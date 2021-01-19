Спалился: истории девушек, уличивших парней в изменах

В современном мире уличить возлюбленного в измене довольно просто. Сегодня все делают фото, и эта любовь может отрицательно отразиться на скрытом романе. Этот пост - очередное доказательство, что все тайное становится явным!
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6. Синхронизированные фитнес-браслеты помогли девушке уличить парня в неверности. Он внезапно пропал, а в 4 утра его активность повысилась, сердцебиение участилось. Явно он был не в тренажерном зале!
10. Парень открыл приложение, когда был дома у бывшей девушки. Его нынешняя пассия увидела местоположение - и все поняла
11. Парень послал селфи своей девушке, и она все поняла, посмотрев на одну небольшую деталь на очках: он ехал в машине с другой
А вы когда-нибудь уличали в неверности?
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