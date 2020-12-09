Девушка забыла о своём замужестве и повторно вступила в брак

Очень тяжело пришлось её мужу Брайдену, ведь пара поженилась всего за 9 месяцев до происшествия, а Лаура забыла и свадьбу, и супруга.



Хоть супруги и жили вместе, но их отношения больше напоминали соседские, чем романтические. Лаура признавалась, что не чувствовала комфортно, потому что ничего не помнила об их прежних отношениях и была как в ловушке.