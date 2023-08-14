Пояснительная бригада: 16 картинок с разъяснения всего на свете

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В блоге "Не перепутай" авторы регулярно дают сравнения и наглядные разъяснения о вещах, продуктах и понятиях, которые путают между собой. Очень доступно и понятно.
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Релокация - исход тунеядцев-нахлебников, чтоб не попасть в трудовые лагеря или армию
Салют - это выстрелы из орудий и огнестрельного оружия в честь чего то (победы, гибели, рождения цесаревича, возвращения из похода и т.д.). Визуальная составляющая - не обязательна.
Фейерверк - пиротехническое шоу. Звуковое сопровождение не обязательно, но обычно без него не получается
Цитирую:
"Фруктовое пюре смешивают с охлаждённым сахарным сиропом и ставят в морозильник. Во время замораживания шербет несколько раз хорошо перемешивают, чтобы избежать образования крупных кристаллов льда. В РЕДКИХ случаях в шербет добавляют сливки, молоко или яйца."