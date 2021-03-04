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Памятник погибшим от ковида медикам

Памятник погибшим от ковида медикам (3 фото)

Автор:
04 марта 2021 11:09
Метки: памятник   скульптура   факты   
657
3
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на день раньше объявленной даты открыл памятник медикам, погибшим от коронавируса.
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Метки: памятник   скульптура   факты   
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958
muhandes 2 часа назад
Пейсы забыли приделать
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13
Maria P. Минуту назад
Да это же Лингвини из Рататуя один в один.
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36k
Вепс 17 минут назад
Я смотрю современные скульпторы рукожопы те ещё. Такое позорище , аж писец.
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4k
Квизо 18 минут назад
Как же скульптор презирал медиков...
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14k
Мария Коненкова Полчаса назад
С последним абзацем полностью соглашусь. Гребаный пипец...
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365k
Алексей 44 минуты назад
это полный ппц.а на последней фотке автор сего "шедевра" ?
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6k
Lev Asriev Автор поста Алексей 40 минут назад
Нет, автор погиб от ковида. Видимо это и послужило мотивацией, утвердить эту скульптуру, отставиви в сторону вкус, этику и мораль. Чиновники-такие чиновники.
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20k
Mike Miller Час назад
А нос с горбинкой чтобы что подчеркнуть?
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19k
ПаганецЪ Час назад
Это не памятник, это оскорбление.
Прилюдно высечь автора этого "памятника" и посадить чиновников, давших добро на установку этого образчика дегенеративного искусства.
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18k
Lesha86 ПаганецЪ 47 минут назад
Насколько я понял, автор этого памятника уже помер.
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19k
ПаганецЪ Lesha86 9 минут назад
Ну, значит, поставить сие "произведение" ему надгробным памятником.
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6k
Garpia121 Час назад
Такой памятник не для художников "я так вижу". Испанский стыд.
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54k
Алекс Юстасов Час назад
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23k
Max Shtirlic 2 часа назад
Я хренею, дорогая редакция!!!!

Как еще одна малая архитектурная форма - было бы норм. Есть Чижик, есть Швейк... был бы еще Грустный ангел.. каждый грустил бы рядом с ним о чём-то своем....
Но "мемориал" погибшим медикам - это, извините, полевок в душу!!
Дорогие медики, простите нас, питерцев, за нашего идиота градоначальника!!

Спасибо Вам за Ваш труд!!!
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Весь шум вокруг этого памятника лишь добавляет ему хайпа, как это было с Аленкой.
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6k
Lev Asriev Автор поста BillyBonzz Час назад
А ты уверен, что предназначение подобного памятника-это хайп?
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1k
Николай BillyBonzz Час назад
в итоге Аленку убрали, может и этот так же уберут
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20k
BillyBonzz Николай 13 минут назад
Аленку увидела и знает о ней теперь вся страна, благодаря этому хайпу. А так бы стояла она себе и по сей день в этом Воронеже и ни кто кроме воронежцев о ней бы не знал.
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
А почему в смирительной рубашке?
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6k
Кружок 2 часа назад
с "Алёнкой" точно не сравнится
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0
Александр Внучкин 2 часа назад
Аленка, теперь ангел. Где скульпторы? Теперь этому учат?
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0
Александр Внучкин 2 часа назад
Что происходит в России? Аленка теперь
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5k
hhwost 2 часа назад
ну шо, какие времена - такие песни
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Мда. Чуствуется рука маэстро Церетелли. Видно, недоплатили ему, и он решил отомстить.
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22k
Vazari Frank Borman 2 часа назад
1. Церетели пишется с одной "л"
2. Это не его работа. Скульптура «Печальный ангел» - работа петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса 14 мая 2020 года.
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10k
кира 2 часа назад
Это насмешка? Произошла трагедия, сотни врачей, медсестер, санитаров отдали свои жизни, спасая больных. И ЭТО память о них? Эта фигурка может служить развлечением для гуляющих, порезвиться, пофоткаться... Если власти города хотели показать свое пренебрежение к погибшим, то да, им это удалось.
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11k
Serg2001 2 часа назад
Не... Чего-то я в этом мире перестал догонять...
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