богом"
В ближайшее время суд изберет для Дмитрия Круглова меру пресечения. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, следствие пока не ходатайствовало об аресте.
ну, судя по его оппонентам, ещё неизвестно, кто там **анутее...— Катерина 18+ (@hotetmalo) November 18, 2020
может от защищал честь дамы.
или свою 🤺
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Эфес о ладонь согреешь.
И жизнь хороша, хороша вдвойне,
Коль ей рисковать умеешь!
Pourquoi pas, Pourquoi pas-почему бы нет?
Pourquoi pas, Pourquoi pas,
Коль жизнью рискнуть сумеешь!
Pourquoi pas, Pourquoi pas, почему бы нет?
2. Презираю этих "южан" именно за то, что если они и рамсили, то не признаются в этом: "засем, насяльника! мы ночь ни хулиганима! ми спокойна шли с кабака тиха-тиха, а она напалама!".
3. Болеть буду за Дункана