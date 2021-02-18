"Ипотечники": в Благовещенске установили памятник, над которым потешаются местные жители

Эта скульптура по идее должна символизировать влюбленных, а на деле выглядит так безнадежно и пугающе, что благовещенцы устали придумывать ассоциации, которые рождаются при взгляде на арт-объект.
Не успели в России как следует перемыть косточки нововоронежской Аленке (кстати, памятник недавно продали - слышали об этом?), как образовался новый инфоповод из той же сферы. В Благовещенске перед Днем всех влюбленных установили скульптуру, испугавшую своим видом местных жителей.
Арт-объект, изображающий влюбленную пару, появился у пруда в парке Дружбы , и тут же разделил жителей города на два лагеря - поклонников и недоброжелателей современного искусства. Избыточная худоба и с трудом угадываемый гендер бронзовых девушки и юноши изумили благовещенцев, которые на эпитеты не поскупились.
- «Не пойму, из какого племени они? Жесткие пропорции, конечно»,
- «Ощущение, что это жертвы Бухенвальда»,
- «Идея неплохая, но не с тощими фигурами»,
- «Полное нарушение пропорций тела, никакой утонченности. Девушка будто лысая и не сразу поймешь вообще, что это девушка. Идея прекрасная – реализация на тройку»,
- «Посмотрите памятники влюбленным в других городах, много красивых и интересных, а на этот смотреть не хочется. Сначала даже не поняла где парень, а где девушка. Хорошо, когда город преображается, только можно всё-таки эскизы на голосование выставлять чтоб потом недовольных было меньше»,
- «Это дети Аленки? Что с пропорциями тела? Они откуда? С концлагеря?»,
- «Все ничего, но почему они лысые?»
- «Студент должен быть голодным! Но не до такой же степени. Что с руками и телами, не понимаю…»
- «Ощущение, что это жертвы Бухенвальда»,
- «Идея неплохая, но не с тощими фигурами»,
- «Полное нарушение пропорций тела, никакой утонченности. Девушка будто лысая и не сразу поймешь вообще, что это девушка. Идея прекрасная – реализация на тройку»,
- «Посмотрите памятники влюбленным в других городах, много красивых и интересных, а на этот смотреть не хочется. Сначала даже не поняла где парень, а где девушка. Хорошо, когда город преображается, только можно всё-таки эскизы на голосование выставлять чтоб потом недовольных было меньше»,
- «Это дети Аленки? Что с пропорциями тела? Они откуда? С концлагеря?»,
- «Все ничего, но почему они лысые?»
- «Студент должен быть голодным! Но не до такой же степени. Что с руками и телами, не понимаю…»
Подобные отзывы в Инстаграм и других соцсетях соседствовали с более нейтральными. Некоторые жители Благовещенска посчитали скульптуру неплохой и даже интересной, заметив, что всем угодить невозможно, и всегда найдутся те, кому ничего не нравится.
А пока эти "дети Аленки" постепенно становятся местной достопримечательностью и любимцами молодежи, которые спешат сфотографироваться с новым памятником.
А пока эти "дети Аленки" постепенно становятся местной достопримечательностью и любимцами молодежи, которые спешат сфотографироваться с новым памятником.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Норильске такое называется "середина мая": в соцсетях удивляются паникующим из-за снега москвичам
- Художник из Польши создаёт потрясающие скульптуры из металлолома
- Ни дня без новояза: Медведев заявил, что во всех бедах России виноват "разнотык"
- Смешные мемы от художников прошлого
- Рогозин пострелял из пистолета и рассмешил соцсети
56
Понравилось56
Новости партнёров
Загрузка...
Одинаковые.
А в во многих городах просто серийная штамповка.
Калуга, Тула, Ярославль, Тольятти, Волгоград, Уфа, Пенза (можете еще погуглить)... Там фантазии не хватило.
Так лучше уж такие худосочные. ))