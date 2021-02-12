Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление

Чему же тут удивляться, если РИТЭГи были в свободном доступе, а хозяина этих установок новая власть просто ликвидировала.

Между тем уже несколько компаний в мире занимается малыми атомными термоэлектростанциями. Например у фирмы Toshiba уже готов проект Toshiba 4S "Super Safe, Small and Simple" (супер надежный, маленький и простой). По внешнему виду проект конечно очень напоминает советскую АТЭС "Елена", но как известно, есть пословица "Не пойман-не вор".

Стоимость вырабатываемой электроэнергии 5 центов! Это по нынешнему курсу 3,7 рубля за киловатт/час электроэнергии. Туда же заложены расходы на демонтаж через 30 лет, да и в плане прибыли уж себя то японцы не обделят.

Вот так вот порадовались чудесному изобретению СССР 40 летней давности, но пора вернуться в реальность и подбросить дрова в печку-холодно становится что то в доме....