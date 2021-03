Крис Окли стал работать в транспортной организации в 2016 году, а его возлюбленная Фиона – через три года.



Женщина сразу приглянулась водителю. И он обратил на себя внимание дамы, когда предложил поменяться графиком, которым была недовольна Фиона. После этого они подружились и вскоре полюбили друг друга.



Через 6 месяцев Крис уже знал, что с готов с Фионой прожить до конца своих дней. Он хотел сделать предложение в романтическом путешествии, но пандемия спутала все планы. Тогда мужчина решил "покреативить" и договорился с начальством автобусного парка.



2 марта мужчину якобы вызвали на учебные курсы, где он подготовил один из автобусов, выведя на табло фразу Will you marry me? (Выйдешь за меня?). Фиона, придя на работу, получила предложение руки и сердца. Женщина обрадовалась сюрпризу и ответила согласием: "Мы так счастливы, что это подняло всем настроение. Особенно с учетом того, что все так тяжело переживают пандемию".