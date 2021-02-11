Кота на две недели забыли в пустом самолете

В аэропорту Тель-Авива был найден кот, которого кто-то из пассажиров забыл в самолете.
Интернет, который уже давно покорился котикам, хранит в себе множество мемов и картинок, иллюстрирующих, что у этих славных пушистиков в запасе без малого 9 жизней. Но оказалось, что и в реальном мире можно найти доказательство живучести усатых товарищей.
В Тель-Авиве, в аэропорту Бен-Гурион был найден котик, которого забыл кто-то из пассажиров прямо в самолёте. Пушистика обнаружили сотрудники аэропорта, и не абы где, а в кабине пилота!
В Тель-Авиве, в аэропорту Бен-Гурион был найден котик, которого забыл кто-то из пассажиров прямо в самолёте. Пушистика обнаружили сотрудники аэропорта, и не абы где, а в кабине пилота!
Специальный гость в кабине пилота, которого не ожидал увидеть никто
Рыжий товарищ едва ли сумел бы пробраться в самолёт самостоятельно, что позволило сотрудникам аэропорта догадаться, что котика просто забыли забрать после полёта.
Последний раз боинг следовал в Дубай 24 января и с тех пор оставался в аэропорту. Котика случайно заметили в окне кабины пилота только 7 февраля. А это значит, что бедолага провёл без еды и воды 14 дней!
Последний раз боинг следовал в Дубай 24 января и с тех пор оставался в аэропорту. Котика случайно заметили в окне кабины пилота только 7 февраля. А это значит, что бедолага провёл без еды и воды 14 дней!
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Кота обнаружили отдыхающим у лобового стекла кабины пилота
Несмотря на столь долгое заточение, котик остался цел и невредим. Сотрудники аэропорта поспешили высвободить пушистика и убедиться в том, что его здоровью ничего не угрожает.
Состояние котика весьма и весьма хорошее, чего нельзя сказать о кабине пилота, где расположился маленький сорванец. Оказалось, что усатый пассажир на славу поработал зубками и коготками. Ну а что вы хотели, нужно ведь было ему питаться хоть чем-то долгие две недели!
Состояние котика весьма и весьма хорошее, чего нельзя сказать о кабине пилота, где расположился маленький сорванец. Оказалось, что усатый пассажир на славу поработал зубками и коготками. Ну а что вы хотели, нужно ведь было ему питаться хоть чем-то долгие две недели!
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