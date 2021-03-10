FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4606 постов • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Автобусная романтика: водитель сделал предложение своей даме прямо на рабочем месте

Автобусная романтика: водитель сделал предложение своей даме прямо на рабочем месте (3 фото)

Автор:
10 марта 2021 10:38
Сообщество : Истории
Метки: автобус   англия   влюблённые   предложение руки и сердца   свадьба   транспортная компания   
380
3
История из жизни простых людей растрогала англичан и зарядила положительными эмоциями.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: автобус   англия   влюблённые   предложение руки и сердца   свадьба   транспортная компания   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Плагиатор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография
4k
Показать ещё
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Кошку, решившую прокатиться зайцем, сняли с крыши скоростного поезда Кошку, решившую прокатиться зайцем, сняли с крыши скоростного поезда "Любви все звания покорны": полицейский сделал предложение прямо в участке "Любви все звания покорны": полицейский сделал предложение прямо в участке Бездомной паре устроили свадьбу-сюрприз после 24 лет совместной жизни Бездомной паре устроили свадьбу-сюрприз после 24 лет совместной жизни 30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом 30 свадеб, которые неминуемо кончатся разводом Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса!
3
125
Ушёл Капитан, снять шляпы, поднять паруса!
Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана
6
192
Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Рифмы из соцсетей
0
2
Рифмы из соцсетей
Почему ПЦР-тест может давать ложный результат при коронавирусной инфекции?
0
7
Почему ПЦР-тест может давать ложный результат при коронавирусной инфекции?
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#животные#природа#кино#подборка#автомир#Разное#8 марта#настроение
#фото#Россия#люди#история#приколы#автомобили#дтп#Украина#знаменитости#позитив
#прикол#факты#интересно#дети#СССР#картинки#истории#красота#комментарии#сша

На что жалуетесь?

Вернуться