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Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление

Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление (12 фото)

Автор:
12 февраля 2021 10:47
Метки: интересно   технологии   факты   
1798
12

В нынешние морозы на отоплении разориться можно. Невольно вспомнилось интересное изобретение СССР: изотопные мини-электростанции, в процессе работы выделяющие много ненужного тепла, а это практически дармовое отопление.

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Метки: интересно   технологии   факты   
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14  комментариев
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9k
котегRUS 6 часов назад
афигеть.. это же поле непаханое... чего тянем то ?(((
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3k
aed котегRUS 6 часов назад
Тогда сверх-доходов лишатся очень уважаемые и влиятельные люди, а на это они пойти не могут.
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362
vanes33 Час назад
С электрикой всё более-менее понятно, но вот как с этой штуки снимать 3 МВт тепловой мощности?
Как защищается теплоноситель от накопления радиации?
Куда и как рассеивать избыточную тепловую мощность в летнее время? Специальная бригада, которая будет решать вышеуказанные вопросы не считается обжуливающим персоналом?
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29k
KiploksAKS 4 часа назад
Рисунок с горшком в костре бродит с одной инет -помойки в другую. На самом деле "партизанский котелок Иоффе" выглядел так:
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10k
Великий Кормчий 4 часа назад
Чтобы отопить какой нибудь отдаленный поселок такой штуковиной, нужно рядом с поселком строить военный гарнизон, для охраны радиоактивного объекта.
Или вы хотите чтобы террористы вместо обычных бомб раскидывали радиоактивные материалы по всему миру?
Такие генераторы есть, производятся. Используются для специального назначения.
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6k
vitenok 4 часа назад
Ребят, а погуглить тяжело? Вы знаете, что в России они выпускаются, и в США, и в Китае, и во Франции, и наверное в Японии. Что они используются в космосе, в медицине, на подводных лодках.
И что если бы их так просто можно было приспособить для отапливания посёлков, то наверное уже весь мир бы обогревался такими батарейками.
Б.л.я.ть, это статья с дзена, автор шестикласник.
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12k
Объект реальности vitenok 2 часа назад
Весь мир бы уже ими грелся если бы не нефть.
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6k
vitenok 4 часа назад
Погуглил, даже двадцати минут хватило, что бы понять, что пост полная лажа. На самом деле всё не так.
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1k
Konradini 5 часов назад
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2k
sers 5 часов назад
Чего вы хотели. в 90 селедку в чертежи сверх секретные на станциях бабки заворачивали. Думаю много у нас тогда скомуниздили.
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139
ctrlc sers 5 часов назад
А кто коммуниздил? Сами же советсткие граждане и растащили все под бурные апплодисменты "наших западных партнеров".
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9k
Bill 5 часов назад
В первый раз о миниатюрном ядерном реакторе от Тошибы я услышал лет 25 назад. Чё-то долго они деньги пилят.
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7k
costa 5 часов назад
Дровишки в печке - это прямой результат использования термоядерного реактора. Так что нефиг нефиг!
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