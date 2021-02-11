Кота на две недели забыли в пустом самолете

Несмотря на столь долгое заточение, котик остался цел и невредим. Сотрудники аэропорта поспешили высвободить пушистика и убедиться в том, что его здоровью ничего не угрожает.



Состояние котика весьма и весьма хорошее, чего нельзя сказать о кабине пилота, где расположился маленький сорванец. Оказалось, что усатый пассажир на славу поработал зубками и коготками. Ну а что вы хотели, нужно ведь было ему питаться хоть чем-то долгие две недели!