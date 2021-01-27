Ревнивая жена залезла в телефон мужа и увидела, как он занимается сексом с более стройной и красивой женщиной. Воспылав ревностью, женщина схватила нож и напала на изменника. Потом выяснилось, что на этих фото она сама, только несколько лет назад. Неудобненько получилось...
В Мексике женщина, обнаружившая на телефоне мужа интимные фото, накинулась на него с ножом, сообщает New York Daily News. Ревнивая жена не стала слушать объяснения мужа, и схватила нож. Мужчина получил несколько ранений, но сумел обезоружить жену Во время драки соседи услышали крики и вызвали полицию со скорой помощью. Когда приехали правоохранители, ситуация прояснилась.
Мужчина нашёл на компьютере архивные письма, где жена ему присылала интимные фотографии. В порыве ностальгии он перекинул фото на телефон и даже не представлял, что они станут причиной скандала. Ревнивая жена просто не узнала на фотографиях себя и рассказала полицейским, что увидела, как ее муж занимается сексом с «гораздо более молодой и стройной женщиной».
Женщину арестовали и предъявили обвинения в домашнем насилии.
Источник:
- В Кремле не стали разглашать, кому принадлежит дворец в Геленджике
- Хотели как лучше: ритуальщики использовали фото Жанны Фриске для рекламы похоронных услуг
- 10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день
- Как выглядят тюрьмы в разных странах
- В Москве, во время движения, загорелся пассажирский автобус
Понравилось62
Кстати, тут недавно выяснилось, что у нас в соседях появился младенец - так вот, на вышеуказанном фоне младенец слышен только глубокой ночью, как раз после того, как соседи снизу намилуются и стиральная машина вернется с лестницы отжав белье. Милый, милый младенец.
Словом "не все так однозначно" с вызовом полиционеров :)
Девушка мне писала интимные сообщения со своими фантазиями а я их не удалял, а потом сменила номер. Через пару лет прилетели предьявы.
Говорю что это твои но не верит и говорит что номер не её. После того как заставил вспомнить старый номер поверила.
Баба дуры.
Такс... Приложите фото, надо сравнить, а так - нипанятно)))
p.s. HomMiss своими нелепыми ошибками напоминает мне Pokemonka: обе будто в пьяному бреду пишут.