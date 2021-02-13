Как отапливались церкви в старину? Дымохода не видел ни у одной

Под храмом было помещение, где топилась небольшая печь. Белокаменные храмы на Руси часто были довольно компактных размеров (та же Нередица или храм Покрова на Нерли, как пример размера строившихся в те времена церквей), поэтому много тепла для их отопления не требовалось.



В стенах храма были проложены каналы, по которым проходил теплый воздух от печи. С помощью такой капиллярной системы, опоясывавшей весь храм, и нагревалось внутреннее пространство.



Позже в 19 веке военный инженер Амосов усовершенствует эту старинную технологию, и использует ее для отопления Зимнего Дворца в Петербурге. Амосовский калорифер, конечно, был более сложной и совершенной системой, чем та, что использовалась в русских храмах 12-15 веков, но принцип один и тот же.



Кстати, в Древнем Риме такую систему отопления тоже знали и даже ей пользовались несмотря на довольно мягкий средиземноморский климат.