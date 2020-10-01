Девальвация - что это, причины и последствия

Большинство людей экономическая ситуация в стране затрагивает только в ситуациях, когда начинают происходить какие-то серьезные изменения в этой отрасли. Особенно много вопросов возникает, когда дело касается российского рубля. Многих интересует, что это такое «девальвация» простыми словами.Термин вошел в обиход примерно сто лет назад. Изначально в это понятие вкладывали снижение золотого содержания в единице валюты. Когда золотой стандарт потерял свои позиции, то и к понятию стали выдвигать другие объяснения.
Что такое «девальвация» простыми словами?
Девальвация - это снижение курса национальной валюты по отношению к курсу валют других государств. Слово имеет латинское происхождение De – понижение, Valeo - цена. Поэтому под понятием понимается снижение денежного курса по отношению к денежным единицам других стран. Девальвация применяется центральными банками для сохранения контроля над денежной массой. Главный курс диктуется чаще рынком и особенностями его работы.
Разделяют два основных вида девальвации:
Открытая. ЦБ официально признает существующую ситуацию. Жители государства узнают, что валюта сдает позиции. Обесцененные деньги у граждан забираются, обмениваются на твердые.
Скрытая. Изменяются внешние условия. Финансовые перемены приводят к сокращению золотого и других запасов. Деньги не подлежат изъятию, оставаясь в обращении.
Простыми словами в первом случае цены на основные продукты опускаются, а во втором случае повышаются. Платежная ситуация государства может измениться до позиции, когда импортная продукция перестает закупаться или ее количество существенно снижается из-за недостатка денег для проведения сделок с иностранными партнерами.
Разделяют два основных вида девальвации:
Открытая. ЦБ официально признает существующую ситуацию. Жители государства узнают, что валюта сдает позиции. Обесцененные деньги у граждан забираются, обмениваются на твердые.
Скрытая. Изменяются внешние условия. Финансовые перемены приводят к сокращению золотого и других запасов. Деньги не подлежат изъятию, оставаясь в обращении.
Простыми словами в первом случае цены на основные продукты опускаются, а во втором случае повышаются. Платежная ситуация государства может измениться до позиции, когда импортная продукция перестает закупаться или ее количество существенно снижается из-за недостатка денег для проведения сделок с иностранными партнерами.
В чем суть девальвации
Суть процесса девальвации постоянно анализируется специалистами в области финансов и экономики.
Как утверждает википедия, впервые определение «девальвация» возникло в странах Европы во времена золотого стандарта. Тогда бумажные денежные купюры, как денежные единицы соответствовали определенному золотому содержанию.
В те времена девальвация означала снижение золотого содержания денежной единицы.
Однако две мировые войны первой половины ХХ века привели к значительному оттоку денежных средств стран на военные расходы.
С тех пор значение слова девальвация изменилось. Сегодня девальвация простым языком – это снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам других государств.
Как утверждает википедия, впервые определение «девальвация» возникло в странах Европы во времена золотого стандарта. Тогда бумажные денежные купюры, как денежные единицы соответствовали определенному золотому содержанию.
В те времена девальвация означала снижение золотого содержания денежной единицы.
Однако две мировые войны первой половины ХХ века привели к значительному оттоку денежных средств стран на военные расходы.
С тех пор значение слова девальвация изменилось. Сегодня девальвация простым языком – это снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам других государств.
Виды девальвации
Различаются основные виды девальвации:
Открытая – контролируемая, официально признанная Центральным банком, предусматривающая оповещение населения страны о фактическом снижении курса национальной валюты;
Скрытая – неконтролируемая девальвация это в экономике процесс самостоятельный, возникающий в результате финансовых и политических событий государственной сферы: инфляция, дефицит золотого запаса страны, дефицит платежного баланса и др.
В Российской Федерации девальвация случалась несколько раз. Вот некоторые примеры:
Девальвация конца 90-х годов прошлого века привела к дефолту 1998 года. В течение всего нескольких месяцев курс рубля снизился на 246%.
В 2008 году случилась новая девальвация. Следующая волна этого неприятного процесса случилась в 2014 году.
