"Ипотечники": в Благовещенске установили памятник, над которым потешаются местные жители

- «Не пойму, из какого племени они? Жесткие пропорции, конечно»,

- «Ощущение, что это жертвы Бухенвальда»,

- «Идея неплохая, но не с тощими фигурами»,

- «Полное нарушение пропорций тела, никакой утонченности. Девушка будто лысая и не сразу поймешь вообще, что это девушка. Идея прекрасная – реализация на тройку»,

- «Посмотрите памятники влюбленным в других городах, много красивых и интересных, а на этот смотреть не хочется. Сначала даже не поняла где парень, а где девушка. Хорошо, когда город преображается, только можно всё-таки эскизы на голосование выставлять чтоб потом недовольных было меньше»,

- «Это дети Аленки? Что с пропорциями тела? Они откуда? С концлагеря?»,

- «Все ничего, но почему они лысые?»

- «Студент должен быть голодным! Но не до такой же степени. Что с руками и телами, не понимаю…»