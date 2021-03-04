Памятник погибшим от ковида медикам

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на день раньше объявленной даты открыл памятник медикам, погибшим от коронавируса.
Я не считаю себя тонким ценителем с идеальным вкусом, но памятник, посвященный такому печальному поводу, на мой взгляд, должен выглядеть иначе. А выглядит он вот так.
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Никогда не думал, что скажу такое, но, лучше бы поручили эту работу Зурабу Церетели.....
Авторский пост
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Метки: памятник скульптура факты
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Прилюдно высечь автора этого "памятника" и посадить чиновников, давших добро на установку этого образчика дегенеративного искусства.
Как еще одна малая архитектурная форма - было бы норм. Есть Чижик, есть Швейк... был бы еще Грустный ангел.. каждый грустил бы рядом с ним о чём-то своем....
Но "мемориал" погибшим медикам - это, извините, полевок в душу!!
Дорогие медики, простите нас, питерцев, за нашего идиота градоначальника!!
Спасибо Вам за Ваш труд!!!
2. Это не его работа. Скульптура «Печальный ангел» - работа петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса 14 мая 2020 года.