Это вам не Голливуд: интересные факты про фильм «Пятый элемент»

3. На главную роль Лилу пробовалась актриса Джулия Робертс – одна из главных голливудских звезд 90-х, а также еще почти три тысячи актрис. Когда на пробы пришла Мила Йовович, то Люк Бессон не хотел брать ее. Но актриса настояла на совместном обеде, после чего режиссер утвердил ее на главную роль, а потом взял в жены.



4. На роль Корбена Далласа режиссер рассматривал Жана Рено, либо Мела Гибсона. Однако продюсеры отвергли обе кандидатуры.



5.Оригинальный язык, на котором говорила Лилу, придумал Бессон и Йовович. В их словаре было почти 500 новых слов, поэтому они довольно неплохо изъяснялись на своем языке даже вне съемочной площадки. Если для авторов этого языка такое общение было вполне нормальным, то для Брюса Уиллиса - нет. Когда в кадре в момент падения Лилу в такси Корбена актриса заговорила на непонятном языке – удивление актера было абсолютно искренним.



6. После окончания съемок фильма анимированные маски мангалоров модернизировали и использовали в фильме «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза».