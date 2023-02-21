Учёные показали, как быстро у акул заживают раны

Белые акулы находятся на вершине пищевой цепочки в океане, но их жизнь несладка - у них тоже бывают травмы и сильные повреждения. Однако, из-за уникальной особенности даже самые страшные раны на их теле заживают сравнительно быстро. Учёные показали один яркий пример.
Хотя большие белые акулы находятся на вершине пищевой цепочки в океане, их жизнь тоже несладка - они порой получают травмы или сильные повреждения, например, в борьбе с добычей или другими акулами. Однако, белые акулы обладают одной способностью, которая не перестаёт нас удивлять - даже самые крупные раны на их теле могут сравнительно быстро залечиваться почти с хирургической точностью.
Недавно специалисты сравнили, как выглядит повреждённый спинной плавник большой белой акулы, обнаруженной у берегов Массачусетса, США. В 2017 году плавник этой особи был сильно повреждён - казалось, он уже не восстановится. Но недавно учёные вновь сделали снимки этой акулы, и обнаружили, что плавник как будто исправили хирурги - он почти полностью восстановился. Этими снимками поделились исследователи из заповедника Атлантических белых акул. На первом фото - снимок 2017 года, на втором (фото ниже) - 2022.
Неизвестно, что стало причиной такого повреждения, но такая регенерация удивляет. Чаще всего такое получается в ходе конфликтов с сородичами, или, например, во время спаривания, когда самец агрессивен и может укусить самку. Из-за этого у самок акул кожа в два раза толще, чем у самцов.
"Учитывая, что у большинства акул острые зубы, такой укус приводит к значительным ранам у самки. Но благодаря их способности к заживлению, обычно такие раны зарастают быстро и без каких-либо инфекций," - говорит исследователь акул Махмуд Шивджи.
Возможно, способность акул к такому заживлению досталась им от предков. Такой способностью обладают многие виды акул и скатов. Особенно быстро восстанавливаются повреждения у черноперых и китовых акул - у последних 90% поражённых тканей может восстановиться всего за 35 дней. Для сравнения - у рифовых акул такой же процесс заживления может занять полгода.
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