Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент»

Культовая лента 1997 года «Пятый элемент» стала одной из лучших режиссерских работ Люка Бессона, в который умело использовал смесь боевика и фантастики, добавив оригинальный юмор и глубокий смысл.
С этим знаменитым и до сих пор многими любимым фильмом связано немало интересных фактов. Объединим самые интересные в одном тексте. И пересмотрим «Пятый элемент», который за 23 года совсем не устарел.
1. Прокатом фантастического боевика Люка Бессона занималась голливудская кинокомпания Columbia Pictures Industries, но выпуском фильма занималась французская киностудия Gaumont, поэтому голливудским боевиком «Пятый элемент» назвать нельзя.
2.Сценарий к фильму Люк Бессон писал несколько месяцев в 16-летнем возрасте. Его никто не торопил, поэтому он мог подробно описать историю со всех сторон. Перед съемками рукопись пришлось частично переделать, добавив туда новых героев и перераспределив экранное время между персонажами. Однако суть сценария не поменялась.
1. Прокатом фантастического боевика Люка Бессона занималась голливудская кинокомпания Columbia Pictures Industries, но выпуском фильма занималась французская киностудия Gaumont, поэтому голливудским боевиком «Пятый элемент» назвать нельзя.
2.Сценарий к фильму Люк Бессон писал несколько месяцев в 16-летнем возрасте. Его никто не торопил, поэтому он мог подробно описать историю со всех сторон. Перед съемками рукопись пришлось частично переделать, добавив туда новых героев и перераспределив экранное время между персонажами. Однако суть сценария не поменялась.
3. На главную роль Лилу пробовалась актриса Джулия Робертс – одна из главных голливудских звезд 90-х, а также еще почти три тысячи актрис. Когда на пробы пришла Мила Йовович, то Люк Бессон не хотел брать ее. Но актриса настояла на совместном обеде, после чего режиссер утвердил ее на главную роль, а потом взял в жены.
4. На роль Корбена Далласа режиссер рассматривал Жана Рено, либо Мела Гибсона. Однако продюсеры отвергли обе кандидатуры.
5.Оригинальный язык, на котором говорила Лилу, придумал Бессон и Йовович. В их словаре было почти 500 новых слов, поэтому они довольно неплохо изъяснялись на своем языке даже вне съемочной площадки. Если для авторов этого языка такое общение было вполне нормальным, то для Брюса Уиллиса - нет. Когда в кадре в момент падения Лилу в такси Корбена актриса заговорила на непонятном языке – удивление актера было абсолютно искренним.
6. После окончания съемок фильма анимированные маски мангалоров модернизировали и использовали в фильме «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза».
4. На роль Корбена Далласа режиссер рассматривал Жана Рено, либо Мела Гибсона. Однако продюсеры отвергли обе кандидатуры.
5.Оригинальный язык, на котором говорила Лилу, придумал Бессон и Йовович. В их словаре было почти 500 новых слов, поэтому они довольно неплохо изъяснялись на своем языке даже вне съемочной площадки. Если для авторов этого языка такое общение было вполне нормальным, то для Брюса Уиллиса - нет. Когда в кадре в момент падения Лилу в такси Корбена актриса заговорила на непонятном языке – удивление актера было абсолютно искренним.
6. После окончания съемок фильма анимированные маски мангалоров модернизировали и использовали в фильме «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза».
Источник:
Ссылки по теме:
- Как изменились популярные женские персонажи в кино
- Как выглядели бы отечественные фильмы и мультики в стиле аниме
- Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома»
- Фильмы, в которых герои вынуждены заново переживать один и тот же день
- 9 интересных фактов о фильме «Соломенная шляпка»
Метки: кинематограф пятый элемент фильм
45
Понравилось45
Новости партнёров
Загрузка...