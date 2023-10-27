"А в чём разница?": картинки от проекта "Не перепутай", которые рассказывают просто о сложном

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Проект "Не перепутай" - это простые картинки, которые объясняют разницу разных вещей, услуг и слов. Кажется, что перепутать невозможно, но риск облажаться есть всегда. Поэтому просто запоминаем!
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Как из одного имени сделать два, и создать срач? Утверждать, что Ксения - не есть производное от Оксана, и "вообще это разные имена".
По мнению производителей, люди с размером одежды выше средней полосы до 58 го предпочитают цельные куски тканей без лишних карманов и фурнитуры,и обычно черного или темно синего цвета, в которые они могут завернуться.
JavaScript - язык описания сценариев, основанный на синтаксисе Java.
Всё остальное фигня.
Если я хочу купить себе кофту, под которую буду надевать рубашку и футболку поло с воротником - мне нужен V-образный вырез у кофты и я ХОЧУ такой фильтр. Если нужна кофта для максимального комфорта - под ней будет обычная футболка. А значит V-образный вырез нахрен запрещён вообще.