Открытая – контролируемая, официально признанная Центральным банком, предусматривающая оповещение населения страны о фактическом снижении курса национальной валюты;
Скрытая – неконтролируемая девальвация это в экономике процесс самостоятельный, возникающий в результате финансовых и политических событий государственной сферы: инфляция, дефицит золотого запаса страны, дефицит платежного баланса и др.
В Российской Федерации девальвация случалась несколько раз. Вот некоторые примеры:
Девальвация конца 90-х годов прошлого века привела к дефолту 1998 года. В течение всего нескольких месяцев курс рубля снизился на 246%.
В 2008 году случилась новая девальвация. Следующая волна этого неприятного процесса случилась в 2014 году.
Примеры девальвации
Чтобы лучше понять, что такое девальвация, рассмотрим примеры. В России несколько раз стоимость рубля оказывалась минимальной.
1897 год. Была проведена реформа, следствием котором стала скрытая девальвация.
1961 год. Девальвация стала опять следствием проведенной реформы. Отличительной характеристикой стал обмен старых денег на новые.
1998. Дефолт стал причиной резкого обесценивания рубля. Следствием стала невозможность в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.
2008. Произошло укрепление курса рубля. Это было сделано для того, чтобы привлечь приток иностранных капиталов.
2014. Российская экономика перешла в период стагнации из-за новой экономической и внешнеполитической ситуации.
В 2016 году в стране сохранялись признаки девальвации, поэтому остаются предпосылки для обесценивания рубля. К ним относятся:
Снижение цен на энергоносители. Цена нефти приблизилась к отметке в 30 американских долларов. Программа собственного производства для импортозамещения не развивается должным образом.
Сохранение санкционной политики в отношении России, разрыв сотрудничества с некоторыми другими странами, например, с Турцией.
По мнению некоторых экспертов, падение цены на нефть до 20 долларов приведет к тому, что страны, занимающиеся ее добычей, сократят объемы. Это повлечет увеличение спроса и рост цен.
1897 год. Была проведена реформа, следствием котором стала скрытая девальвация.
1961 год. Девальвация стала опять следствием проведенной реформы. Отличительной характеристикой стал обмен старых денег на новые.
1998. Дефолт стал причиной резкого обесценивания рубля. Следствием стала невозможность в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.
2008. Произошло укрепление курса рубля. Это было сделано для того, чтобы привлечь приток иностранных капиталов.
2014. Российская экономика перешла в период стагнации из-за новой экономической и внешнеполитической ситуации.
В 2016 году в стране сохранялись признаки девальвации, поэтому остаются предпосылки для обесценивания рубля. К ним относятся:
Снижение цен на энергоносители. Цена нефти приблизилась к отметке в 30 американских долларов. Программа собственного производства для импортозамещения не развивается должным образом.
Сохранение санкционной политики в отношении России, разрыв сотрудничества с некоторыми другими странами, например, с Турцией.
По мнению некоторых экспертов, падение цены на нефть до 20 долларов приведет к тому, что страны, занимающиеся ее добычей, сократят объемы. Это повлечет увеличение спроса и рост цен.
Причины и последствия девальвации
Привести к девальвации могут различные факторы.
Уменьшение уровня ВВП из-за уменьшения стоимости сырья.
Резкое уменьшение способности покупателей, которое стало следствием уменьшения банковских займов. Это может быть связано с недоверием к финансовому институту, либо из-за уменьшения зарплаты.
При падении импорта происходит удорожание валют, которая выступает в качестве компенсации наполнения бюджета страны.
Нестабильность, которая развивается из-за попыток бизнесменов вывести свои сбережения из государства. Это приводит к повышению стоимости иностранных денег, в то время как ее покупка ограничивается.
Последствия девальвации не всегда носят отрицательный характер. В положительном отношении происходит оптимизация экспортных операций, увеличение спроса на товары местного производства.
Среди недостатков - потеря доверия к национальной валюте, инфляция, разрушение финансового сектора. Особенно большие проблемы возникают у тех фирм, которые занимаются закупкой сырья у импортных поставщиков.
В период девальвации обычным людям предлагается снизить расходы, товары повседневного спроса. Для стабилизации состояния также рекомендуется фирмам, зависящим от импорта, переориентироваться на отечественные товары. В этот период не рекомендуется брать кредиты компаниям. Поскольку такая ситуация часто приводит к сокращению штатов, работникам рекомендуется повышать уровень своего профессионализма, чтобы сохранить за собой рабочее место.
