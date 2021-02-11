2700-летний крем для лица из «лунного молока»

Крем для лица, которому 2700 лет, сделанный из "лунного молока", нашли в древней китайской гробнице.
Современная косметическая промышленность невероятно огромна и мощна, и такие ингредиенты, как ретинол и гиалуроновая кислота, нынче в моде, ведь они способны сделать наши лица гладкими и сияющими. Однако древние люди тоже любили средства по уходу за кожей, о чём свидетельствует банка крема для лица, которому 2700 лет и который был найден в могиле древнего китайского дворянина. Найденный крем находился в богато украшенной бронзовой банке и был сделан из животного жира и вещества, называемого «лунное молоко».
Обнаружение и изучение древнего вещества, которое считается самым ранним доказательством существования косметического крема в Китае.
Обнаружение и изучение древнего вещества, которое считается самым ранним доказательством существования косметического крема в Китае.
Группа археологов проводила раскопки на участке в провинции Шэньси. Этот район между 700 и 640 годами до нашей эры был территорией государства Жуй — «загадочного» княжества, о котором мало что известно.
Археологи раскопали гробницу, принадлежавшую мужчине из аристократии, о чём свидетельствует набор погребального бронзового оружия. Возле изголовья гроба нашли «изысканный» бронзовый сосуд. Такой тип кувшинов нередко находят в гробницах высокопоставленных лиц, вроде членов королевской семьи, что свидетельствует о том, что это был высококачественный продукт. Крышка горшка была закрыта, при открытии же его в контролируемых условиях внутри было обнаружено около 6 граммов (0,2 унции) желтовато-белых комочков. Первоначальный анализ материала показал, что комочки состояли из смеси карбоната и липидов.
Археологи раскопали гробницу, принадлежавшую мужчине из аристократии, о чём свидетельствует набор погребального бронзового оружия. Возле изголовья гроба нашли «изысканный» бронзовый сосуд. Такой тип кувшинов нередко находят в гробницах высокопоставленных лиц, вроде членов королевской семьи, что свидетельствует о том, что это был высококачественный продукт. Крышка горшка была закрыта, при открытии же его в контролируемых условиях внутри было обнаружено около 6 граммов (0,2 унции) желтовато-белых комочков. Первоначальный анализ материала показал, что комочки состояли из смеси карбоната и липидов.
Дальнейший анализ подтвердил, что карбонат был моногидрокальцитом, формой карбоната кальция, который может быть получен из образований известняковой пещеры. Это кремово-белое вещество называется «лунное молоко», и авторы исследования предполагают, что его присутствие в креме, вероятно, имело отношение к «культу пещеры даосской школы». Некоторые пещеры считались священными даосскими местами, что могло привести к открытию, духовной ценности и косметическому использованию лунного молока.
Дополнительным практическим преимуществом является то, что карбонат кальция хорошо поглощает пот и жир, что могло придавать крему матирующего эффекта. Отбеливание кожи было культурно популярным в этот период истории Китая, и пастообразный оттенок лунного молока выполняет эту функцию. Исходя из этих факторов, лунное молоко, вероятно, использовалось как из-за его косметических, так и мистических свойств.
Герметичная крышка сосуда помогала сохранять в креме животные жиры. Учёные, проанализировав жир и соотношение пальмитиновой и стеариновой кислот, предполагают, что он был получен от жвачных животных, таких как корова. Также эксперты предполагают, что эти коровы были одомашнены, выращены в загонах на строгой диете из проса, поскольку условия этой местности благоприятствуют выращиванию данной зерновой культуры. Это открытие также помогает пролить свет на то, как велось сельское хозяйство в Жуй, ведь об этом почти нет никаких исторических записей. Животный жир, скорее всего, использовался как для приготовления крема из лунного молока, так и из-за его увлажняющих свойств.
Дополнительным практическим преимуществом является то, что карбонат кальция хорошо поглощает пот и жир, что могло придавать крему матирующего эффекта. Отбеливание кожи было культурно популярным в этот период истории Китая, и пастообразный оттенок лунного молока выполняет эту функцию. Исходя из этих факторов, лунное молоко, вероятно, использовалось как из-за его косметических, так и мистических свойств.
Герметичная крышка сосуда помогала сохранять в креме животные жиры. Учёные, проанализировав жир и соотношение пальмитиновой и стеариновой кислот, предполагают, что он был получен от жвачных животных, таких как корова. Также эксперты предполагают, что эти коровы были одомашнены, выращены в загонах на строгой диете из проса, поскольку условия этой местности благоприятствуют выращиванию данной зерновой культуры. Это открытие также помогает пролить свет на то, как велось сельское хозяйство в Жуй, ведь об этом почти нет никаких исторических записей. Животный жир, скорее всего, использовался как для приготовления крема из лунного молока, так и из-за его увлажняющих свойств.
Это открытие является большим прорывом в понимании ранней косметической индустрии в Китае и является самым ранним свидетельством использования коровьего жира в древней китайской косметике. Теоретически использование косметики началось в период до появления первой китайской империи Цинь (до 221 года до н.э.), но это подтверждается лишь только историческими описаниями, а не анализом реальных продуктов. Кроме того, по словам учёных, из-за коммерческой тайны сложно определить состав этих продуктов и то, как они были произведены. Этот горшок с кремом для кожи подтверждает теорию о том, что косметическое использование потенциально появилось в период Вёсен и Осеней — период китайской истории с 722 по 481 год до н. э., соответствующий летописи Чуньцю, составителем которой считают Конфуция.
Тот факт, что этот крем был обнаружен в могиле человека, который, скорее всего, был мужчиной, имеет важное значение, поскольку в исторических записях того периода и ранее именно женщинам чаще всего приписывали использование косметики. Второе по времени свидетельство того, что мужчины использовали косметику в Китае, датируется 220-280 годом нашей эры — 1000 лет спустя.
Тот факт, что этот крем был обнаружен в могиле человека, который, скорее всего, был мужчиной, имеет важное значение, поскольку в исторических записях того периода и ранее именно женщинам чаще всего приписывали использование косметики. Второе по времени свидетельство того, что мужчины использовали косметику в Китае, датируется 220-280 годом нашей эры — 1000 лет спустя.
Источник:
Ссылки по теме:
- Чешские археологи обнаружили гвоздь с распятия Христа
- Палеонтологи нашли останки "крестного отца" тираннозавра
- Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды
- Ученые показали лицо перуанской женщины
- Древние письмена, которые недавно расшифровали
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
В общем думаю без пришельцев здесь не обошлось