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Девушка забыла о своём замужестве и повторно вступила в брак

Девушка забыла о своём замужестве и повторно вступила в брак (4 фото)

Автор:
09 декабря 2020 20:06
Сообщество : Истории
Метки: Любовь   жена   канада   муж   потеря памяти   свадьба   
5792
4
Три года назад на 23-летнюю Лауру из Канады упал столб. Девушка получила серьёзную черепно-мозговую травму и потеряла память.
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Метки: Любовь   жена   канада   муж   потеря памяти   свадьба   
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11  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
У меня одна знакомая,когда 200 грамм выпьет-тоже сразу забывает о своем замужестве и еще у нее сразу трусы как ветром сносит
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78k
Viktor Masterkov 8 минут назад
ждем девять месяцев...
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7k
Михаил 13 минут назад
Готовый сценарий для голливудского фильма. Хотя, подождите. Такой фильм уже сняли в 2012-м году.
Готовый сценарий для голливудского фильма. Хотя, подождите. Такой фильм уже сняли в 2012-м году.
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4k
Dedushka 15 минут назад
Где-то я уже похожий сюжет видел... А,ну да... Вот же оно...
Где-то я уже похожий сюжет видел... А,ну да... Вот же оно...
Где-то я уже похожий сюжет видел... А,ну да... Вот же оно...
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9k
KOSTELLO Полчаса назад
До следующего столба, видимо......
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2k
Urlauber 2 часа назад
Вот дурак,
был шанс свыше, сбежать.Но он наступил на эти грабли вновь .
Удачи паре, а девушке здоровья
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36k
Андрей Бертон 2 часа назад
Жаль что с банком так не прокатит.
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13k
Генка Андрей Бертон 48 минут назад
Ну почему? Примерно так и будет. Снасала банк будет писать вам записки, что он вас очень любит, потом людей посылать, и так далее.
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4k
SSD 2 часа назад
Девушка забыла о своём замужестве и повторно вступила в брак(с)
Знакомая ситуация. Я жене так же сказал, когда с другой меня застала - не верит... Теперь хоть пруфы есть, пусть читает.
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13k
Егор SSD Час назад
Не путай: на нее сначала столб упал, а потом она забыла, а у тебя наоборот.
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