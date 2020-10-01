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Девальвация - что это, причины и последствия

Девальвация - что это, причины и последствия (2 фото)

Автор:
01 октября 2020 08:35
Метки: девальвация   деньги   интересно   полезно знать   фото   экономика   
241
2
Большинство людей экономическая ситуация в стране затрагивает только в ситуациях, когда начинают происходить какие-то серьезные изменения в этой отрасли. Особенно много вопросов возникает, когда дело касается российского рубля. Многих интересует, что это такое «девальвация» простыми словами.Термин вошел в обиход примерно сто лет назад. Изначально в это понятие вкладывали снижение золотого содержания в единице валюты. Когда золотой стандарт потерял свои позиции, то и к понятию стали выдвигать другие объяснения.

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Метки: девальвация   деньги   интересно   полезно знать   фото   экономика   
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Hexo4uha 51 минуту назад
"2008. Произошло укрепление курса рубля. Это было сделано для того, чтобы привлечь приток иностранных капиталов."
И тут же рухнул. А что еще произошло в 2008? Ой, нефть упала!

"2014. Российская экономика перешла в период стагнации из-за новой экономической и внешнеполитической ситуации."

А что ж такого произошло, что рубль начиная с 2014 девальвировался в 2.5 раза? Дв нефть опять рухнула и больше не поднялась!

Что же делатьб, чтобы нефть приносила столько же рублей для зарплаты рублями россйским гражданам, если в долларах упала вдвое? Девальвируем вдвое! В результате нефть приносит рублей вдвое больше, а люди за весь импорт будут вдвое переплачивать! В результате из нынешнего рубля, потраченного на экономику каждый россяинин дарит экспортерам копеек 60. Поддерживает, так сказать, отечественного экспортера.
А потом этими же, отобранными у самого населения деньгами, этому же населению и платят. Удобно!

"2008. Произошло укрепление курса рубля. Это было сделано для того, чтобы привлечь приток иностранных капиталов." И тут же рухнул. А что еще произошло в 2008? Ой, нефть упала! "2014. Российская экономика перешла в период стагнации из-за новой экономической и внешнеполитической ситуации." А что ж такого произошло, что рубль начиная с 2014 девальвировался в 2.5 раза? Дв нефть опять рухнула и больше не поднялась! Что же делатьб, чтобы нефть приносила столько же рублей для зарплаты рублями россйским гражданам, если в долларах упала вдвое? Девальвируем вдвое! В результате нефть приносит рублей вдвое больше, а люди за весь импорт будут вдвое переплачивать! В результате из нынешнего рубля, потраченного на экономику каждый россяинин дарит экспортерам копеек 60. Поддерживает, так сказать, отечественного экспортера. А потом этими же, отобранными у самого населения деньгами, этому же населению и платят. Удобно!
"2008. Произошло укрепление курса рубля. Это было сделано для того, чтобы привлечь приток иностранных капиталов." И тут же рухнул. А что еще произошло в 2008? Ой, нефть упала! "2014. Российская экономика перешла в период стагнации из-за новой экономической и внешнеполитической ситуации." А что ж такого произошло, что рубль начиная с 2014 девальвировался в 2.5 раза? Дв нефть опять рухнула и больше не поднялась! Что же делатьб, чтобы нефть приносила столько же рублей для зарплаты рублями россйским гражданам, если в долларах упала вдвое? Девальвируем вдвое! В результате нефть приносит рублей вдвое больше, а люди за весь импорт будут вдвое переплачивать! В результате из нынешнего рубля, потраченного на экономику каждый россяинин дарит экспортерам копеек 60. Поддерживает, так сказать, отечественного экспортера. А потом этими же, отобранными у самого населения деньгами, этому же населению и платят. Удобно!
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40k
Andrey 19 минут назад
Девальвация - что это, причины и последствия
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12k
Владислав Грецов Полчаса назад
деревянным он был ,деревянный есть и деревянным будет пока власть не сменится....
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−203
1234567890 Полчаса назад
От этого будет страдать не только простой народ, но и даже крупные банки, типа сбера и ВТБ. Угадайте почему в 2014 году когда все банки потонули, а эти два банка чудом выжили? Благодаря вам россияне. Благодаря вашей кубышке ФНБ. Именно ваша кубышка спасла 2 этих банка и еще несколько даже мелких. Представляете что было бы если сбер или ВТБ рухнули бы? на минуточку это почти 80% россиян клиенты. Но и последствия не заставили себя долго ждать. Пришлось поднимать пенсионный возраст. Т.к во время кризиса также и пенсионный фонд рухнул и покрыть его было нечем, не говоря о индексации, тут выбор либо потонут банки и будет коллапс либо кинуть пенсионеров. Ну и комбинатор всех переиграл.

"Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в эксклюзивном интервью RT на международном инвестиционном форуме в Сочи прокомментировал ситуацию с пенсиями. По его словам, России рано или поздно придется повышать пенсионный возраст, что связано с естественными причинами, в том числе с увеличением продолжительности жизни граждан. Интервью за 2016 год. " Это его слова благодарности россиянам за спасение утопающих банков.


Очень аналогичная ситуация с авиакомпаниями, сейчас они все не закрылись только потому что именно ВЫ оплачиваете им все издержки и убытки. Конечно была одна авиакомпания которая не прогнулась и ее обанкротили. Конкурент Аэрофлоту. Называлась она Трансаэро.

Аналогично и не закрылись еще такие национальные проекты как Газпром и Роснефть. также именно вы оплачиваете им все убытки и по сей день. Это уже давно убыточные проекты т.к санкции их скоро добьют.

Все инвесторы которые якобы приходят сейчас в РФ открывать бизнес это липа и фальсификация, это возвращаются ваши наворованные деньги которые отмывали на кипрских офшорах, Дело в том что сейчас во всем цивилизованном мире даже этим жуликам и ворам нужно доказывать свои доходы и благосостояние иначе им заморозят счета и конфискуют имущество. А они же патриоты и пропагандоны не хотят жить в россиюшке, они хотят жить в загнивающем западе.

И нынешняя девальвация указывает на то что кубышка заканчивается а дыра в бюджете все больше растет. Соответственно корабль пошел ко дну. Я бы вам советовал уезжать отсюда либо запасаться жирком чтобы пережить ближайший коллапс. Кремлеботам советую присматриваться на Украину, где вы насрали и наплевали. Там нужны рабочие руки что бы восстанавливаться да и возможность мотаться на заработки в ЕС.
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16k
Lynx 1234567890 23 минуты назад
Кто первым нажмёт на кнопку? Другого не наблюдается.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 36 минут назад
Девальвация конца 90-х годов прошлого века привела к дефолту 1998 года

Через абзац

Дефолт 98 г привёл к падению курса рубля.

Девальвация 08 и через абзац укрепление рубля в 08

Автор, ты бы уж определился.....
Дальше читать не стал
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7k
arhshed ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Не стреляйте в копирайтера, он креативит как умеет
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29k
Элек Мек Час назад
Вывод таков - полная жопа.
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☣️Месть печенегов☣️ Элек Мек Полчаса назад
Все хорошо, прекрасная маркиза!
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