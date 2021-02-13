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История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет

История про жену, которой запретили брать мужа в супермаркет (2 фото)

Автор:
13 февраля 2021 07:07
Метки: запретили   муж   супермаркет   
913
2
Моя подруга всегда брала с собой мужа, когда отправлялась за покупками в один крупный магазин. А ему, как и большинству мужчин, шоппинг казался слишком скучным занятием…
И вот вчера она получила следующее письмо от руководства: «Дорогая К.Х., За последние шесть месяцев ваш муж вызвал настоящий переполох в нашем магазине. Мы больше не можем терпеть это поведение и доводим до вашего сведения, что мы были вынуждены запретить ему появляться в нашем магазине.

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Метки: запретили   муж   супермаркет   
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8  комментариев
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Пафнутий 3 часа назад
Боян конечно боянистый, но смешной. Всегда перечитываю с удовольствием. Так что плюсанул.
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Иван Кемеров Автор поста Пафнутий 2 часа назад
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Денис 20 минут назад
Иван, Вы опять некрофилией занимаетесь? :)
Этому тексту два миллиарда лет примерно :)
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Domax3000 36 минут назад
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Игорь Иванович Час назад
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Юрий 2 часа назад
В крупных торговых центрах начали появляться специальные зоны отдыха для мужчин. Там можно с комфортом подождать жен, которые часами ходят по магазинам. Там есть телевизор со спортивными каналами, настольные игры, игровые автоматы, мини-бар с хот-догами и безалкогольными напитками.
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Acu900 3 часа назад
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13k
Corvus Corax 3 часа назад
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