Уменьшение уровня ВВП из-за уменьшения стоимости сырья.
Резкое уменьшение способности покупателей, которое стало следствием уменьшения банковских займов. Это может быть связано с недоверием к финансовому институту, либо из-за уменьшения зарплаты.
При падении импорта происходит удорожание валют, которая выступает в качестве компенсации наполнения бюджета страны.
Нестабильность, которая развивается из-за попыток бизнесменов вывести свои сбережения из государства. Это приводит к повышению стоимости иностранных денег, в то время как ее покупка ограничивается.
Последствия девальвации не всегда носят отрицательный характер. В положительном отношении происходит оптимизация экспортных операций, увеличение спроса на товары местного производства.
Среди недостатков - потеря доверия к национальной валюте, инфляция, разрушение финансового сектора. Особенно большие проблемы возникают у тех фирм, которые занимаются закупкой сырья у импортных поставщиков.
В период девальвации обычным людям предлагается снизить расходы, товары повседневного спроса. Для стабилизации состояния также рекомендуется фирмам, зависящим от импорта, переориентироваться на отечественные товары. В этот период не рекомендуется брать кредиты компаниям. Поскольку такая ситуация часто приводит к сокращению штатов, работникам рекомендуется повышать уровень своего профессионализма, чтобы сохранить за собой рабочее место.
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И тут же рухнул. А что еще произошло в 2008? Ой, нефть упала!
"2014. Российская экономика перешла в период стагнации из-за новой экономической и внешнеполитической ситуации."
А что ж такого произошло, что рубль начиная с 2014 девальвировался в 2.5 раза? Дв нефть опять рухнула и больше не поднялась!
Что же делатьб, чтобы нефть приносила столько же рублей для зарплаты рублями россйским гражданам, если в долларах упала вдвое? Девальвируем вдвое! В результате нефть приносит рублей вдвое больше, а люди за весь импорт будут вдвое переплачивать! В результате из нынешнего рубля, потраченного на экономику каждый россяинин дарит экспортерам копеек 60. Поддерживает, так сказать, отечественного экспортера.
А потом этими же, отобранными у самого населения деньгами, этому же населению и платят. Удобно!
"Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в эксклюзивном интервью RT на международном инвестиционном форуме в Сочи прокомментировал ситуацию с пенсиями. По его словам, России рано или поздно придется повышать пенсионный возраст, что связано с естественными причинами, в том числе с увеличением продолжительности жизни граждан. Интервью за 2016 год. " Это его слова благодарности россиянам за спасение утопающих банков.
Очень аналогичная ситуация с авиакомпаниями, сейчас они все не закрылись только потому что именно ВЫ оплачиваете им все издержки и убытки. Конечно была одна авиакомпания которая не прогнулась и ее обанкротили. Конкурент Аэрофлоту. Называлась она Трансаэро.
Аналогично и не закрылись еще такие национальные проекты как Газпром и Роснефть. также именно вы оплачиваете им все убытки и по сей день. Это уже давно убыточные проекты т.к санкции их скоро добьют.
Все инвесторы которые якобы приходят сейчас в РФ открывать бизнес это липа и фальсификация, это возвращаются ваши наворованные деньги которые отмывали на кипрских офшорах, Дело в том что сейчас во всем цивилизованном мире даже этим жуликам и ворам нужно доказывать свои доходы и благосостояние иначе им заморозят счета и конфискуют имущество. А они же патриоты и пропагандоны не хотят жить в россиюшке, они хотят жить в загнивающем западе.
И нынешняя девальвация указывает на то что кубышка заканчивается а дыра в бюджете все больше растет. Соответственно корабль пошел ко дну. Я бы вам советовал уезжать отсюда либо запасаться жирком чтобы пережить ближайший коллапс. Кремлеботам советую присматриваться на Украину, где вы насрали и наплевали. Там нужны рабочие руки что бы восстанавливаться да и возможность мотаться на заработки в ЕС.
Через абзац
Дефолт 98 г привёл к падению курса рубля.
Девальвация 08 и через абзац укрепление рубля в 08
Автор, ты бы уж определился.....
Дальше читать не стал