Женщина с 19 судимостями устроила дебош в отделе полиции

Ее задержали по подозрению в краже мобильного телефона, но скорее всего к этому обвинению может добавиться и оскорбление представителя власти, а также неповиновение законным требованиям полиции. Вдобавок, она подделала пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно ездить на автобусах