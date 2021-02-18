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"Ипотечники": в Благовещенске установили памятник, над которым потешаются местные жители

"Ипотечники": в Благовещенске установили памятник, над которым потешаются местные жители (4 фото)

Автор:
18 февраля 2021 08:47
Сообщество : Жить в России
Метки: благовещенск   искусство   памятник   реакция соцсетей   скульптура   смешно   
2813
4
Эта скульптура по идее должна символизировать влюбленных, а на деле выглядит так безнадежно и пугающе, что благовещенцы устали придумывать ассоциации, которые рождаются при взгляде на арт-объект.

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Метки: благовещенск   искусство   памятник   реакция соцсетей   скульптура   смешно   
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24  комментария
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а это Феодосия , тут вообще без слов все понятно
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1k
Роман Машков 7 минут назад
это что пережившие Освенцим?????
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38k
Войнов Полчаса назад
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2k
Trilik 41 минуту назад
Скульптурная композиция "Диалог", Витебск. Очень хочется назвать "Рукожопожатие".
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3k
Hugo_RnD Trilik 36 минут назад
интересно, это у них и головы, и руки из сиделки растут или автор что-то другое имел ввиду?
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253
Виктор 47 минут назад
Памятнику место у хосписа .
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6k
Денис 48 минут назад
Да это же дети Алёнки
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67
Юрий Час назад
Нормальная скульптура, видно что мальчик и девочка и все у них путем, хоть и изображены символично... А Аленка жутковатая.
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67
Юрий Час назад
Ну анорексичные конечно, но не настолько что-бы пугаться, скорее забавно )))
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2
Popson 2 часа назад
Студенты ???
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56k
Александр Ломовицкий Popson 2 часа назад
скорей всего веганы
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2
Popson Александр Ломовицкий 2 часа назад
Одно другому не мешает ...
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а это Омск , это наша история .
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67
Юрий Александр Ломовицкий Час назад
Петр и Февронья, это вообще жесть. Страшненькая для современника сказка. Я бы на памятник нацепил ограничение по возрасту.
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197
strepaf Александр Ломовицкий 46 минут назад
Эти памятники неинтересные ни разу.
Одинаковые.
А в во многих городах просто серийная штамповка.
Калуга, Тула, Ярославль, Тольятти, Волгоград, Уфа, Пенза (можете еще погуглить)... Там фантазии не хватило.
Так лучше уж такие худосочные. ))
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3k
Andy 2 часа назад
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
влюблённые нарколыги
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
вот в моем городе памятник влюбленным молодым людям , застенчивые сидят рядов и как бы не смотрят даже друг на друга но чувствуется что они близки и ловят каждый вдох друг друга едва ощутимое тепло рядом сидящего объекта влюбленности ..
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964
Константин Александр Ломовицкий 44 минуты назад
не увидел ничего такого. вот, если, хотя-бы смотрели в одну сторону...
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
вот памятник влюбленным в Геленджике . и символично под ногами весь мир а для них не существует ничего вокруг только возлюбленный. реально хороший памятник
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4k
elllfa Александр Ломовицкий 24 минуты назад
Ну... в Геленджике много чего есть хорошего...
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1k
Radugananebe 2 часа назад
А еще с трудом понятно, кто из них мальчик.
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39k
Александр Radugananebe 2 часа назад
Чего там непонятного - в юбке мальчик
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Чет худые чересчур.
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