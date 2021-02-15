"Любви все звания покорны": полицейский сделал предложение прямо в участке

В Кемерово старший лейтенант полиции сделал предложение своей девушке на рабочем месте.
Начальник пункта полиции "Лесная Поляна" в Кемерово старший лейтенант Григорий Степанов зашёл с огромным букетом и кольцом во время планёрки к своей возлюбленной – лейтенанту Ирине Гончаровой.
Девушка не сразу поняла, почему коллеги стали её снимать на видео. Но когда обернулась и увидела Григория, стоящего на колене, то сказала "да".
Девушка не сразу поняла, почему коллеги стали её снимать на видео. Но когда обернулась и увидела Григория, стоящего на колене, то сказала "да".
Пользователи соцсетей, хоть и умилились истории, но были полны сарказма:
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Не вербуют в ОМОН,
То ли ростом не вышел,
То ли умом,
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Хотелось романтики,
А дали в руки дубину.