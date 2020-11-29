Гадалка избежала иска на миллион рублей благодаря фаллоимитатору

Смириться с тем, что муж ушёл не всем дано. В столь сложной ситуации кто-то призывает подруг, кто-то ищет спасения в работе, ну а кто-то ищет помощи у гадалок.
Объединённая пресс-служба судов города Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале поделилась весьма поучительной историей. В марте этого года от Марии N. ушёл муж, два месяца женщина переживала и размышляла над сложившейся ситуацией. В результате она приняла решение вернуть супруга с помощью магии. Для этих целей она обратилась к гадалке Алле, которая за 50 000 р. обещала вернуть супруга.
Для возвращения мужа Мария должна была выполнять особый магический ритуал. Две недели женщине по вечерам нужно было зажигать две свечи, сдвигать и раздвигать их, представляя мужа рядом. На столе рядом с его фотографией следовало положить фаллоимитатор. После этого Мария должна была взять его и «выполнить некоторые упражнения интимного характера». Как несложно догадаться муж через две недели к Марии не вернулся, а деньги гадалке были отданы сполна.
Мария с таким исходом дела отказалась мириться и решила засудить гадалку, да ещё и за моральный вред с неё стрясти миллион рублей. Ну, согласитесь, деньги лишними не бывают. На суде выяснилось, что женщина выполняла ритуал неправильно и фаллоимитатором не пользовалась. Осознав, что нарушила ритуал, Мария, попросила отложить суд на месяц. А через некоторое время и вовсе отозвала иск.
Муж не вернулся, зато женщина, благодаря второй части ритуала, поняла, что «ушедший му**к не стоит никаких страданий, вообще». А за столь ценное понимание 50 000 не жалко. суд прекратил производство по этому делу.
Муж не вернулся, зато женщина, благодаря второй части ритуала, поняла, что «ушедший му**к не стоит никаких страданий, вообще». А за столь ценное понимание 50 000 не жалко. суд прекратил производство по этому делу.
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Метки: гадалка иск муж санкт-петербург семья суд фаллоимитатор
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