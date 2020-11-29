Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору

Мария с таким исходом дела отказалась мириться и решила засудить гадалку, да ещё и за моральный вред с неё стрясти миллион рублей. Ну, согласитесь, деньги лишними не бывают. На суде выяснилось, что женщина выполняла ритуал неправильно и фаллоимитатором не пользовалась. Осознав, что нарушила ритуал, Мария, попросила отложить суд на месяц. А через некоторое время и вовсе отозвала иск.

Муж не вернулся, зато женщина, благодаря второй части ритуала, поняла, что «ушедший му**к не стоит никаких страданий, вообще». А за столь ценное понимание 50 000 не жалко. суд прекратил производство по этому делу.