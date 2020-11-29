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Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору

Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору (3 фото)

Автор:
29 ноября 2020 10:57
Сообщество : Истории
Метки: гадалка   иск   муж   санкт-петербург   семья   суд   фаллоимитатор   
3064
3
Смириться с тем, что муж ушёл не всем дано. В столь сложной ситуации кто-то призывает подруг, кто-то ищет спасения в работе, ну а кто-то ищет помощи у гадалок.

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Метки: гадалка   иск   муж   санкт-петербург   семья   суд   фаллоимитатор   
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18  комментариев
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6k
Вася 47 минут назад
с такими постами сюда пожалста..
с такими постами сюда пожалста..
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326
Андрей Минуту назад
Проходимка конечно молодец, научила бабу фапать за 50к.
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988
☣️Месть печенегов☣️ 12 минут назад
Интересно, а разве "магические" ритуалы у нас подлежат гарантиийным обязательствам? При чем в сумме, многократно превосходящей сумму услуги?

К примеру. Рпц за освящение протона взяла 3 миллиона, протон упал, рпц вернула 3 миллиарда стоимости ракеты + полезной нагрузки?

Или поставил свечку за здравие, а клиент преставился, компенсацию какую требовать?
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2k
Дарвин и аморальная премия 16 минут назад
Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору
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114
Александр 18 минут назад
Окуеть над правосудием! Теперь гадалки воспрянут и придумывать будут всему уйню в ритуалах и статья за мошенничество им не грозит!
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9k
Некто Полчаса назад
Чет вспомнился анекдот с эпилогом: "Холмс так и не бросил курить, а Ватсон уже не мог обойтись без трубки"..
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9k
Нихуахуа Полчаса назад
Гадалка посоветовала бы двойной фаллоимитатор, ещё бы и премию заработала бы.
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2k
Нескучный сад Полчаса назад
Ссылочку на судебное дело можно? Чего-то смердящим РенТВ пахнуло...
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64k
Dixi_Mole Автор поста Нескучный сад Полчаса назад
в тексте есть ссылка на источник, так что все вопросы туда
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1k
Гарри Слепнер 57 минут назад
Фейк, скорее всего. От такой долбанушки любой нормальный мужик сбежит.
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56k
Александр Ломовицкий Гарри Слепнер 52 минуты назад
ты удивишься когда узнаешь с какими дурами и какими дураками стараются не потерять отношения
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1k
Гарри Слепнер Александр Ломовицкий 37 минут назад
Примерно представляю
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13k
Роман Час назад
В первом слове уже ошибка.
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ctrl-v Роман Час назад
Тоже бесит, да.
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56k
Александр Ломовицкий Час назад
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30k
Опаньки Час назад
а видео есть где она нарушила ритуал ?
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1k
Коровьев Фагот Опаньки Час назад
Друг интересуется ?
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11k
Совранский Коровьев Фагот Полчаса назад
как знать! может и подруга))) интересуется)))
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