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Женщина с 19 судимостями устроила дебош в отделе полиции

Женщина с 19 судимостями устроила дебош в отделе полиции (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 февраля 2021 13:51
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   дебош   кемерово   мвд   полиция   
1882
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Задержанная кемеровчанка устроила для полицейских шоу с канканом, отборными ругательствами и плевками. Женщина имеет 19 судимостей за кражи и является злостной нарушительницей общественного порядка.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   дебош   кемерово   мвд   полиция   
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45  комментариев
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1k
Максим 2 часа назад
19 судимостей и человек на свободе. Ещё и смело может заявлять, что раз на свободе, то совесть чиста.
А нужен ли такой человек обществу? Я готов понять одну ошибку, две... но уже со скрипом. А дальше? Дальше как с правами в советское время, лишать права жить в том самом обществе, против которого выступаешь таким образом.
Бороться надо не с инакомыслием, тут как раз толчок к развитию общества. Бороться надо с реальными преступниками.
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1k
eddie 5 минут назад
Зачем таких особей выпускать из тюрьмы? Или нам всем плохо и скучно без неё?
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589
Дмитрий 7 минут назад
Я считаю, что необходимо ограничить количество судимостей у человека на свободе. Например, вместо 4-го срока дают пожизненное и в спец.колонию за полярный круг. Ну какой смысл обществу от такого человека?
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−46
6xp 16 минут назад
Михаил - сосём ху-ю пу-ю . не отвлекаемся, не чавкаем ... цивилизованный вы наш
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327
Собака 19 минут назад
Чья малышка?
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−23
Andrey Yermakov 20 минут назад
В печь ее...
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9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 21 минуту назад
"Женщина с 19 судимостями"
В штатах лучше система. Там тебе не дают столько "шансов" исправиться. Третья судимость за мелкое воровство может повлечь пожизненное.
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692
Hornet 36 минут назад
А в Кемерово масочный режим отменен уже?
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3k
Андрей 51 минуту назад
Вы просмотрели краткий выпуск программы "В Мире животных" ))
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151
*опа 57 минут назад
А где вы здесь женщину увидели?
Быдло - оно моё.
Средний род.
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−46
6xp 59 минут назад
А ЧУРКИНА ЗАЧЕМ ПРИПЛЕЛИ ? ПРИ ВСЕЙ НЕНАВИСТИ К РЕЖИМУ ПИНОЧЕТА ПУЙЛА ПЕРВОГО , ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ...
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−46
6xp Час назад
ПУТЛЕРОВСКИЙ ЭЛЕКТОРАТ ! ...
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4k
Михаил 6xp 40 минут назад
У Путина электорат цивилизованный, думающий головой. А ты и это чудовище, есть обычный биомусор, электорат навального
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5k
klop 6xp 8 минут назад
Зачем врать. Такая обычно навальнят рожает которые как она прыгает на полицейских.
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1k
Павел Коваленко Час назад
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116
Vasily Shevtsov Час назад
а чё такого? на митинги не ходит, фонариком не светит. чего привязались к россиянке??
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3k
Lola Vasily Shevtsov 14 минут назад
Неее, была. Отмечалась, печеньки получила.
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2k
Serhio Konyakoff Час назад
Государство,к тебе обращаюсь!Вот на@уй таких держать на свободе!?Она же всю свою жизнь мешает жить нормальным людям!Постройте где-нибудь в отсталом районе электростанцию и вместо топлива топите вот такой мразью.Хоть какая-то от них польза будет.
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64
Племянник Путина Час назад
ну какая колония? вывести во двор и пристрелить.
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19k
BillyBonzz Час назад
В этом вся суть нашей исправительной системы. Наша система ФСИН и уголовная среда, царящая в местах заключения, лишь озлобляет человека, не перевоспитывая его а делая лишь еще больше обозленным и ненавидящим общество. Поэтому они после выхода идут мстить этому обществу , воры идут на новую кражу, грабители на грабеж, насильники идут на новое изнасилование.
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1k
Виталий Касандров BillyBonzz Час назад
Ну как бы встречал таких уродов и до отсидки. в основном из-за воспитания ибо родители такие же .
А встречал и после одного двух сроков которые твердо решили завязать ибо кое что поняли . Нет ангелами они не стали , только вот твердо решили больше закон не приступать, благо за время сидения успевали изучить законодательство РФ .
Ну а поводу19 судимостей у нас рецидив таки наказывается , но имеет предел , а надо что бы предела не было, 1 раз украл год, второй 2 года, третий 4 итд.
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20k
Батончик с маком Час назад
а где женщина? сняли какую-то обезьяну неизвестной породы
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70k
Смешная собачка. Час назад
Без бухла в тюрьме может на зубы себе заработает..
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19k
BillyBonzz Час назад
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11k
Юрий Николаевич 2 часа назад
В турму захотела. Там ужин, макароны, а на воле ни кто на халяву не накормит, не оденет. Работать надо, а не умеет, да видимо и не хочет.
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