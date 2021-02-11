2700-летний крем для лица из «лунного молока»

Дальнейший анализ подтвердил, что карбонат был моногидрокальцитом, формой карбоната кальция, который может быть получен из образований известняковой пещеры. Это кремово-белое вещество называется «лунное молоко», и авторы исследования предполагают, что его присутствие в креме, вероятно, имело отношение к «культу пещеры даосской школы». Некоторые пещеры считались священными даосскими местами, что могло привести к открытию, духовной ценности и косметическому использованию лунного молока.



Дополнительным практическим преимуществом является то, что карбонат кальция хорошо поглощает пот и жир, что могло придавать крему матирующего эффекта. Отбеливание кожи было культурно популярным в этот период истории Китая, и пастообразный оттенок лунного молока выполняет эту функцию. Исходя из этих факторов, лунное молоко, вероятно, использовалось как из-за его косметических, так и мистических свойств.



Герметичная крышка сосуда помогала сохранять в креме животные жиры. Учёные, проанализировав жир и соотношение пальмитиновой и стеариновой кислот, предполагают, что он был получен от жвачных животных, таких как корова. Также эксперты предполагают, что эти коровы были одомашнены, выращены в загонах на строгой диете из проса, поскольку условия этой местности благоприятствуют выращиванию данной зерновой культуры. Это открытие также помогает пролить свет на то, как велось сельское хозяйство в Жуй, ведь об этом почти нет никаких исторических записей. Животный жир, скорее всего, использовался как для приготовления крема из лунного молока, так и из-за его увлажняющих свойств.