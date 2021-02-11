FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Наука 1425 постов • 675 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
2700-летний крем для лица из «лунного молока»

2700-летний крем для лица из «лунного молока» (4 фото)

Автор:
11 февраля 2021 08:52
Сообщество : Наука
Метки: история   крем для лица   лунное моло   наука   находка   ученые   фото   
492
4
Крем для лица, которому 2700 лет, сделанный из "лунного молока", нашли в древней китайской гробнице.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: история   крем для лица   лунное моло   наука   находка   ученые   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
259
Victor Chromov 42 минуты назад
Ну тут китайцы сделали свой товар ,а не скопировали со стороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CynepCTepBa Час назад
Из "лунного молока", - меня терзают смутные сомненья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Час назад
Когда в тексте дошло до коммерческой тайны империи Цинь...
В общем думаю без пришельцев здесь не обошлось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 2 часа назад
хорош постить ерунду и удивлять ,раскопками кремов и чем мазались,мазались известью,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Аморальные поступки российских звезд (15 фото) Аморальные поступки российских звезд (15 фото) Чешские археологи обнаружили гвоздь с распятия Христа Чешские археологи обнаружили гвоздь с распятия Христа Ученые показали лицо перуанской женщины Ученые показали лицо перуанской женщины Ученые выяснили, что общего у детей неандертальцев и современных младенцев Ученые выяснили, что общего у детей неандертальцев и современных младенцев Палеонтологи нашли останки "крестного отца" тираннозавра Палеонтологи нашли останки "крестного отца" тираннозавра Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

675746



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смекалка в действии
4
36
Смекалка в действии
Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
1
41
Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ваше лицо кажется знакомым: во Франции сделали пикап Ford Mustang F-150
0
4
Ваше лицо кажется знакомым: во Франции сделали пикап Ford Mustang F-150
Автовсячина
1
1
Автовсячина
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#дтп#аварии#авто аварии#новости#Разное#авария дня#собаки
#Юмор#прикол#кино#приколы#подборка#Россия#позитив#собака#люди#деньги
#интересно#история#факты#СССР#дети#автомобили#автомир#кот#настроение#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться