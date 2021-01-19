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Спалился: истории девушек, уличивших парней в изменах

Спалился: истории девушек, уличивших парней в изменах (15 фото)

Автор:
19 января 2021 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: жена   муж   муж изменил   отношения   спалила   спалила измену   спалился   
1825
15
В современном мире уличить возлюбленного в измене довольно просто. Сегодня все делают фото, и эта любовь может отрицательно отразиться на скрытом романе. Этот пост - очередное доказательство, что все тайное становится явным!
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Метки: жена   муж   муж изменил   отношения   спалила   спалила измену   спалился   
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12  комментариев
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4k
RomaXz 53 минуты назад
Помню эту байку про Pokemon Go. Только у нас писали, что она в Англии произошла
а вот история, где на фото парень попал и его видно со спины, притянута за уши, имхо. Слишком трудно так человека узнать.
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1k
Буратино RomaXz 41 минуту назад
когда ты очень хорошо знаешь человека ты его и по фотке мизинца н ноге узнаешь. а уж целиком и полностью со спины да еще и в одежде - как раз два
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6k
Саша Смирнов 19 минут назад
Комментарий к фото
Можно подумать, только другая может вытащить. Мужик сам у себя никак не может вытащить?
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6k
Саша Смирнов 20 минут назад
Комментарий к фото
Всё как обычно. Если жена неспособна дать мужу то, в чём он нуждается, то недостающее он будет искать у других женщин.
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6k
Саша Смирнов 23 минуты назад
Комментарий к фото
Может мужик купил 50 килограммовый мешок картошки и решил взвесить, вдруг там не 50 кг?
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33k
AGM Саша Смирнов 19 минут назад
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31k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Блин, никогда не понимала таких ни баб, ни мужиков. Хочешь трахаться с другими бабами, так разведись, уйди и вперед! Че за херня мужики??! Слабо честно признаться, ссыкуны)))) А баб ищеек вообще не пойму никогда. Ты нахера устраиваешь все эти слежки, проверки? Не доверяешь, значит изначально. И охота же мышиной возней заниматься))) Ну, либо я какая-то не такая и мне тупо лень просматривать кучу всей такой инфы, рыться в чужих фото. Да ну нах... В таких отношениях нет доверия изначально.
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6k
Саша Смирнов Лесли 🥰 16 минут назад
Такое бывает, когда пользуют друг друга, как вещи.
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