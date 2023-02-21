Учёные показали, как быстро у акул заживают раны

Неизвестно, что стало причиной такого повреждения, но такая регенерация удивляет. Чаще всего такое получается в ходе конфликтов с сородичами, или, например, во время спаривания, когда самец агрессивен и может укусить самку. Из-за этого у самок акул кожа в два раза толще, чем у самцов.

"Учитывая, что у большинства акул острые зубы, такой укус приводит к значительным ранам у самки. Но благодаря их способности к заживлению, обычно такие раны зарастают быстро и без каких-либо инфекций," - говорит исследователь акул Махмуд Шивджи.