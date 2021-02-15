"Любви все звания покорны": полицейский сделал предложение прямо в участке

Начальник пункта полиции "Лесная Поляна" в Кемерово старший лейтенант Григорий Степанов зашёл с огромным букетом и кольцом во время планёрки к своей возлюбленной – лейтенанту Ирине Гончаровой.



Девушка не сразу поняла, почему коллеги стали её снимать на видео. Но когда обернулась и увидела Григория, стоящего на колене, то сказала "да".