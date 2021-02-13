История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет

Ознакомиться с жалобами вы можете ниже (все перечисленное документировано камерами видеонаблюдения).



15 июня: Взял 24 упаковки презервативов и незаметно подбросил их в корзины других покупателей.



2 июля: Установил все будильники в отделе товаров для дома так, что они звонили с интервалом в 5 минут.



7 июля: Сделал на полу след из томатного сока, ведущий в женский туалет.



19 июля: Подошел к сотруднице магазина и официальным тоном сказал ей: «Код три в отделе товаров для дома». Из-за этого она покинула свое рабочее место и потом получила выговор.



4 августа: Умолял администратора продать ему пакет драже в рассрочку.



14 августа: Поставил знак «Осторожно! Мокрый пол» на ковер.



15 августа: Установил палатку в отделе кемпинга и говорил детям других покупателей, что они могут зайти к нему, если принесут с собой подушки из отдела постельного белья.



23 августа: Когда консультант спросил, может ли он помочь ему с выбором, начал плакать и кричать: «Почему бы вам просто не оставить меня в покое!».



4 сентября: Смотрел в камеру безопасности, как в зеркало, и ковырял в носу.



10 сентября: В отделе огнестрельного оружия интересовался у прадавца, где можно купить антидепрессанты.



3 октября: Носился по магазину, напевая песню из фильма «Миссия невыполнима».



18 октября: Спрятался за стойкой для одежды и пугал покупателей криками: «Выбери меня! Выбери меня!».



22 октября: Услышав сообщение по громкоговорителю, упал на пол в позу эмбриона и закричал: «О, нет! Снова эти голоса!».



22 октября: Взял упаковку презервативов и спросил у кассира, где примерочная.



23 октября: Зашел в примерочную, закрыл дверь и спустя пару минут громко крикнул: «Эй! А здесь нет туалетной бумаги!».