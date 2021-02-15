Женщина с 19 судимостями устроила дебош в отделе полиции

Задержанная кемеровчанка устроила для полицейских шоу с канканом, отборными ругательствами и плевками. Женщина имеет 19 судимостей за кражи и является злостной нарушительницей общественного порядка.
Ее задержали по подозрению в краже мобильного телефона, но скорее всего к этому обвинению может добавиться и оскорбление представителя власти, а также неповиновение законным требованиям полиции. Вдобавок, она подделала пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно ездить на автобусах
На время расследования подозреваемая взята под стражу.
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А нужен ли такой человек обществу? Я готов понять одну ошибку, две... но уже со скрипом. А дальше? Дальше как с правами в советское время, лишать права жить в том самом обществе, против которого выступаешь таким образом.
Бороться надо не с инакомыслием, тут как раз толчок к развитию общества. Бороться надо с реальными преступниками.
У неё такой образ жизни - гнить язвой на теле общества.
Для неё это нормально.
С её позиции именно ты - неправильный, а она - хорошая.
Это как цыгане, которые тысячу лет не сеяли-не пахали, а только воровали.
Для них - все нормально, правильно живут.
В штатах лучше система. Там тебе не дают столько "шансов" исправиться. Третья судимость за мелкое воровство может повлечь пожизненное.
Быдло - оно моё.
Средний род.
А встречал и после одного двух сроков которые твердо решили завязать ибо кое что поняли . Нет ангелами они не стали , только вот твердо решили больше закон не приступать, благо за время сидения успевали изучить законодательство РФ .
Ну а поводу19 судимостей у нас рецидив таки наказывается , но имеет предел , а надо что бы предела не было, 1 раз украл год, второй 2 года, третий 4 итд.