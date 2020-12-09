Девушка забыла о своём замужестве и повторно вступила в брак

Три года назад на 23-летнюю Лауру из Канады упал столб. Девушка получила серьёзную черепно-мозговую травму и потеряла память.
Очень тяжело пришлось её мужу Брайдену, ведь пара поженилась всего за 9 месяцев до происшествия, а Лаура забыла и свадьбу, и супруга.
Хоть супруги и жили вместе, но их отношения больше напоминали соседские, чем романтические. Лаура признавалась, что не чувствовала комфортно, потому что ничего не помнила об их прежних отношениях и была как в ловушке.
Хоть супруги и жили вместе, но их отношения больше напоминали соседские, чем романтические. Лаура признавалась, что не чувствовала комфортно, потому что ничего не помнила об их прежних отношениях и была как в ловушке.
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После двух лет мучений Лаура сказала, что не может быть в браке, которого не помнит. Но вместо расставания Брайден предложил попробовать всё заново и пригласил девушку на "первое" свидание. Также мужчина вспомнил, что первоначально они познакомились в интернете и много писали друг другу. Поэтому он решил оставлять Лауре маленькие любовные послания.
Через некоторое время девушка влюбилась вновь. И в 2020 году состоялась их "повторная" свадьба.
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Удачи паре, а девушке здоровья
Знакомая ситуация. Я жене так же сказал, когда с другой меня застала - не верит... Теперь хоть пруфы есть, пусть читает.