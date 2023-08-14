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Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете

Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете

Автор:
14 августа 2023 11:44
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   интересно   комиксы   не перепутай   пояснительные картинки   прикольно   фото   
2569
17

В блоге "Не перепутай" авторы регулярно дают сравнения и наглядные разъяснения о вещах, продуктах и понятиях, которые путают между собой. Очень доступно и понятно.

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Метки: Юмор   интересно   комиксы   не перепутай   пояснительные картинки   прикольно   фото   
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15  комментариев
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54k
dima423 Час назад
Типа кто то путает дуб и клен, или сверчка со сморчком?)
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17k
K7OO 4 минуты назад
А релоканты сваливают не по личным причинам? Они типа за общественное благо рубятся?
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Почитаешь информацию от экспертов и сразу всё понятно. Я-то, по простоте душевной, считал, что маринование огурцов и засол - принципиально разные технологии. Первая основана на приготовлении маринада с добавлением консервантов (в том числе уксусной кислоты), стерилизации продукта и последующей герметичной укупорке, а вторая на процессе квашения в аэробных условиях с образованием естественного консерванта - молочной кислоты и с добавлением соли. А оказывается, дело всего лишь в соли и уксусе. А кто-то по своему неведению продолжает добавлять соль в огурцы и при мариновании.
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29k
Aqueronte 17 минут назад
А про рюшки можно такую же сделать?
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456
Алекс Янгель 24 минуты назад
Огурцы маринованные в маринаде , соленные в рассоле
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6
ander$en Полчаса назад
еще "ксерокса" и "копира" не хватает
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22k
Valiko Полчаса назад
автор еще бы отличия каннибала с конее#алом нарисовал
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142
Patiot Valiko 18 минут назад
Правильно будет "конеëб".
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16k
Majul 58 минут назад
Картинки для детского сада и начальной школы?
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34k
Андрей Иванов Час назад
Эмиграция - исход политически несогласных, опасающихся за жизнь и свободу
Релокация - исход тунеядцев-нахлебников, чтоб не попасть в трудовые лагеря или армию
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34k
Андрей Иванов Час назад
Газель - это подсемейство антилоп.
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34k
Андрей Иванов Час назад
Бред.
Салют - это выстрелы из орудий и огнестрельного оружия в честь чего то (победы, гибели, рождения цесаревича, возвращения из похода и т.д.). Визуальная составляющая - не обязательна.
Фейерверк - пиротехническое шоу. Звуковое сопровождение не обязательно, но обычно без него не получается

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21k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Нет. Шербет-щербет-сорбет одно и то же слово, произношение зависит от языка, к составу не имеет отношения. И вообще, это изначально и до недавнего времени напиток.. Читай хотя бы 1001 ночь.
Цитирую:
"Фруктовое пюре смешивают с охлаждённым сахарным сиропом и ставят в морозильник. Во время замораживания шербет несколько раз хорошо перемешивают, чтобы избежать образования крупных кристаллов льда. В РЕДКИХ случаях в шербет добавляют сливки, молоко или яйца."
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Спелая кукурузинка

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