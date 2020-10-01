Девальвация - что это, причины и последствия

Чтобы лучше понять, что такое девальвация, рассмотрим примеры. В России несколько раз стоимость рубля оказывалась минимальной.



1897 год. Была проведена реформа, следствием котором стала скрытая девальвация.

1961 год. Девальвация стала опять следствием проведенной реформы. Отличительной характеристикой стал обмен старых денег на новые.

1998. Дефолт стал причиной резкого обесценивания рубля. Следствием стала невозможность в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства.

2008. Произошло укрепление курса рубля. Это было сделано для того, чтобы привлечь приток иностранных капиталов.

2014. Российская экономика перешла в период стагнации из-за новой экономической и внешнеполитической ситуации.

В 2016 году в стране сохранялись признаки девальвации, поэтому остаются предпосылки для обесценивания рубля. К ним относятся:



Снижение цен на энергоносители. Цена нефти приблизилась к отметке в 30 американских долларов. Программа собственного производства для импортозамещения не развивается должным образом.

Сохранение санкционной политики в отношении России, разрыв сотрудничества с некоторыми другими странами, например, с Турцией.

По мнению некоторых экспертов, падение цены на нефть до 20 долларов приведет к тому, что страны, занимающиеся ее добычей, сократят объемы. Это повлечет увеличение спроса и рост цен.