История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет

Моя подруга всегда брала с собой мужа, когда отправлялась за покупками в один крупный магазин. А ему, как и большинству мужчин, шоппинг казался слишком скучным занятием…
И вот вчера она получила следующее письмо от руководства: «Дорогая К.Х., За последние шесть месяцев ваш муж вызвал настоящий переполох в нашем магазине. Мы больше не можем терпеть это поведение и доводим до вашего сведения, что мы были вынуждены запретить ему появляться в нашем магазине.
И вот вчера она получила следующее письмо от руководства: «Дорогая К.Х., За последние шесть месяцев ваш муж вызвал настоящий переполох в нашем магазине. Мы больше не можем терпеть это поведение и доводим до вашего сведения, что мы были вынуждены запретить ему появляться в нашем магазине.
В жизни каждого мужчины самыми трудными являются первые 40 лет детства
Ознакомиться с жалобами вы можете ниже (все перечисленное документировано камерами видеонаблюдения).
15 июня: Взял 24 упаковки презервативов и незаметно подбросил их в корзины других покупателей.
2 июля: Установил все будильники в отделе товаров для дома так, что они звонили с интервалом в 5 минут.
7 июля: Сделал на полу след из томатного сока, ведущий в женский туалет.
19 июля: Подошел к сотруднице магазина и официальным тоном сказал ей: «Код три в отделе товаров для дома». Из-за этого она покинула свое рабочее место и потом получила выговор.
4 августа: Умолял администратора продать ему пакет драже в рассрочку.
14 августа: Поставил знак «Осторожно! Мокрый пол» на ковер.
15 августа: Установил палатку в отделе кемпинга и говорил детям других покупателей, что они могут зайти к нему, если принесут с собой подушки из отдела постельного белья.
23 августа: Когда консультант спросил, может ли он помочь ему с выбором, начал плакать и кричать: «Почему бы вам просто не оставить меня в покое!».
4 сентября: Смотрел в камеру безопасности, как в зеркало, и ковырял в носу.
10 сентября: В отделе огнестрельного оружия интересовался у прадавца, где можно купить антидепрессанты.
3 октября: Носился по магазину, напевая песню из фильма «Миссия невыполнима».
18 октября: Спрятался за стойкой для одежды и пугал покупателей криками: «Выбери меня! Выбери меня!».
22 октября: Услышав сообщение по громкоговорителю, упал на пол в позу эмбриона и закричал: «О, нет! Снова эти голоса!».
22 октября: Взял упаковку презервативов и спросил у кассира, где примерочная.
23 октября: Зашел в примерочную, закрыл дверь и спустя пару минут громко крикнул: «Эй! А здесь нет туалетной бумаги!».
15 июня: Взял 24 упаковки презервативов и незаметно подбросил их в корзины других покупателей.
2 июля: Установил все будильники в отделе товаров для дома так, что они звонили с интервалом в 5 минут.
7 июля: Сделал на полу след из томатного сока, ведущий в женский туалет.
19 июля: Подошел к сотруднице магазина и официальным тоном сказал ей: «Код три в отделе товаров для дома». Из-за этого она покинула свое рабочее место и потом получила выговор.
4 августа: Умолял администратора продать ему пакет драже в рассрочку.
14 августа: Поставил знак «Осторожно! Мокрый пол» на ковер.
15 августа: Установил палатку в отделе кемпинга и говорил детям других покупателей, что они могут зайти к нему, если принесут с собой подушки из отдела постельного белья.
23 августа: Когда консультант спросил, может ли он помочь ему с выбором, начал плакать и кричать: «Почему бы вам просто не оставить меня в покое!».
4 сентября: Смотрел в камеру безопасности, как в зеркало, и ковырял в носу.
10 сентября: В отделе огнестрельного оружия интересовался у прадавца, где можно купить антидепрессанты.
3 октября: Носился по магазину, напевая песню из фильма «Миссия невыполнима».
18 октября: Спрятался за стойкой для одежды и пугал покупателей криками: «Выбери меня! Выбери меня!».
22 октября: Услышав сообщение по громкоговорителю, упал на пол в позу эмбриона и закричал: «О, нет! Снова эти голоса!».
22 октября: Взял упаковку презервативов и спросил у кассира, где примерочная.
23 октября: Зашел в примерочную, закрыл дверь и спустя пару минут громко крикнул: «Эй! А здесь нет туалетной бумаги!».
Источник:
Ссылки по теме:
- В Сыктывкаре три школьницы избили женщину за замечание о воровстве
- 16 причин, почему стоит ходить в магазин самому, а не посылать туда жену
- Жена не узнала себя на интимных фото и набросилась на мужа с ножом в порыве ревности
- В Москве посетители супермаркета вытирают ноги о Сергея Есенина
- Муж наказал жену из-за слишком откровенного ролика в TikTok: видео
Метки: запретили муж супермаркет
47
Понравилось47
Новости партнёров
Загрузка...
Этому тексту два миллиарда лет примерно :)