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"Любви все звания покорны": полицейский сделал предложение прямо в участке

"Любви все звания покорны": полицейский сделал предложение прямо в участке (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 10:06
Сообщество : Жить в России
Метки: день святого Валентина   кемерово   полиция   предложение руки и сердца   свадьба   участок   
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В Кемерово старший лейтенант полиции сделал предложение своей девушке на рабочем месте.

Источник:

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Метки: день святого Валентина   кемерово   полиция   предложение руки и сердца   свадьба   участок   
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1k
ALEX 41 минуту назад


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19k
BillyBonzz Полчаса назад
Не берут в ФСБ,
Не вербуют в ОМОН,
То ли ростом не вышел,
То ли умом,
В зеркале видит он кислую мину:
Хотелось романтики,
А дали в руки дубину.
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20k
Батончик с маком Полчаса назад
а чё он без перчаток?
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30k
Alex 52 минуты назад
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