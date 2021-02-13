FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4754 поста • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент»

Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент» (3 фото)

Автор:
13 февраля 2021 09:43
Сообщество : Кино
Метки: кинематограф   пятый элемент   фильм   
791
3
Культовая лента 1997 года «Пятый элемент» стала одной из лучших режиссерских работ Люка Бессона, в который умело использовал смесь боевика и фантастики, добавив оригинальный юмор и глубокий смысл.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кинематограф   пятый элемент   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Автор не указал, что капитал для создания фильма был получен благодаря ранее снятому шедевру "Леон", как утверждают в статьях в инете(ХЗ может и миф-один состряпал а другие издания тупо скопипастили, ничего не обычного)именно благодаря "Леону" Люк Бессон и собрал средства на новый фильм, благодаря кассовым сборам(хотя полагаться заранее на успех- очень сомнительная информация). Второй факт-благодаря которому фильм получился ярким и динамичным-образ злодея- прекрасная работа английского актера(таки и режиссер еще да!))) -Гари Олдмана, причем он сыграл и в "Леоне"- где по моему сугубо личному мнению 50% успеха благодаря его образу главного злодея, убрать его из фильма и..."Леон" уже не так интересен. Говорила Мила на родном сербском языке!!! Дублей снимали столько, что "искреннее удивление Брюса Уиллиса"- всего лишь работа! Костюмы для фильма созданы известным французским кутюрье Готье! Ссылаясь и выкладывая копипаст с дзена вы становетесь посмешищем! Материала о фильме предостаточно, но вы выкладываете всякие сплетни и ересь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Вася 4 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TirAn 9 минут назад
Кино нормальное. Милка - прелесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 18 минут назад
Культово-эпичный блокбастер. Бесподобная Майла Джовович - икона стиля. Брюс Уиллис опять доказал, что у него крепкие орешки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Рекламщик Час назад
Совершенство
СовершенствоПосмотреть
Совершенство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
910
DanzelBanzel 2 часа назад
Сходила на обед и он отдал роль,а потом взял в жёны.....под столом "обедала"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Агент Безопасной Национальности DanzelBanzel Час назад
А потом такие присоединяются к #meetoo и носятся со страданиями, что их домогались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 DanzelBanzel Час назад
И не один раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос 8 интересных фактов о фильме «Папа» 8 интересных фактов о фильме «Папа» Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома» Какой ущерб был нанесен особняку из «Один дома» Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов Как выглядели бы отечественные фильмы и мультики в стиле аниме Как выглядели бы отечественные фильмы и мультики в стиле аниме Фильмы, в которых герои вынуждены заново переживать один и тот же день Фильмы, в которых герои вынуждены заново переживать один и тот же день
Avianta

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

307



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
1
129
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
Джину Карано лишили роли в "Мандалорце" из-за постов в соцсетях
6
242
Джину Карано лишили роли в "Мандалорце" из-за постов в соцсетях
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Удивите вашу вторую половинку! Фондан “Красный бархат”// Рецепт шоколадного фондана
2
17
Удивите вашу вторую половинку! Фондан “Красный бархат”// Рецепт шоколадного фондана
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
2
29
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#дтп#люди#аварии#полиция#знаменитости#СССР#звезды
#Юмор#Россия#подборка#прикол#шоу бизнес#кино#природа#картинки#собака#авария дня
#факты#интересное#история#девушки#в мире#авто аварии#красота#приколы#актеры#китай

На что жалуетесь?

Вернуться