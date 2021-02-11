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Сообщество Без кота и жизнь не та 810 постов • 363 подписчика подписаться
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Кота на две недели забыли в пустом самолете

Кота на две недели забыли в пустом самолете (5 фото)

Автор:
11 февраля 2021 08:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   животные   забыли   история   кот   кот в самолете   самолет   фото   
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В аэропорту Тель-Авива был найден кот, которого кто-то из пассажиров забыл в самолете.
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Метки: Питомец   животные   забыли   история   кот   кот в самолете   самолет   фото   
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9k
котегRUS 2 часа назад
Молодец котейка!
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488
Alex 7 минут назад
90% фейк. Почему то в Израиле про это не слышали.
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12k
Сергей 9 минут назад
Как можно забыть котейку? Это же, млять, не пакетик с орешками
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492
Владимир 24 минуты назад
Был случай, когда престарелая хозяйка умерла в своей квартире. И её котики, в количестве семи штук ей питались почти пол-года. Потом уже когда обнаружили, от неё там был один скелет. А котики начали есть друг-друга. Не помню сколько и чего там. Но выжило то ли три, то ли четыре кота(((
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12k
seller-k Полчаса назад
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738
Александр Туманов 39 минут назад
Засрал там поди всё.
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80k
Taras Kozalupko 46 минут назад
Ну психанул котэ, погрыз маленько
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151
Ivan Shotgun 52 минуты назад
Почему не показали как теперь выглядят тапки пилота ?
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76
Евгений Демидов Час назад
Remove before flight. У меня такая ленточка в качестве брелка на ключах висит. А котэ молодец конечно. Продержался. Наверняка там и жарища не слабая в закрытом самолёте днём.
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2k
DyadyaSasha Час назад
Непонятно. Как такое вообще возможно? Это же не ручка или кепка которую можно потерять и не заметить. Люди брали его на самолёт, а потом не поняли что котейка пропал?
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17k
babuby DyadyaSasha 41 минуту назад
Да вылез из переноски/сумки, и пошёл гулять.
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