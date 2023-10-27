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"А в чём разница?": картинки от проекта "Не перепутай", которые рассказывают просто о сложном

"А в чём разница?": картинки от проекта "Не перепутай", которые рассказывают просто о сложном

Автор:
27 октября 2023 15:23
Сообщество : Юмор
Метки: интересно   картинки   не перепутай   прикольно   простое о сложном   рисунки   
5473
19

Проект "Не перепутай" - это простые картинки, которые объясняют разницу разных вещей, услуг и слов. Кажется, что перепутать невозможно, но риск облажаться есть всегда. Поэтому просто запоминаем!

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Метки: интересно   картинки   не перепутай   прикольно   простое о сложном   рисунки   
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66  комментариев
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61k
pynh 6 часов назад
Комментарий к фото
кофта кофта
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24k
Валерий Минуту назад
даващепох!!!
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24k
Валерий 2 минуты назад
Комментарий к фото
а как же балахоны?
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449
Сергей Кузьмин 20 минут назад
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5k
Overkill245 Полчаса назад
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2k
Digektor Час назад
Свитшот - это сладкая рюмка выпивки, а лонгслив - это длинная труба для отвода дождевой воды
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4k
Vasiliy Час назад
"Берцы" в простонародье это всего лишь ботинки с высоким берцем. В том числе и военного назначения. А собственно берцы это наружные детали верха обуви, закрывающие тыльную поверхность стопы. На берцах располагаются шнурки или ремни с пряжками.
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42k
Лесли 🥰 2 часа назад
У одной знакомой сына зовут Матвей. Она, моего сына зовут Матюша! Ээээ в смысле?? Одноклассник Дима. Но, мать его, его мать, зовёт до сих пор Митя! Ну, как?! Как это связано??)
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48k
Максим Т. 2 часа назад
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Свитер, свитер)
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48k
Максим Т. 2 часа назад
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Дура, дура
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48k
Максим Т. 2 часа назад
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Лифчик, лифчик)
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48k
Максим Т. 2 часа назад
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"А гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба. Только гренка не может стоить 8 долларов, а крутон – может."
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148
Феличита 4 часа назад
свитшот - свитер??
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1k
adssaf afasffdsga 4 часа назад
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Благовония горят только у идиотов, которые инструкцию не читают. У остальных они тлеют. И это два разных слова и два разных процесса.
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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Одно сплошное недоумение.
Как из одного имени сделать два, и создать срач? Утверждать, что Ксения - не есть производное от Оксана, и "вообще это разные имена".
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289
iskra Mike Miller 4 часа назад
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Политика.. "Оксана" считается типичным украинским именем, поэтому сейчас многие не хотят таких ассоциаций. Хотя ,да,корень один,и в переводе означает "иностранка,чужая". Кстати, "Ксеноморф" имеет те же корни.
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9k
sedoisever 5 часов назад
"Доходят выше колена"? Школота, блин...
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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И того и другого моего размера даже не производят, судя по предложению в магазинах.
По мнению производителей, люди с размером одежды выше средней полосы до 58 го предпочитают цельные куски тканей без лишних карманов и фурнитуры,и обычно черного или темно синего цвета, в которые они могут завернуться.
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16k
_delphin_ 5 часов назад
Java - мощный высокоуровневый язык программирования, базирующийся на С++.
JavaScript - язык описания сценариев, основанный на синтаксисе Java.

Всё остальное фигня.
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22k
Valiko 5 часов назад
Гардину и карниз мужику знать нужно. Прочий глоссарий - для метросексуалов и гламурных дровосеков.
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289
iskra Valiko 4 часа назад
Мужику надо уметь забить гвоздь, что бы жена повесила шторы. Как и что называется - не его проблемы. Как и жена не обязана знать,чем отличается перфоратор от ударной дрели,а шуруповерт от аккумуляторной отвертки..
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22k
Mike Miller 5 часов назад
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Объясните это идиотам, составляющим карточки товара у продавцов маркетплейсов...
Если я хочу купить себе кофту, под которую буду надевать рубашку и футболку поло с воротником - мне нужен V-образный вырез у кофты и я ХОЧУ такой фильтр. Если нужна кофта для максимального комфорта - под ней будет обычная футболка. А значит V-образный вырез нахрен запрещён вообще.
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11k
Sapsan 5 часов назад
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