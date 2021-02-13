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Как отапливались церкви в старину? Дымохода не видел ни у одной

Как отапливались церкви в старину? Дымохода не видел ни у одной (4 фото)

Автор:
13 февраля 2021 11:48
Метки: деревянное зодчество   история   отопление   церкви   
1426
4
Вот вы видели хоть у одного храма на крыше трубу, через которую выходил бы дым от печи?
Я тоже не видел, а других способов отопления, которые были доступны человеку в те времена, не знаю. Тогда как отапливались церкви в старину на Руси? Не может же такого быть, что на морозе -40 все прихожане мерзнуть должны были.
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Метки: деревянное зодчество   история   отопление   церкви   
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Ego sum qui sum Час назад
так бабок нагонят и греются
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7k
Курык Марий™ 14 минут назад
У меня есть несколько иная информация.
Подвал под церковью, по осени, полностью забивали дровами. Никаких дымоходов и каналах в стенах. Поджигали с одного конца и запечатывали до весны. Медленное безкислородное горение, скорее - тление. По такому же принципу, в средневековой Европе изготавливали древесный уголь, типа того, который мы сейчас покупаем для шашлыков и барбекю. В сказке про угольщика Питера Мунка, в принципе, описана вся технология.
Всю зиму, каменные, а иногда чугунные полы церкви, оставались тёплыми. Материал стен самого храма был не важен. Полная пожаробезопасность и никакого дыма и копоти.
Кстати, именно от этого способа "запечатывания" огня появилось слово "печать". Однокоренное со словом печь.

"Кстати, в Древнем Риме такую систему отопления тоже знали и даже ей пользовались несмотря на довольно мягкий средиземноморский климат."
© Fishki.net
А вот в Риме, как раз использовали, описанную мной систему.
И климат тут совсем не причём. Такими топками, с "горячим полом" и круглосуточно-круглогодичным отоплением, в том числе и ванн с бассейнами, оборудовали знаменитые римские "Термы"! Общественные бани, если по-нашему...
Никаких дымоходов и техобслуживание раз в 3 месяца.
П.С.:
Художественный уголь для рисования, по сей день изготавливают путём сжигания берёзовых "палочек" без доступа кислорода.
Можете попробовать сами изготовить дома для детского творчества:
В консервную банку насыпьте обычного речного песка без мусора. Воткните берёзовых щепок оструганных под карандаш, плотно запечатайте, и на пару часов в духовку на 200-250 градусов. Конссервную банку можно заменить фольгой, глиной или высокотемпературным герметиком. ВАЖНА герметичность!!!
Получившийся уголь должен звенеть. Это говорит о качестве продукта...
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